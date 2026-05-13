CrediaBank: Με τιμή στόχο 1,55 ευρώ αρχίζει την κάλυψη η Euroxx

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τιμή στόχο 1,55 ευρώ αρχίζει την κάλυψη για τη CrediaBank η Euroxx, εκτιμώντας ότι μετά την επιτυχημένη αναδιάρθρωση και την εξαγορά της HSBC Malta, η οποία τελεί υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών, η τράπεζα εισέρχεται σε φάση ταχείας ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Euroxx, για την περίοδο 2026-2030 η συνδυασμένη οντότητα αναμένεται να καταγράψει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης επαναλαμβανόμενων καθαρών κερδών (CAGR) 27%, επίδοση που χαρακτηρίζεται ως η υψηλότερη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η εκτίμηση βασίζεται στην ισχυρή πιστωτική επέκταση, στις λειτουργικές συνέργειες και σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον κόστους κινδύνου.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η πορεία αυτή θα οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROTE), η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί στο 17% το 2028 και να φτάσει το 19% έως το 2030.

Πέμπτος τραπεζικός πυλώνας

Η Euroxx χαρακτηρίζει την CrediaBank ως τον «πέμπτο τραπεζικό πυλώνα» στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η τράπεζα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη μεταστροφή των δραστηριοτήτων της στην ελληνική αγορά. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) έχει υποχωρήσει κάτω από το 3%, ενώ η τράπεζα δεν διαθέτει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTCs) και εμφανίζει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με pro-forma δείκτη CET1 περίπου στο 15,5%.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εξαγορά του 70,03% της HSBC Malta, που ανακοινώθηκε το 2025. Όπως σημειώνει η Euroxx, πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που αναμένεται σχεδόν να διπλασιάσει το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας και να ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή της παρουσία.

Στην ελληνική αγορά, η χρηματιστηριακή προβλέπει ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων τα επόμενα πέντε χρόνια, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 15% για την περίοδο 2026-2030, κυρίως χάρη στη δυναμική επέκταση στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η Euroxx εκτιμά ότι η CrediaBank μπορεί να επανεκκινήσει δυναμικά τις δραστηριότητες της HSBC Malta και, μετά την ενοποίηση των αποτελεσμάτων από το δεύτερο τρίμηνο του 2027, να αναπτυχθεί με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της αγοράς.

Αποτίμηση

Η χρηματιστηριακή θέτει τιμή-στόχο στο 1,55 ευρώ ανά μετοχή. Όπως επισημαίνει, με βάση τις εκτιμήσεις για το 2028, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 10,9 φορές, υψηλότερα από τον μέσο όρο των ελληνικών τραπεζών που βρίσκεται στις 7,9 φορές. Ωστόσο, θεωρεί ότι το premium αυτό δικαιολογείται από τον τριπλάσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS growth) και από τα πλεονάζοντα κεφάλαια της τράπεζας.

Η αποτίμηση βασίζεται στο μοντέλο Gordon Growth Formula, από το οποίο προκύπτει η τιμή-στόχος των 1,55 ευρώ ανά μετοχή.