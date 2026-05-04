Marlboro: Ανάκαμψη για την Altria καθώς μειώνονται οι απώλειες μεριδίου αγοράς

Σε μια περίοδο που οι καταναλωτές μετρούν κάθε ευρώ και οι συνήθειες καπνίσματος αλλάζουν ραγδαία, η αμερικανική Altria βρίσκει νέο βηματισμό, ισορροπώντας ανάμεσα στην παράδοση της Marlboro και τη στροφή προς πιο προσιτές επιλογές.

Marlboro: Μειώνονται οι απώλειες καθώς η Altria ενισχύει τα φθηνότερα προϊόντα της

Η Altria, μία από τις μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες παγκοσμίως, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, σηματοδοτώντας μια θετική εξέλιξη για την εταιρεία.

Η βελτίωση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των απωλειών μεριδίου αγοράς της εμβληματικής Marlboro, αλλά και στην ενίσχυση των πωλήσεων φθηνότερων προϊόντων, αναφέρει το Reuters.

O διευθύνων σύμβουλος Billy Gifford αναμένεται να αποχωρήσει στα μέσα Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Altria αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις, καθώς τα ακριβότερα προϊόντα της έχασαν έδαφος έναντι των οικονομικότερων εναλλακτικών, εν μέσω της αύξησης του κόστους ζωής.

Στροφή των καπνιστών προς οικονομικότερες επιλογές

Η εταιρεία επωφελήθηκε από την αυξανόμενη ζήτηση για πιο προσιτές μάρκες, όπως το Basic, ενώ παράλληλα περιόρισε τις απώλειες της Marlboro, γεγονός που έγινε δεκτό θετικά από τους επενδυτές. Σύμφωνα με τον Gifford, οι πιέσεις στο εισόδημα των καταναλωτών, όπως η άνοδος των τιμών καυσίμων λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, ωθούν τους καπνιστές σε φθηνότερες επιλογές.

Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη δημοτικότητα των ηλεκτρονικών τσιγάρων (vapes), πολλά από τα οποία διατίθενται χωρίς την έγκριση των αμερικανικών αρχών, έχει επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις της εταιρείας.

Ωστόσο, η Altria εκτιμά ότι αυτή η πίεση αρχίζει να υποχωρεί.

Οι αναλυτές χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα ως «σημαντική υπέρβαση» των προβλέψεων, επισημαίνοντας ότι οι όγκοι των πωλήσεων των τσιγάρων ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Η εταιρεία ενίσχυσε επίσης τα έσοδά της αυξάνοντας τις τιμές τόσο στα τσιγάρα όσο και στα προϊόντα στοματικού καπνού, όπως τα σακουλάκια νικοτίνης On!.

Παράλληλα, η Altria επεκτάθηκε στη συμβολαιακή παραγωγή για διεθνείς συνεργάτες, ενισχύοντας τις εξαγωγές της και επωφελούμενη από τις φορολογικές επιστροφές, κάτι που συνέβαλε θετικά στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Τα συνολικά έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου ανήλθαν σε 5,43 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για 4,58 δισ. δολάρια.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,32 δολάρια, πάνω από τις προσδοκίες των 1,25 δολαρίων.

Η στρατηγική στροφή της Altria φαίνεται να αποδίδει, καθώς η εταιρεία προσαρμόζεται σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον κατανάλωσης και ανταγωνισμού.