Πόλεμος στο Ιράν: Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε μυστικά επιθέσεις στο Ιράν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μυστικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια της επέκτασης του περιφερειακού πολέμου πραγματοποίησε η Σαουδική Αραβία.

Το βράδυ της Τρίτης, 12 Μαΐου, το Reuters, επικαλούμενο διάφορες πηγές, ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε απάντηση σε επιθέσεις που εξαπολύθηκαν εναντίον σαουδαραβικού εδάφους και θεωρούνται η πρώτη άμεση στρατιωτική δράση του Ριάντ εντός του Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από τη σαουδαραβική αεροπορία στα τέλη Μαρτίου, μετά τις οποίες το επίπεδο των ιρανικών επιθέσεων στη Σαουδική Αραβία μειώθηκε.

Το Reuters ανέφερε ότι δυτικές και ιρανικές πηγές δήλωσαν ότι το Ριάντ ενημέρωσε την Τεχεράνη για τις επιθέσεις και στη συνέχεια ξεκίνησαν εντατικές διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τις πηγές, η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε ότι θα λάβει περαιτέρω μέτρα εάν συνεχιστούν οι εντάσεις, μια κίνηση που τελικά οδήγησε σε συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για τη μείωση των εντάσεων.

Το Reuters ανέφερε επίσης ότι αυτή η διαδικασία αποκλιμάκωσης διαμορφώθηκε λίγο πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στις 7 Απριλίου. Το δημοσίευμα πρόσθεσε ότι η Σαουδική Αραβία και το Ιράν, μετά από χρόνια έντασης και περιφερειακής αντιπαλότητας, επανέλαβαν τις διπλωματικές τους σχέσεις το 2023 με τη μεσολάβηση της Κίνας.

Σύμφωνα με τo δημοσίευμα, αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν δεν έχουν ακόμη σχολιάσει άμεσα αυτούς τους ισχυρισμούς.

Το Reuters τόνισε ότι κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου, οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μειώθηκαν σε ορισμένα σημεία, αλλά οι έμμεσες αντιπαραθέσεις μέσω ομάδων συμμάχων του Ιράν στην περιοχή συνεχίστηκαν.

Οι επιθέσεις των ΗΑΕ στο Ιράν

Όμως το Ριγιάντ δεν ήταν το μόνο που έπληττε το Ιράν χωρίς να το ανακοινώνει. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να πραγματοποίησαν στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη στάση της χώρας απέναντι στην περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τα ΗΑΕ δεν περιορίζονται πλέον σε διπλωματικό ή αμυντικό ρόλο, αλλά παρουσιάζονται διατεθειμένα να χρησιμοποιήσουν ενεργά τη στρατιωτική τους δύναμη για να προστατεύουν τα οικονομικά και γεωπολιτικά τους συμφέροντα.

Οι επιθέσεις, τις οποίες το Αμπού Ντάμπι δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα, περιλάμβαναν πλήγμα σε διυλιστήριο στο νησί Λαβάν, στο Περσικό Κόλπο. Η επίθεση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας σημαντικό μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας της εγκατάστασης για μήνες. Ο Ιράν έκανε λόγο για «εχθρική ενέργεια» και απάντησε με εκτεταμένες επιθέσεις πυραύλων και drones εναντίον των ΗΑΕ και του Κουβέιτ.

Παρότι πριν από την έναρξη του πολέμου τα κράτη του Κόλπου είχαν δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εσωτερικού χώρου ή των βάσεων τους για επιθέσεις κατά του Ιράν, η κατάσταση άλλαξε ριζικά όταν η Τεχεράνη άρχισε να στοχεύει πόλεις, ενεργειακές και αεροδρόμια της περιοχής. Ο Ιράν επιδίωξε να αυξήσει το οικονομικό και πολιτικό κόστος για τις αραβικές χώρες του Κόλπου, ώστε να πιέσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να περιορίσει τις επιχειρήσεις τους.