Καζίμιρ (ΕΚΤ): Σχεδόν αναπόφευκτη η αύξηση των επιτοκίων

Να αυξήσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση της είναι πολύ πιθανό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποστηρίζει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Πίτερ Κάζιμιρ.

Ενώ οι αξιωματούχοι δεν έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων για μια προκαθορισμένη πορεία και χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν «παραμένουμε σταθεροί στην προσέγγισή μας» τόνισε ο Σλοβάκος κεντρικός τραπεζίτης.

«Σε αυτή τη βάση, η αυστηροποίηση της πολιτικής τον Ιούνιο είναι σχεδόν αναπόφευκτη» ανέφερε σε άρθρο γνώμης. «Γίνεται ολοένα και πιο πιθανό να πρέπει να προετοιμαστούμε για μια παρατεταμένη περίοδο ευρειών αυξήσεων τιμών σε συνδυασμό με ορατά ασθενέστερη ανάπτυξη σε ολόκληρη την ευρωζώνη».

Μήνυμα ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

Η ΕΚΤ την περασμένη Πέμπτη διατήρησε αμετάβλητο το κόστος δανεισμού, ενώ παράλληλα έδωσε το μήνυμα ότι θα εξεταστεί η αύξηση των επιτοκίων στη συνάντηση της 10ης-11ης Ιουνίου. Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, δήλωσε την Παρασκευή ότι μια τέτοια κίνηση θα είναι απαραίτητη εάν δεν υπάρξει σημαντική βελτίωση στις προοπτικές για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη.

Ενώ ορισμένοι από τους συναδέλφους του επανέλαβαν τέτοια σχόλια, άλλοι υιοθέτησαν πιο επιφυλακτικό τόνο.

«Προφανώς μιλάμε για πιθανή αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο» υποστήριξε ο Gediminas Simkus της Λιθουανίας. «Αλλά το αν η απόφαση θα ληφθεί πραγματικά θα εξαρτηθεί από την κατάσταση και τα δεδομένα».

Εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιλυθεί, «τότε θα είναι ένας παράγοντας που θα μας επιτρέψει να σκεφτούμε κάποια άλλη απόφαση», πρόσθεσε.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι και επενδυτές αναμένουν αύξηση κατά 0,25% τον επόμενο μήνα. Οι αγορές βλέπουν δύο κινήσεις πέρα ​​από αυτό πριν από το τέλος του έτους.

Ενώ η ΕΚΤ δεν μπορεί να κάνει πολλά για να αντισταθμίσει την άμεση αύξηση του πληθωρισμού λόγω του ενεργειακού σοκ, ο Καζίμιρ υπογράμμισε ότι οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου «αναγκαστικά θα εξαπλωθούν και στην υπόλοιπη οικονομία».

Η ΕΚΤ αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις από «θέση σταθερότητας», είπε. «Η ανάμνηση των ετών υψηλού πληθωρισμού είναι νωπή, αλλά το ίδιο και η επιτυχία μας στην επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο».