HAE: Συζητούν με τις ΗΠΑ γραμμή ανταλλαγής νομισμάτων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) συζητούν για τη γραμμή ανταλλαγής νομισμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εμπορίου τους.

«Έχουμε αυτή τη συζήτηση και συνομιλία με πολλούς, είναι μέρος μιας ελίτ ομάδας με την οποία οι ΗΠΑ εφαρμόζουν αυτήν την πολιτική ανταλλαγής. Την εφαρμόζουν μόνο με πέντε χώρες» εξήγησε ο Τανί Αλ Ζεϊούντι σε συνέδριο στο Άμπου Ντάμπι.

«Το να είσαι μέλος αυτής της ομάδας σημαίνει ότι οι συναλλαγές… το εμπόριο, οι επενδύσεις μεταξύ των δύο εθνών φτάνουν σε ένα επίπεδο όπου η ανταλλαγή είναι εξαιρετικά απαραίτητη… επομένως είναι θέμα ελίτ δεν πρόκειται για διάσωση», δήλωσε στην εκδήλωση «Make It In The Emirates».

Ο Αλ Ζεϊούντι δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις συζητήσεις, το μέγεθος ή το χρονοδιάγραμμα για μια συμφωνία σχετικά με τη γραμμή ανταλλαγής νομισμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, τον περασμένο μήνα ανέφερε ότι ορισμένοι σύμμαχοι στην περιοχή του Κόλπου και στην Ασία ζήτησαν γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ενεργειακών σοκ και άλλων επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τι είναι η γραμμή ανταλλαγής νομισμάτων

Η γραμμή ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ κεντρικών τραπεζών επιτρέπει σε κάθε ίδρυμα να αποκτά το νόμισμα του άλλου χωρίς να καταφεύγει στις αγορές συναλλάγματος, μειώνοντας το κόστος συναλλαγών και τον συναλλαγματικό κίνδυνο για το διασυνοριακό εμπόριο και τις επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτής των συμφωνίας, μια κεντρική τράπεζα μπορεί να αντλήσει ρευστότητα σε ξένο νόμισμα από την κεντρική τράπεζα που το εκδίδει συνήθως επειδή χρειάζεται να το χορηγήσει σε εγχώριες εμπορικές τράπεζες.

Η Federal Reserve έχει μόνιμες γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ κεντρικών τραπεζών με πέντε άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες, την Τράπεζα του Καναδά, την Τράπεζα της Ιαπωνίας, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Τράπεζα της Αγγλίας και την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας.

H γραμμή ανταλλαγής νομισμάτων χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τις κεντρικές τράπεζες για τη χρηματοδότηση ορισμένων παρεμβάσεων στις αγορές. Τα τελευταία έτη όμως έχει εξελιχθεί σε σημαντικό εργαλείο για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αποτροπή της μετάδοσης στην πραγματική οικονομία των εντάσεων που εκδηλώνονται στις αγορές.