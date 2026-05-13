Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για νέα ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης

Μετά την προσπάθειά της να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο η Ευρώπη πλέον έχει μετακινηθεί σε μεγάλη εξάρτηση από τις ΗΠΑ, τόνισε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ενέργεια 13.05.2026, 14:38
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις τιμές της ενέργειας, στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Επισημαίνοντας ότι το περιβάλλον που διαμορφώνεται χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα για την ευρωπαϊκή οικονομία, ο κ. Μυτιληναίος επεσήμανε ότι η κρίση στα Στενά του Ορμούζ δεν επηρεάζει μόνο το πετρέλαιο, αλλά και το φυσικό αέριο, το αλουμίνιο, τα λιπάσματα και, τελικά, τις τιμές τροφίμων διεθνώς. Όπως εξήγησε, πολλές ενεργοβόρες βιομηχανίες έχουν εγκατασταθεί στον Περσικό Κόλπο λόγω του χαμηλού κόστους ενέργειας, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε διαταραχή στην περιοχή να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στις παγκόσμιες αγορές.

Ακόμη, ο επικεφαλής της Metlen, μιλώντας στο συνέδριο της Καθημερινής και των FT, τόνισε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου δεν έχουν ακόμη εκτοξευθεί στα επίπεδα του 2022, επειδή οι αγορές θεωρούν ότι η κρίση θα λήξει σύντομα, αλλά προειδοποίησε ότι όσο παρατείνεται η ένταση, αυξάνεται ο κίνδυνος νέας ενεργειακής αναταραχής στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους στην Ευρώπη είναι τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης αερίου.

Το αμερικανικό LNG

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ενεργειακό μοντέλο της Ευρώπη, καθώς, όπως είπε, μετά την προσπάθειά της να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, πλέον έχει μετακινηθεί σε μεγάλη εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Αυτό, είπε, δημιουργεί ένα νέο στρατηγικό ερώτημα για την Ευρώπη: κατά πόσο είναι ασφαλές να αντικαθίσταται μία μονομερής εξάρτηση με μία άλλη, και μάλιστα με ακριβότερο καύσιμο.

Παράλληλα, διατύπωσε προβληματισμό για την απόφαση της ΕΕ να απομακρυνθεί πλήρως από το ρωσικό αέριο, όταν αργότερα βρέθηκε αντιμέτωπη με την κρίση στον Περσικό Κόλπο, θέτοντας το ερώτημα τι θα συμβεί εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή διαρκέσει μήνες, ενώ ταυτόχρονα η Ευρώπη δεν έχει επαρκή αποθέματα και δεν μπορεί να προμηθευτεί ούτε από τη Ρωσία ούτε επαρκώς από άλλες πηγές όπως το Κατάρ.

Ως εκ τούτου, ο κ. Μυτιληναίος περιέγραψε την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική ως μια στρατηγική με υψηλό ρίσκο, ιδιαίτερα όταν η ήπειρος εξακολουθεί να έχει μεγάλες ανάγκες σε φυσικό αέριο για την ηλεκτροπαραγωγή, τη βιομηχανία και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Για τις ΑΠΕ

Αναφερόμενος στη διείσδυση των ΑΠΕ, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχει άφθονη ηλιακή παραγωγή, το πρόβλημα δεν είναι οι ώρες της ημέρας. Τότε η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να είναι πολύ φθηνή ή ακόμη και μηδενικού κόστους. Το μεγάλο πρόβλημα εμφανίζεται το βράδυ. Οταν πέφτει ο ήλιος οι τιμές μπορούν να εκτιναχθούν από το Ο στα 200 ή και 220 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα για τη βιομηχανία, η οποία χρειάζεται σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. Συνεπώς, η πλήρης μετάβαση στις ΑΠΕ δεν μπορεί να γίνει χωρίς αποθήκευση μεγάλης κλίμακας.

Για τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ στην ελληνική ενεργειακή αγορά, επισημαίνοντας ότι παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης με μερίδιο περίπου 50%, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης για ολόκληρο τον κλάδο, είπε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Όπως είπε, η σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ αποτελεί «πολύ μεγάλο ποσό για την Ελλάδα», ειδικά αν συγκριθεί με την αποτίμηση της επιχείρησης πριν από την ανακοίνωση των σχεδίων επέκτασης και επενδύσεων.

Η ισχυροποίηση της ΔΕΗ δεν επηρεάζει μόνο την ίδια την εταιρεία, αλλά δίνει ώθηση συνολικά στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία  βρίσκεται πλέον σε σαφώς καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως χάρη στη μεγάλη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η μπαταρία των 330 MW

Ο κ. Μυτιληναίος ανακοίνωσε ότι η Metlen ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία τη μεγαλύτερη μπαταρία στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, δυναμικότητας 330 MW. Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για την αντιμετώπιση της αδυναμίας των ΑΠΕ να προσφέρουν σταθερή παραγωγή όλες τις ώρες του 24ώρου. Ακόμη, όμως, και μια τόσο μεγάλη μπαταρία δεν αρκεί για να λύσει συνολικά το πρόβλημα της αποθήκευσης, επεσήμανε, εξηγώντας ότι η αγορά κινείται πλέον προς μπαταρίες τετράωρης διάρκειας, με επόμενο στόχο τις έξι ώρες. Μόνο τότε θα μπορεί να υπάρξει ουσιαστική μείωση της εξάρτησης από το φυσικό αέριο κατά τις νυχτερινές ώρες.

Πυρηνική ενέργεια

Τέλος, χαρακτήρισε πιθανή βασική λύση την πυρηνική ενέργεια για τις ώρες κατά τις οποίες οι ΑΠΕ δεν μπορούν να παράγουν. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι η τεχνολογία δεν είναι ακόμη αρκετά ώριμη ούτε απολύτως βιώσιμη οικονομικά για τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, δήλωσε, όμως, ότι η Metlen θα ενδιαφερόταν να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο έργο στο μέλλον, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις σε τεχνολογικό και οικονομικό επίπεδο.

Η ημερομηνία της ανακοίνωσης των προσωρινών δικαιούχων - Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων

