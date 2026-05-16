ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

Τα στοιχήματα των επενδυτών στην αγορά παραγώγων για την εξέλιξη του κόστους χρήματος στη ζώνη του ευρώ, δείχνουν ξεκάθαρα προς μία κατεύθυνση στην τρέχουσα συγκυρία.

Σύμφωνα με αυτά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα προχωρήσει στη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου σε ένα μήνα από σήμερα σε αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, με στόχο τον έλεγχο των πληθωριστικών πιέσεων που ασκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Οι πιθανότητες για μία αύξηση των παρεμβατικών της δεικτών κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο ξεπερνά αυτήν την στιγμή το 80%, ενώ τα περισσότερα πονταρίσματα προεξοφλούν τουλάχιστον μία ακόμη αναπροσαρμογή αυτού του μεγέθους έως και το τέλος του 2026.

Φυσικά τις τελικές αποφάσεις θα λάβει η Φρανκφούρτη και όχι η επενδυτική κοινότητα, αξιολογώντας κάθε φορά τα εισερχόμενα δεδομένα.

Ωστόσο, σε αυτή τη φάση οι περισσότεροι αναλυτές διαβλέπουν αύξηση των επιτοκίων. Ακόμη κι αν δεν έλθει τον Ιούνιο, θεωρούν ότι αργά ή γρήγορα εντός του 2026 θα αποφασιστεί.

Εκτός κι αν δούμε μία ταχεία έξοδο από την κρίση, που θα αμβλύνει τις ανησυχίες για την εξέλιξη των τιμών στη ζώνη του ευρώ.

Η επίδραση

Εφόσον επαληθευτούν οι συγκλίνουσες προβλέψεις για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, η επίδραση στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών θα είναι άμεση.

Κι αυτό διότι η πορεία του κόστους χρήματος επηρεάζει ευθέως διάφορες πτυχές των δραστηριοτήτων τους.

Κατ΄ αρχάς, υπάρχει ένα ξεκάθαρο όφελος από την αύξηση των έντοκων εσόδων, που προέρχονται από τα υφιστάμενα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, συνδεδεμένου με τους δείκτες euribor.

Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις που δημοσιοποίησαν οι διοικήσεις τους, κάθε άνοδός τους κατά 25 μονάδες βάσης θα ενισχύσει το καθαρό εισόδημα από τόκους των τεσσάρων συστημικών ομίλων αθροιστικά κατά 130 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Η σχετική ευαισθησία διαμορφώνεται σε 40 εκατ. ευρώ για την Πειραιώς, 35 εκατ. ευρώ για τη Eurobank, 40 εκατ. ευρώ για την Εθνική και περίπου 15 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank.

Αν η αναπροσαρμογή στα ευρωπαϊκά επιτόκια είναι διπλή (+50 μ.β.), το όφελος φτάνει τα 260 εκατ. ευρώ σε 12μηνο ορίζοντα.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι τραπεζικές διοικήσεις άφησαν κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου 2026, ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης των στόχων της εφετινής χρήσης, κατά την ανακοίνωση των μεγεθών εξαμήνου.

Πού δίνουν προσοχή

Πάντως, όπως επισημαίνουν αναλυτές, η αντιστροφή των τάσεων στα επιτόκια δεν θα έχει μόνον οφέλη, αλλά συνεπάγεται και δυσκολίες, τις οποίες οι τράπεζες θα πρέπει να υπερκεράσουν.

Κρίσιμη για την πορεία τους θα είναι η επίπτωση στη διάθεση για επενδύσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται και κατ΄ επέκταση στην πιστωτική επέκταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ουδείς μπορεί να αποκλείσει το σενάριο μίας μείωσης της ζήτησης για νέες χρηματοδοτήσεις, που θα επηρεάσει αρνητικά τις ροές εσόδων των επόμενων χρήσεων.

Επιπλέον, οι τράπεζες θα βρεθούν σε ένα δίλλημα, αναφορικά με την επιτοκιακή τους πολιτική.

Θα περιορίσουν τα spreads για να διατηρήσουν όσο το δυνατόν πιο ελκυστικά γίνεται τα προϊόντα τους ή θα περάσουν το πρόσθετο βάρος στους πελάτες τους, με κίνδυνο να μειωθούν οι εργασίες στα δάνεια;

Ως προς αυτό, ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με αναλυτές, η στρατηγική που εφαρμόζουν στη στεγαστική πίστη, έναν τομέα που έχει επιστρέψει μετά από 15 χρόνια σε θετικό έδαφος.

Ο ανταγωνισμός στην εν λόγω κατηγορία είναι ιδιαίτερα έντονος τους τελευταίους μήνες, πιέζοντας τα επιτόκια σε χαμηλότερα επίπεδα.

Αυτήν τη στιγμή δεν είναι λίγες οι τράπεζες που διαθέτουν προγράμματα στα όρια του κόστους, λόγω της αναστάτωσης που έχει προκαλέσει στις αγορές επιτοκιακών παραγώγων η αναταραχή στη Μέση Ανατολή.

Παρ΄ όλα αυτά δεν αναπροσαρμόζουν τους όρους δανεισμού στα προϊόντα τους, ώστε να μην διαταράξουν τις εργασίες σε μία περίοδο που η ζήτηση εμφανίζεται ενισχυμένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Τα στοιχεία παθητικού

Φυσικά το επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) δεν εξαρτάται μόνον από τα δάνεια, αλλά και από τα στοιχεία του παθητικού των τραπεζών και πιο συγκεκριμένα από τις προθεσμιακές καταθέσεις.

Αν υπάρξει πίεση για αυξήσεις στις αποδόσεις τους, το ΝΙΜ μπορεί να περιοριστεί.

Τους τελευταίους μήνες μάλιστα, παρατηρείται κινητικότητα σε αυτό το πεδίο από μη συστημικούς παίκτες που θέλουν να κερδίσουν μερίδια αγοράς, προκειμένου να στηρίξουν τις λοιπές εργασίες τους.

Μένει να φανεί εάν οι ροές αποταμιεύσεων προς τις μικρότερες τράπεζες θα αναγκάσουν τις μεγάλες να προχωρήσουν και εκείνες σε βελτίωση της επιτοκιακής τους πολιτικής.

Τέλος, μία άνοδος των επιτοκίων, θα δώσει στις τράπεζες τη δυνατότητα να λανσάρουν πιο αποδοτικά ομολογιακά ή σύνθετα αμοιβαία κεφάλαια, που είναι ανταγωνιστικά των λογαριασμών προθεσμίας.

Η ενίσχυση αυτών των εργασιών θα δώσει ώθηση στα έσοδα από προμήθειες, ενώ θα περιορίσει τα έξοδα για τόκους από τις καταθέσεις πελατείας.