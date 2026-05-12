Mediterra: Πού βάζει τον πήχη για το 2026 – Το καλάθι νέων προϊόντων και το deal με την ΑΒ

Με κέρδη έκλεισε το 2025 η Mediterra, ενώ για το παρόν έτος προσανατολίζεται σε αύξηση του προϊοντικού της καταλόγου με τουλάχιστον δεκαπέντε νέα προϊόντα.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία συνέταξε για πρώτη χρονιά ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία και η χρηματοοικονομική επίδοση τόσο της μητρικής εταιρείας (MEDITERRA) όσο και των ενοποιούμενων θυγατρικών της ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΜΟΝ ΕΠΕ και ΣΙΔΩΡΑΚΗΣ Ι-ΚΑΜΠΑ Π ΟΕ.

Τι έγραψε το κοντέρ της Mediterra για το 2025

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Mediterra, ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε τα 14.443.733 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στις 542.000 χιλ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ανήλθε σε 15.448.930 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τις 248.305 χιλ. ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση, ο θετικός βηματισμός της εταιρείας το 2025 δεν φαίνεται να επηρεάστηκε από τη μειωμένη διάθεση της μαστίχας, λόγω της καταστροφής των καλλιεργειών το 2024.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Mediterra προχώρησε σε μίσθωση αποθηκών συνολικού εμβαδού 1.250 τ.μ. στην Καρδαμάδα Χίου.

Ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου

Ταυτόχρονα, μισθώθηκε κατάστημα συνολικού εμβαδού 115 τ.μ. επί της Λ. Αιγαίου 36 στη Χίο, με σκοπό τη μετεγκατάσταση του mastihacafe ενώ στην Κηφισιά ιδρύθηκε κατάστημα mastihashop.

Η επιλογή της Κηφισιάς δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για μια περιοχή με έντονη εμπορική δραστηριότητα, υψηλή αγοραστική δύναμη και κοινό που αναζητά ποιοτικά, αυθεντικά προϊόντα με ιστορία και ταυτότητα – στοιχεία που ταυτίζονται απόλυτα με τη μαστίχα Χίου.

Το Κολωνάκι και η ΑΒ Βασιλόπουλος

Η Mediterra εμπλούτισε τον προϊοντικό της κατάλογο με 21 νέα προϊόντα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις σειρές Cultura Mediterra και Art of Nature, οι οποίες ενισχύθηκαν με επτά προϊόντα έκαστη. Επίσης, σημαντικά στηρίχθηκε και η σειρά Mastihashop με πέντε προϊόντα, ενώ στις μάρκες ΕΛΜΑ και SNAKE ISLE προστέθηκαν από ένα προϊόν στην καθεμιά.

Κομβική για την εταιρεία ήταν και η υπογραφή συμφωνίας για την ένταξη του Παντοπωλείου στο Κολωνάκι στο δίκτυο SM της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Όπως εξηγείται στις οικονομικές καταστάσεις για το 2025, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις του 2026 θα οριοθετηθούν από μια σειρά παραγόντων.

Συγκεκριμένα, οι γεωπολιτικές εντάσεις καθώς και η επενέργειά τους στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές –συνεπώς και στην παγκόσμια οικονομία– αναμένεται να προκαλέσουν πληθωριστικές πιέσεις αλλά και να ασκήσουν πιέσεις στην κατανάλωση.

Προτεραιότητες για το 2026

Η Mediterra προσανατολίζεται να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιό της με δεκαπέντε νέα προϊόντα εντός του έτους, με στόχο να ενισχύσει έτι περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της.

Στις εταιρικές προτεραιότητες για το 2026 παραμένουν, επίσης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ενίσχυση των υποδομών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων,

καθώς και η επένδυση σε σύγχρονους μηχανισμούς κυβερνοασφάλειας

Εξίσου σημαντική παραμένει η προτεραιότητα της πράσινης μετάβασης, με έμφαση στην ενσωμάτωση στο εταιρικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών «από το χωράφι στο ράφι», καθώς και στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.