Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA

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Στις τρεις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της Bank of America συγκαταλέγεται πλέον η Ελλάδα στις αγορές της περιοχής EEMEA (Αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), καθώς οι βελτιωμένες αποτιμήσεις και οι ελκυστικές προοπτικές τοποθέτησης των επενδυτών ενισχύουν την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς.

Στην τελευταία στρατηγική της ανάλυση, η αμερικανική τράπεζα διατηρεί στην κορυφή της κατάταξής της τη Νότια Αφρική, ωστόσο σημειώνει ότι η βελτίωση των αποτιμήσεων έφερε τόσο την Τουρκία όσο και την Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των αγορών που προτιμά, εκτοπίζοντας την Αίγυπτο από τις κορυφαίες θέσεις.

Η Bank of America επισημαίνει ότι το ασφάλιστρο κινδύνου των τουρκικών μετοχών παραμένει το υψηλότερο παγκοσμίως, με την Ελλάδα να ακολουθεί μεταξύ των αγορών που εμφανίζουν επίσης υψηλό equity risk premium, μαζί με τη Νότια Κορέα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παράλληλα, τα στοιχεία τοποθέτησης των επενδυτών εξακολουθούν να δείχνουν υπέρβαρη στάση (overweight) για την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Τουρκία, σε αντίθεση με τη Σαουδική Αραβία, η οποία παραμένει η μεγαλύτερη υποεπενδεδυμένη αγορά (underweight) τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αμερικανική τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί εποικοδομητική στάση απέναντι στις μετοχές των αναδυόμενων αγορών

Επιφυλακτικότητα στις αναδυόμενες αγορές

Παρά τη θετική στάση απέναντι στις ελληνικές μετοχές, η Bank of America εμφανίζεται πιο επιφυλακτική για το ευρύτερο περιβάλλον των αναδυόμενων αγορών. Όπως σημειώνει, η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαράθεση και οι υψηλές τιμές της ενέργειας μεταθέτουν χρονικά τις προσδοκίες για μια γρήγορη αποκλιμάκωση των εντάσεων, ενώ παράλληλα περιορίζουν τις ελπίδες της αγοράς για πιο επιθετική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε σχεδόν όλες τις αγορές της περιοχής EEMEA σε μέτριες αλλά σταθερές εκροές κεφαλαίων κατά τον Μάιο. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η Τουρκία, η οποία κατέγραψε οριακές μηνιαίες εισροές, αν και και εκεί παρατηρήθηκαν εβδομαδιαίες εκροές κατά το μεγαλύτερο μέρος του μήνα.

Η αμερικανική τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί εποικοδομητική στάση απέναντι στις μετοχές των αναδυόμενων αγορών, στηριζόμενη κυρίως στην εκτίμησή της ότι η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου θα κινηθεί προς το 1,20 έως το τέλος του έτους, στοιχείο που θεωρεί βασικό διαρθρωτικό παράγοντα στήριξης για το σύνολο των αναδυόμενων αγορών.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι επενδυτές δεν θα πρέπει να παρασύρονται ούτε από την υπερβολική αισιοδοξία ούτε από την υπερβολική απαισιοδοξία. Σύμφωνα με την Bank of America, οι σημερινές αποτιμήσεις ενσωματώνουν ήδη σε μεγάλο βαθμό τα πιο ευνοϊκά σενάρια επίλυσης των γεωπολιτικών προβλημάτων, ενώ οι κίνδυνοι αρνητικών εξελίξεων παραμένουν ενεργοί.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι οι τιμές του πετρελαίου Brent αναμένεται να διατηρηθούν πάνω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι έως τις αρχές του 2027, ακόμη και στην περίπτωση μιας ταχύτερης αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, εξέλιξη που ενδέχεται να συνεχίσει να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα διεθνώς.