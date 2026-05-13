ΑΑΔΕ: Έως 20 Μαΐου οι διορθώσεις σε Monitoring – Agrisnap

AGRO 13.05.2026, 13:44
Άνοιξε εκ νέου το πληροφοριακό σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025 (δηλώσεις ΟΣΔΕ) και η εφαρμογή Agrisnap, ώστε οι δικαιούχοι αγρότες να προβούν σε συγκεκριμένες διορθώσεις ή/και συμπληρώσεις στοιχείων για αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ. Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως και την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, ώρα 23:59.

Ειδικότερα, για τα αγροτεμάχια που αφορούν όλες τις συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικού κεφαλαίου και ειδικής ενίσχυσης βάμβακος και έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινα» με ευρήματα monitoring, δίνεται η δυνατότητα:

  • τροποποίησης γεωμετρίας αγροτεμαχίων εντός των ορίων τους,
  • κατάτμησης αγροτεμαχίων εντός των ορίων τους,
  • απόσυρσης ή/και διαγραφής αιτημάτων.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην καρτέλα Monitoring > Αναζήτηση Αποτελεσμάτων της ΕΑΕ.

Φωτογραφίες με γεωσήμανση

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής φωτογραφιών με γεωσήμανση μέσω της εφαρμογής Agrisnap-GR

  • για όσα αγροτεμάχια δεν είχαν αποσταλεί φωτογραφίες εντός της προγενέστερης προθεσμίας (24/03/2026) τα οποία αφορούν στην επιλεξιμότητα των δηλωθέντων αγροτεμαχίων,
  • για αγροτεμάχια που έχουν χαρακτηριστεί με ευρήματα monitoring ως «κίτρινα», αποκλειστικά και μόνο για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση, για την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας και για Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια μήλων.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα:

  • επισύναψης δικαιολογητικών και καταχώρησης παραστατικών για συγκεκριμένες Συνδεδεμένες Ενισχύσεις,
  • επισύναψης δικαιολογητικών και συμπλήρωσης στοιχείων για οικολογικά προγράμματα.

Για την είσοδο στην εφαρμογή Agrisnap απαιτείται ειδικός πενταψήφιος κωδικός.

Επισημαίνεται ότι όσοι έχουν λάβει ήδη κωδικό κατά τις προηγούμενες περιόδους ανοίγματος της εφαρμογής για την ΕΑΕ 2025, δεν θα λάβουν καινούριο κωδικό, καθώς είναι σε ισχύ ο κωδικός που τους έχει ήδη γνωστοποιηθεί. Για τους 1.400 περίπου επιπλέον αγρότες που αποκτούν δυνατότητα εισόδου στην εφαρμογή τώρα για πρώτη φορά, έχει αποσταλεί πενταψήφιος κωδικός στη θυρίδα τους στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr), στην Εφαρμογή «Τα Μηνύματά μου». Οι αγρότες αυτοί έχουν ειδοποιηθεί μέσω mail και στην ψηφιακή πύλη myAADE και στο mail που έχουν δώσει κατά την υποβολή της ΕΑΕ 2025.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να προχωρήσουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι επανέλεγχοι και να καταβληθούν οι προβλεπόμενες ενισχύσεις.

