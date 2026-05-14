Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις

Πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μετά τα στοιχεία για τις τιμές των αμερικανικών εισαγωγών εξαγωγών ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης στο 4,451%.

Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, ο τίτλος παρακολουθεί στενά την πολιτική επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), ήταν λιγότερο από 1 μονάδα βάσης χαμηλότερη στο 3,984%, εξακολουθώντας να είναι πάνω από τα επιτόκια αναφοράς της Fed που κυμαίνονται μεταξύ 3,50% και 3,75%.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου με μεγαλύτερη διάρκεια μειώθηκε επίσης κατά σχεδόν 4 μονάδες βάσης στο 5,008%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% και οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται αντίστροφα μεταξύ τους.

Τα στοιχεία για τις εισαγωγές και εξαγωγές

Οι τιμές εισαγωγών και εξαγωγών τον Απρίλιο έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους από το 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

Οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 1,9% για τον μήνα, μια ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα πάνω από την κίνηση του Μαρτίου και υψηλότερα από την πρόβλεψη του Dow Jones για 0,9%. Σε 12μηνη βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,2%, η μεγαλύτερη αύξηση από τον Οκτώβριο του 2022.

Η αύξηση προήλθε σε μεγάλο βαθμό από το κόστος που σχετίζεται με την ενέργεια, καθώς οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών αυξήθηκαν κατά 16,3%. Οι τιμές του πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 19%. Οι εισαγωγές εκτός καυσίμων αυξήθηκαν κατά 0,8% λόγω των υψηλότερων τιμών των κεφαλαιουχικών αγαθών, των προμηθειών εκτός καυσίμων και των τροφίμων και ποτών.

Από την πλευρά των εξαγωγών, οι τιμές αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, κατά 3,3%, γεγονός που ανέβασε την 12μηνη αύξηση στο 8,8%, την υψηλότερη από τον Σεπτέμβριο του 2022.

«Οι αξιωματούχοι της Fed κινδυνεύουν να μείνουν ακόμη περισσότερο πίσω από την καμπύλη όσον αφορά την τρέχουσα μάχη κατά του πληθωρισμού» εξηγεί ο Chris Rupkey, επικεφαλής οικονομολόγος της FWDBONDS. «Οι τιμές των εισαγόμενων μη καυσίμων αυξάνονται καθώς το φράγμα έχει σπάσει και οι εισαγωγείς δεν μπορούν να κρατήσουν άλλο την πίεση για την αύξηση των τιμών των εισαγόμενων αγαθών».

«Ο Γουόρς έχει πραγματικά πολλά χέρια καθώς η οικονομία αντέχει παρά τους κινδύνους και την αβεβαιότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι πληθωριστικές πιέσεις εμφανίζονται παντού», πρόσθεσε.