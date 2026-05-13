Ryanair κατά Fraport Greece: Τι λέει για την βάση στη Θεσσαλονίκη

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε η Ryanair κατά της Fraport Greece, με αφορμή το κλείσιμο της βάσης τριών αεροσκαφών της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026, αποδίδοντας την απόφαση αποκλειστικά στις αυξήσεις των αεροδρομιακών τελών.

Σε ανακοίνωσή της, η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαρακτηρίζει τη Fraport Greece «γερμανικής ιδιοκτησίας μονοπώλιο», υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των τελών κατά 66% μετά την πανδημία έχει καταστήσει την ελληνική αγορά αερομεταφορών μη ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ryanair υποστηρίζει ακόμη ότι η Fraport δεν μετέφερε στις αεροπορικές εταιρείες και στους επιβάτες τη μείωση κατά 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων, την οποία αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αντίθετα, όπως αναφέρει, η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων «κράτησε» το όφελος αυτό, ενισχύοντας τα έσοδα των μετόχων της.

Παράλληλα, η αεροπορική εταιρεία συγκρίνει την Ελλάδα με χώρες όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία, όπου – σύμφωνα με την ίδια – εφαρμόζονται πολιτικές μείωσης τελών και φόρων προκειμένου να ενισχυθούν η επιβατική κίνηση, ο τουρισμός και η απασχόληση.

Η Ryanair δηλώνει ότι επιθυμεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά, ωστόσο αυτό, όπως σημειώνει, προϋποθέτει «πάγωμα» των αεροδρομιακών τελών από τη Fraport Greece και πλήρη εφαρμογή της μείωσης του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων προς όφελος αεροπορικών εταιρειών και επιβατών.

Κλείνοντας, η εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να «διαλύσει το μονοπώλιο της Fraport Greece», υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσω μεγαλύτερου ανταγωνισμού μπορεί να ενισχυθεί η ανάπτυξη της ελληνικής αεροπορικής αγοράς.

Ολοκληρη η δήλωση της Ryanair

«Η δήλωση που εξέδωσε το μονοπώλιο της Fraport Greece στις 8 Μαΐου υπογραμμίζει πόσο εκτός πραγματικότητας είναι ο γερμανικής ιδιοκτησίας μονοπωλιακός φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίων. Η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση τριών αεροσκαφών της στη Θεσσαλονίκη για τον χειμώνα του 2026 οφείλεται εξ ολοκλήρου στην απόφαση της Fraport να αυξήσει τα τέλη αεροδρομίων κατά υπερβολικό +66% μετά την πανδημία.

Πιο πρόσφατα, αντί να μετακυλήσει την λογική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μειώσει το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων κατά -75% σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες για να τονώσει τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό όλο το χρόνο σε όλη την Ελλάδα – το μονοπώλιο της Fraport έβαλε στην τσέπη αυτή τη μείωση φόρου για να γεμίσει περαιτέρω τις τσέπες του Γερμανού μετόχου της. Το μονοπώλιο της Fraport Greece έχει καταστήσει την ελληνική αεροπορία απελπιστικά μη ανταγωνιστική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία, οι οποίες μειώνουν ενεργά τα τέλη αεροδρομίων και καταργούν τους φόρους για να υποστηρίξουν την κυκλοφορία, τον τουρισμό και την ανάπτυξη της απασχόλησης.

Η Ryanair θέλει να αναπτυχθεί στην Ελλάδα – όπως συμβαίνει και σε άλλες πιο ανταγωνιστικές χώρες σε όλη την Ευρώπη – αλλά μπορεί να το κάνει μόνο εάν η Fraport Greece παγώσει τα τέλη αεροδρομίων και περάσει τη μείωση κατά 7% τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες για να τονωθεί η αύξηση της χωρητικότητας και οι επενδύσεις, αντί να γεμίζει τις τσέπες του Γερμανού μετόχου της. Η Ryanair καλεί την ελληνική κυβέρνηση να διαλύσει το μονοπώλιο της Fraport Greece, κάτι που θα φέρει τον απαραίτητο ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά αεροπορίας».