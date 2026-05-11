Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Άνοδο σημείωσαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, μια ημέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απάντηση του Ιράν στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ ήταν «απαράδεκτη», αυξάνοντας τους φόβους για την προσφορά, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό κλειστό, γεγονός που διατήρησε την παγκόσμια αγορά σφιχτή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 4,16 δολάρια ή 4,11% στα 105,45 δολάρια το βαρέλι στις 05:40 ώρα Ελλάδος. Το αμερικανικό West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 99,80 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,38 δολάρια ή 4,59%.

Την περασμένη εβδομάδα, και τα δύο συμβόλαια κατέγραψαν εβδομαδιαίες απώλειες 6% εν μέσω ελπίδων για άμεσο τερματισμό της 10 εβδομάδων σύγκρουσης που θα επέτρεπε τη διαμετακόμιση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Η αγορά πετρελαίου συνεχίζει να διαπραγματεύεται σαν μια γεωπολιτική μηχανή τίτλων, με τις τιμές να κυμαίνονται απότομα με βάση κάθε σχόλιο, απόρριψη ή προειδοποίηση που προέρχεται από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη», δήλωσε στο Reuters η Πριγιάνκα Σάτσντεβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova.

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να φτάσει στο Πεκίνο την Τετάρτη και αναμένεται να συζητήσει το Ιράν, μεταξύ άλλων θεμάτων, με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Με το ένα μάτι στο πετρέλαιο, με το άλλο στη συνάντηση Τραμπ – Σι

«Η προσοχή της αγοράς στρέφεται τώρα κατευθείαν στην επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα αυτή την εβδομάδα», δήλωσε σε σημείωμα ο αναλυτής αγοράς της IG, Τονι Σίκαμορ.

«Υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να πείσει το Πεκίνο να αξιοποιήσει την επιρροή του στο Ιράν για να πιέσει για μια συνολική εκεχειρία και μια επίλυση της συνεχιζόμενης αναστάτωσης στα Στενά του Ορμούζ».

Από την παγκόσμια αγορά έχουν εκλείψει περίπου 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου τους τελευταίους δύο μήνες και οι αγορές ενέργειας θα χρειαστούν χρόνο για να σταθεροποιηθούν ακόμη και αν οι ροές ξαναρχίσουν, δήλωσε την Κυριακή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νασέρ.

Δύο ακόμη δεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό πετρέλαιο έφυγαν από τα Στενά του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα με απενεργοποιημένους τους ιχνηλάτες για την αποφυγή ιρανικών επιθέσεων, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler για τη ναυτιλία, υπογραμμίζοντας μια ανοδική τάση για τη διατήρηση των εξαγωγών πετρελαίου της Μέσης Ανατολής.

«Ακόμα κι αν το οξύ πετρελαϊκό σοκ εξασθενήσει μέχρι τα τέλη του 2026, ο συνεχιζόμενος κίνδυνος ανανεωμένης διαταραχής στο Στενά του Ορμούζ, η εξάντληση των αποθεμάτων και ο ασθενέστερος συντονισμός πολιτικής αναμένεται να διατηρήσουν ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου ενσωματωμένο στις τιμές», έγραψαν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα τη Δευτέρα.

Περιμένουν ότι το Brent θα παραμείνει πάνω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι έως το 2026 και περίπου 80 έως 85 δολάρια ανά βαρέλι το 2027, καθώς η αύξηση της ζήτησης θα ξαναρχίσει και τα αποθέματα σταδιακά θα συμπληρωθούν.