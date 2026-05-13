Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μεταξύ θετικού και αρνητικού προσήμου παλινδρομεί αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο όμως έχει απέναντι του τις πιέσεις στην πλειονότητα των blue chips, ενώ βρίσκει σημαντικές στηρίξεις σε Metlen, ΔΕΗ και Optima.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,09% στις 2.264,47 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 104,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 14,6 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,14% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.743,47 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,84% στις 2.561,09 μονάδες.

Σε διελκυστίνδα

Αν και το ΧΑ άρχισε τις συναλλαγές με ανοδικές διαθέσεις, από τις 12:00 και μετά δίνει μάχη για να διατηρηθεί σε θετικά εδάφη, καθώς εντείνονται οι πιέσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται αρκετά blue chips, με τη Metlen να λειτουργεί ως βασικό στήριγμα για τον Γενικό Δείκτη, περιορίζοντας μέρος των απωλειών.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται σήμερα κυρίως στις μετοχές που επηρεάζονται από τις αλλαγές στους δείκτες της MSCI. Στο προσκήνιο βρίσκονται οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy Holdings και CrediaBank, μετά τις ανακατατάξεις που ανακοίνωσε ο διεθνής πάροχος δεικτών. Παράλληλα, αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και στις μετοχές εταιρειών που ανακοινώνουν αυτές τις ημέρες οικονομικά αποτελέσματα, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις επιδόσεις και τις προοπτικές τους.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζει η AUSTRIACARD HOLDINGS, η οποία καταγράφει άλμα 14,1%, μετά τη δημόσια πρόταση που υπέβαλε η Dai Nippon Printing. Θετικά αποτιμά επίσης η αγορά και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor Real Estate Investment Company έως 150 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, το βιβλίο προσφορών έκλεισε με υπερκάλυψη, καθώς εκδηλώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές, εξέλιξη που θεωρείται θετικό δείγμα για τη διάθεση κεφαλαίων προς την ελληνική αγορά.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Motor Oil χάνει 2,54%, με τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εθνική και Eurobank σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Cenergy, Coca Cola, Aegean, Κύπρου, Τιτάν, ΕΥΔΑΠ, Alpha Bank και Aktor.

Στον αντίποδα, η Metlen σημειώνει άλμα 5,29%, με τις ΔΕΗ, Optima, Helleniq Energy και ΕΛΧΑ να κερδίζουν πάνω από 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Allwyn, Jumbo και Λάμδα. Χωρίς μεταβολή είναι οι ΔΑΑ, Σαράντης, Πειραιώς και ΟΤΕ.