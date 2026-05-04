Citigroup: Σύσταση «αγοράς» για την Πειραιώς

Σύσταση «αγοράς» επαναδιατύπωσε για την μετοχή της Πειραιώς η Citigroup, επικαιροποιώντας τα μοντέλα της μετά τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου της τράπεζας αυξάνοντας μεταξύ άλλων τις προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της κατά +2% το 2026 και +1% το 2027.

Φέτος, τα υψηλότερα έσοδα από προμήθειες, η υψηλότερη συνεισφορά από την Εθνική Ασφαλιστική και οι ελαφρώς χαμηλότερες προβλέψεις για ζημίες από δάνεια, οδηγούν σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων.

Η Citigroup, επισημαίνοντας όμως, το υψηλότερο κόστος των μετοχών ( στο 11%, από το 10,6%), που αντανακλά τις αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων αναφοράς για την Ελλάδα, προχώρησε σε οριακή μείωση της τιμής στόχου της μετοχής της Πειραιώς στο βασικό σενάριο στα 11,35 ευρώ (έναντι 14, 35 ευρώ στο θετικό σενάριο και 6,15 ευρώ στο αρνητικό) από 11,85 ευρώ προηγουμένως.

Με βάση τις προβλέψεις της Citigroup, τα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας θα κυμανθούν στα 1,14 δις. ευρώ το 2026 και στα 1,23 δις. ευρώ το 2027 με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα 0,93 ευρώ και στα 0,99 ευρώ αντίστοιχα. Το μέρισμα του 2026 εκτιμάται στα 0,55 ευρώ (6,9% μερισματική απόδοση) με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 13,1% αντίστοιχα.

Να σημειωθεί πως και η UBS συστήνει «αγορά» για την Πειραιώς με τιμή στόχο τα 11,20 ευρώ, έναντι 11,70 ευρώ από την HSBC, 11 ευρώ από την Euroxx Securities, 10,30 ευρώ από την Jefferies και 10,30 ευρώ επίσης, από την Eurobank Equities.