 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA

Η βελτίωση των αποτιμήσεων έφερε την Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των αγορών που προτιμά η Bank of America

Economy 04.06.2026, 13:55
Σχολιάστε
Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στις τρεις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της Bank of America συγκαταλέγεται πλέον η Ελλάδα στις αγορές της περιοχής EEMEA (Αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), καθώς οι βελτιωμένες αποτιμήσεις και οι ελκυστικές προοπτικές τοποθέτησης των επενδυτών ενισχύουν την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς.

Στην τελευταία στρατηγική της ανάλυση, η αμερικανική τράπεζα διατηρεί στην κορυφή της κατάταξής της τη Νότια Αφρική, ωστόσο σημειώνει ότι η βελτίωση των αποτιμήσεων έφερε τόσο την Τουρκία όσο και την Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των αγορών που προτιμά, εκτοπίζοντας την Αίγυπτο από τις κορυφαίες θέσεις.

Η Bank of America επισημαίνει ότι το ασφάλιστρο κινδύνου των τουρκικών μετοχών παραμένει το υψηλότερο παγκοσμίως, με την Ελλάδα να ακολουθεί μεταξύ των αγορών που εμφανίζουν επίσης υψηλό equity risk premium, μαζί με τη Νότια Κορέα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παράλληλα, τα στοιχεία τοποθέτησης των επενδυτών εξακολουθούν να δείχνουν υπέρβαρη στάση (overweight) για την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Τουρκία, σε αντίθεση με τη Σαουδική Αραβία, η οποία παραμένει η μεγαλύτερη υποεπενδεδυμένη αγορά (underweight) τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αμερικανική τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί εποικοδομητική στάση απέναντι στις μετοχές των αναδυόμενων αγορών

Επιφυλακτικότητα στις αναδυόμενες αγορές

Παρά τη θετική στάση απέναντι στις ελληνικές μετοχές, η Bank of America εμφανίζεται πιο επιφυλακτική για το ευρύτερο περιβάλλον των αναδυόμενων αγορών. Όπως σημειώνει, η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαράθεση και οι υψηλές τιμές της ενέργειας μεταθέτουν χρονικά τις προσδοκίες για μια γρήγορη αποκλιμάκωση των εντάσεων, ενώ παράλληλα περιορίζουν τις ελπίδες της αγοράς για πιο επιθετική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε σχεδόν όλες τις αγορές της περιοχής EEMEA σε μέτριες αλλά σταθερές εκροές κεφαλαίων κατά τον Μάιο. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η Τουρκία, η οποία κατέγραψε οριακές μηνιαίες εισροές, αν και και εκεί παρατηρήθηκαν εβδομαδιαίες εκροές κατά το μεγαλύτερο μέρος του μήνα.

Η αμερικανική τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί εποικοδομητική στάση απέναντι στις μετοχές των αναδυόμενων αγορών, στηριζόμενη κυρίως στην εκτίμησή της ότι η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου θα κινηθεί προς το 1,20 έως το τέλος του έτους, στοιχείο που θεωρεί βασικό διαρθρωτικό παράγοντα στήριξης για το σύνολο των αναδυόμενων αγορών.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι επενδυτές δεν θα πρέπει να παρασύρονται ούτε από την υπερβολική αισιοδοξία ούτε από την υπερβολική απαισιοδοξία. Σύμφωνα με την Bank of America, οι σημερινές αποτιμήσεις ενσωματώνουν ήδη σε μεγάλο βαθμό τα πιο ευνοϊκά σενάρια επίλυσης των γεωπολιτικών προβλημάτων, ενώ οι κίνδυνοι αρνητικών εξελίξεων παραμένουν ενεργοί.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι οι τιμές του πετρελαίου Brent αναμένεται να διατηρηθούν πάνω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι έως τις αρχές του 2027, ακόμη και στην περίπτωση μιας ταχύτερης αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, εξέλιξη που ενδέχεται να συνεχίσει να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα διεθνώς.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…
Economy

Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…
Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA
Economy

BofA για ΧΑ: Στην κορυφαία τριάδα των αγορών EEMEA
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου
Κοινωνία

Απόφαση - σταθμός για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη
Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτήν την περίοδο
Economy

Φρένο σε αυξήσεις, περισσότερες μειώσεις τιμών λόγω πλαφόν στο κέρδος
Ακίνητα: Τι επιλέγουν οι Ελληνες – Η πίτα ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών στην επικράτεια [πίνακες]
Ακίνητα

Τι ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες [πίνακες]
Χωροταξικό: Ολες οι αλλαγές – Οδηγός 17 ερωταπαντήσεων
Economy

