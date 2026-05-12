Χρυσός: Η άνοδος του πετρελαίου οδηγεί πτωτικά το πολύτιμο μέταλλο

Πτωτικά κινείται ο χρυσός καθώς εξασθενούν οι ελπίδες μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που οδήγησαν υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου εντείνοντας την ανησυχία για τον πληθωρισμό.

Η τιμή spot του χρυσού υποχωρούσε κατά 1,16% στα 4.678,98 δολάρια η ουγγιά, αφού ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 21 Απριλίου νωρίτερα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ σημείωναν απώλειες 0,71% στα 4.685,20 δολάρια.

«Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου αυξάνουν τον κίνδυνο η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ και άλλοι να αναγκαστούν να αυξήσουν τα επιτόκια για να καταπολεμήσουν αυτό που σίγουρα θα προκύψει ως στασιμοπληθωρισμός. Έτσι, ο χρυσός ανταποκρίνεται σε αυτό» εξηγεί στο Reuters ο Bart Melek, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Ανοδικά το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 3% καθώς οι ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία για το Ιράν εξασθενούν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν είναι «σε μηχανική υποστήριξη», καθώς η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό της σύγκρουσης.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση του πληθωρισμού εδώ και σχεδόν τρία χρόνια και ενισχύοντας περαιτέρω τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για ένα διάστημα.

Παρόλο που ο χρυσός θεωρείται αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια συχνά ασκούν πίεση στο μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο.

Η Joni Teves, στρατηγικός αναλυτής πολύτιμων μετάλλων στην UBS Investment Bank, δήλωσε ότι διατηρούν μια ανοδική προοπτική για τον χρυσό, καθώς οι υποκείμενοι παράγοντες παραμένουν άθικτοι.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι τιμές μπορούν να ανακάμψουν από τα τρέχοντα επίπεδα και να συνεχίσουν να φτάνουν σε νέα υψηλά φέτος», πρόσθεσε. Η προσοχή εστιάζεται επίσης στον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) που έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί την Τετάρτη και στη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από Πέμπτη έως Παρασκευή.

Η τιμή spot του αργύρου υποχώρησε κατά 1,39% στα 84,89 δολάρια, αφού νωρίτερα είχε φτάσει σε υψηλό δύο μηνών.

Η πλατίνα υποχώρησε κατά 1,4% στα 2.096,70 δολάρια και το παλλάδιο μειώθηκε κατά 3,1% στα 1.471,00 δολάρια.