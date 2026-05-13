Κοινωνικός Τουρισμός: Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα

Την Πέμπτη 14 Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, ενώ από τις 18 Μαΐου ξεκινάει επισήμως το πρόγραμμα για φέτος για όοσυς λάβουν το πολυπόθητο voucher.

Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η διαδικασία των ηλεκτρονικών ενστάσεων και άμεσα θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες.

Υπενθυμίζεται ότι το φετινό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, έως και τον Ιούνιο του 2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ και θα δοθούν 300.000 επιταγές σε αντίστοιχο αριθμό δικαιούχων, που θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Η διαδικασία ενστάσεων

Με την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ανοίξει και η πλατφόρμα υποβολής ενστάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μία και μόνο ένσταση κατά του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων ή των Πινάκων Αποκλειομένων, μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινώσει η ΔΥΠΑ.

Στα προσωρινά αποτελέσματα θα εμφανίζονται:

• οι κωδικοί αριθμοί αιτήσεων,

• τα τέσσερα τελευταία ψηφία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ,

• η μοριοδότηση ανά κριτήριο,

• η συνολική βαθμολογία,

• η σειρά κατάταξης των δικαιούχων.

Παράλληλα, θα εμφανίζονται στοιχεία και για τα ωφελούμενα μέλη, καθώς και ένδειξη για το αν εγκρίνεται ή όχι η έκδοση επιταγής κοινωνικού τουρισμού.

Όσοι δεν φέρουν ένδειξη επιταγής ουσιαστικά μένουν εκτός επιδότησης για διαμονή και ακτοπλοϊκή μετακίνηση.

Πώς γίνεται η μοριοδότηση

Για όσους δεν αποκλείονται κατά τον αρχικό έλεγχο των αιτήσεων εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης, βάσει του οποίου καθορίζεται η τελική σειρά κατάταξης.

Ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους έως τις 26 Απριλίου 2026, ημερομηνία λήξης των αιτήσεων. Η ίδια ημερομηνία χρησιμοποιείται και για την πιστοποίηση μονογονεϊκής οικογένειας ή αναπηρίας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα δίνεται:

1. σε όσους συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο,

2. στη συνέχεια στα επόμενα κριτήρια,

3. στο χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα,

4. και τέλος στις περισσότερες ημέρες ασφάλισης ή ανεργίας προηγούμενων ετών.

Από τη διαδικασία μοριοδότησης εξαιρούνται οι πολύτεκνοι γονείς που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, χωρίς όμως η εξαίρεση να επεκτείνεται στα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών που υποβάλλουν αυτοτελή αίτηση.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για περιπτώσεις όπου αίτηση για το ίδιο παιδί έχει υποβληθεί και από τους δύο γονείς. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί καταχωρίζεται ως ωφελούμενο μέλος στον γονέα που συγκεντρώνει την υψηλότερη μοριοδότηση μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Πού πραγματοποιούνται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους, έπειτα από συνεννόηση με τον πάροχο.

Ωστόσο, για συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από φυσικές καταστροφές ή αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης, προβλέπονται αυξημένες παροχές.

Ειδικότερα:

• Στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος παρέχονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

• Στη Βόρεια Εύβοια, στον Έβρο και στη Θεσσαλία – πλην Σποράδων – προβλέπονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις επίσης χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Για τις συγκεκριμένες περιοχές εφαρμόζεται αυξημένη επιδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με στόχο την τόνωση των τοπικών οικονομιών και του εσωτερικού τουρισμού.

Περίοδοι αυξημένης επιδότησης

Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες τιμές επιδότησης κατά 20% σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Η προσαύξηση εφαρμόζεται:

• τον Αύγουστο,

• από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027,

• από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027 για την περίοδο του Πάσχα.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να διευκολύνει τους δικαιούχους να κάνουν διακοπές ακόμη και σε περιόδους αυξημένου τουριστικού κόστους.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Το πρόγραμμα καλύπτει και μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Η ιδιωτική συμμετοχή για τα ακτοπλοϊκά ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη του κόστους μετακίνησης.