Οι αλλαγές στο νέο χωροταξικό - Οδηγός 17 ερωταπαντήσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στάσσης: AI και data centers θα οδηγήσουν τη νέα έκρηξη στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στάσσης: AI και data centers εκτοξεύουν τη ζήτηση ενέργειας

Τα data centers «καίνε» το ευρωπαϊκό ρεύμα - Στο 28% η συμβολή τους στην αύξηση της ζήτησης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurelectric

Μάχη Τράτσα
Mondelēz: Στροφή σε καινοτομία και νέα προϊόντα για την ελληνική αγορά
Τρόφιμα – ποτά

Η «συνταγή» της Mondelez για ανάκαμψη των πωλήσεων

Η Mondelēz ποντάρει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στο εργοστάσιο της Λαμίας για να αντιστρέψει την πτωτική πορεία των πωλήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Όμιλος Irida: Κερδοφόρο το 2025 – Οι προοπτικές της θυγατρικής «Γαλαξίδι ΑΕ»
Business

Τι «ταμείο» έκανε ο όμιλος Irida το 2025

Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη παρουσίασε ο όμιλος Irida το 2025 - Η κίνηση-κλειδί στην «Γαλαξίδι ΑΕ» και οι βλέψεις της θυγατρικής για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα τον νέο δημοσιονομικό χώρο
Economy

Τι σημαίνει η ρήτρα διαφυγής 0,3% για την Ελλάδα

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δημιουργεί νέες συνθήκες - Τι ποσό αντιστοιχεί για την Ελλάδα

Αθανασία Ακρίβου
Kpler: Αυξάνονται οι πιθανότητες για προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
Ναυτιλία

Αυξάνονται οι πιθανότητες για την επαναλειτουργία των Στενών

Αμοιβαίες υποχωρήσεις ΗΠΑ και Ιράν - Η Τεχεράνη θα διευκολύνει τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού,

Λάμπρος Καραγεώργος
Φοροαπαλλαγές: Στο στόχαστρο της Κομισμιόν – Ποιες είναι, πόσο κοστίζουν
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στο στόχαστρο 1.236 φοροαπαλλαγές - Ποιες είναι, ποιοι πλήττονται

Τι προτείνει η Κομισιόν για τις φοροαπαλλαγές - Ποιοι κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό

Ανδρομάχη Παύλου
Στοά Αρσακείου: Στην τελική ευθεία για την πλήρη επαναλειτουργία του νέου πολυχώρου
Business

Αντίστροφη μέτρηση για τη Στοά Αρσακείου

Θέμα χρόνου είναι να αποκατασταθεί πλήρως η Στοά Αρσακείου - Έμφαση σε γαστρονομία, πολιτισμό και δημιουργία - Η στρατηγική σημασία της τοποθεσίας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Airbnb στην Πλάκα: Η μάχη για το ιστορικό κέντρο επέστρεψε στο ΣτΕ
Ακίνητα

Airbnb στην Πλάκα: Η μάχη για το ιστορικό κέντρο επέστρεψε στο ΣτΕ

Τι ανέφερε χθες σε παρέμβασή του το Υπουργείο Τουρισμού κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ΣτΕ - Το ζήτημα του Airbnb

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Economy
Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…
Economy

Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…

Η επιβράδυνση της απασχόλησης, η κάμψη των εξαγωγών και η υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης υπενθυμίζουν ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο, σύμφωνα με τη Eurobank

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου
Κοινωνία

Απόφαση - σταθμός για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη

Πόσους αφορά η απόφαση και τι σημαίνει για τις δόσεις των δανείων

Μίνα Μουστάκα
Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτήν την περίοδο
Economy

Φρένο σε αυξήσεις, περισσότερες μειώσεις τιμών λόγω πλαφόν στο κέρδος

Με την εφαρμογή του πλαφόν 50 φορές λιγότερες αυξήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις στις τιμές προϊόντων

Ακίνητα: Τι επιλέγουν οι Ελληνες – Η πίτα ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών στην επικράτεια [πίνακες]
Ακίνητα

Τι ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες [πίνακες]

«Πρωταθλητές» αναδεικνύονται τα ακίνητα κατοικιών άνω των 20 ετών - Τι αποκαλύπτει έρευνα της REMAX

Ντίνος Σιωμόπουλος
Χωροταξικό: Ολες οι αλλαγές – Οδηγός 17 ερωταπαντήσεων
Economy

Οι αλλαγές στο νέο χωροταξικό - Οδηγός 17 ερωταπαντήσεων

Όλα όσα περιλαμβάνει το νέο Χωροταξικό - Πόσα νομοθετήματα κωδικοποιεί ο Κώδικας

Κομισιόν: Οι εφτά κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία
Economy

Κομισιόν: Οι 7 κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

Η ακτινογραφία της Κομισιόν στις χρόνιες παθογένειες της Ελλάδας

Γιάννης Αγουρίδης
Παπαθανάσης: 110 εκατ. για τη δεύτερη φάση του έργου “Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας”
Economy

Παπαθανάσης: 110 εκατ. για τη δεύτερη φάση του έργου “Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας”

Ποια έργα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα

Latest News
Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου για το φυσικό αέριο, στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Αφθώδης πυρετός: Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο
AGRO

Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία μέσω της κατανάλωσης κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων

Πράσινη οικονομία: Αύξηση απασχόλησης 6% στην Ευρώπη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Αύξηση απασχόλησης 6% στην πράσινη οικονομία της ΕΕ

Το 2023, η διαχείριση αποβλήτων ήταν ο κορυφαίος τομέας απασχόλησης με 0,9 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, που αντιπροσώπευαν το 16% της συνολικής απασχόλησης στον τομέα του περιβάλλοντος.

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται – Τι χρηματοδοτείται
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται - Τι χρηματοδοτείται

Ποιοι νέοι ΚΑΔ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» - Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…
Economy

Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…

Η επιβράδυνση της απασχόλησης, η κάμψη των εξαγωγών και η υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης υπενθυμίζουν ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο, σύμφωνα με τη Eurobank

Qualco: Διακρίθηκε στην κατηγορία «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στα βραβεία ΕΒΕΑ 2026
Business

Η Qualco διακρίθηκε στα βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Ο όμιλος Qualco βασίζεται στην υιοθέτηση πρακτικών με πλήρη μετάβαση σε νέα operating models

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου», ΔΙΑΚΟΠΕΣ και BHMAgazino
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου», ΔΙΑΚΟΠΕΣ και BHMAgazino

Κυκλοφορούν αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ την Κυριακή 7 Ιουνίου

ΟΛΠ: Περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών
Λιμάνια

ΟΛΠ: Περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Qu Shengbin. ανέπτυξε την ολιστική στρατηγική του Λιμένα Πειραιά

Θεσσαλία: Να επιτραπούν οι μετακινήσεις κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους
AGRO

Να επιτραπούν οι μετακινήσεις κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους

Σε τραγική οικονομική κατάσταση οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία – Τι ζητά η περιφέρεια

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τι αλλάζει στο πλαίσιο κεφαλαιακών κινδύνων αγοράς
Τράπεζες

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τι αλλάζει στο πλαίσιο κεφαλαιακών κινδύνων αγοράς

Τα μέτρα στοχεύουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες να απολαμβάνει ισότιμους όρους ανταγωνισμού έναντι των διεθνών ανταγωνιστών τους

Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA
Economy

BofA για ΧΑ: Στην κορυφαία τριάδα των αγορών EEMEA

Η βελτίωση των αποτιμήσεων έφερε την Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των αγορών που προτιμά η Bank of America

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ
Business

Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

Η MORE της Motor Oil εκτιμά ότι θα επιτύχει EBITDA άνω των 250 εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ

Στουρνάρας για Τεχνητή Νοημοσύνη: Επιταχυντής προόδου ή πολλαπλασιαστής ανισοτήτων;
Tεχνητή νοημοσύνη

Στουρνάρας για ΑΙ: Επιταχυντής προόδου ή πολλαπλασιαστής ανισοτήτων;

Ο κ. Στουρνάρας περιέγραψε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια ιστορική τεχνολογική τομή που ήδη μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας των οικονομιών, των αγορών εργασίας και των κεντρικών τραπεζών

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου
Κοινωνία

Απόφαση - σταθμός για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη

Πόσους αφορά η απόφαση και τι σημαίνει για τις δόσεις των δανείων

Μίνα Μουστάκα
Κρήτη: Το κρασί «ταξίδεψε» στο Λονδίνο
AGRO

Το κρητικό κρασί «ταξίδεψε» στο Λονδίνο

Διεθνής προβολή για τα ποιοτικά κρασιά από την Κρήτη - Δράσεις εξωστρέφειας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τραπεζικές πιέσεις «κοκκινίζουν» την αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι τραπεζικές πιέσεις «κοκκινίζουν» το ΧΑ

Οι πιέσεις που εκδηλώνονται στον τραπεζικό κλάδο επιβαρύνουν το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies