Sparkle: Ο στρατηγικός κόμβος του νέου ψηφιακού άξονα Ελλάδας – Ιταλίας

Η Ελλάδα και η Ιταλία ενισχύουν τον κοινό ψηφιακό διάδρομο της Μεσογείου, με τη Sparkle να αναδεικνύεται σε κεντρικό τεχνολογικό και στρατηγικό εταίρο στη συνδεσιμότητα και την κυβερνοασφάλεια. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης των υπουργών Δημήτρη Παπαστεργίου και Αντόλφο Ούρσο στη Ρώμη, όπου επιβεβαιώθηκε η σημασία των υποδομών για την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία.

Η στρατηγική σύγκλιση Αθήνας και Ρώμης αποτυπώθηκε στη συνάντηση κορυφής «Greece–Italy Bilateral Dialogue: Digital, Space & Cybersecurity Cooperation in a Hybrid Era», που πραγματοποιήθηκε στο Ιταλικό Υπουργείο Επιχειρήσεων και Made in Italy (Mimit). Οι δύο υπουργοί έθεσαν τις βάσεις για στενότερη συνεργασία σε ψηφιακά ζητήματα, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ντανιέλε Μανκούσο, CEO της Sparkle Greece, παρουσίασε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που τοποθετεί Ελλάδα και Ιταλία στον πυρήνα ενός ασφαλούς και καινοτόμου ψηφιακού διαδρόμου.

Ο ρόλος της Sparkle

Η Sparkle, ο πρώτος διεθνής πάροχος υπηρεσιών στην Ιταλία και ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως, έχει ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα από το 2001. Σήμερα λειτουργεί τέσσερα ιδιόκτητα data centers στη χώρα, τρία στην Αττική και ένα στα Χανιά, τα οποία διασυνδέονται μέσω ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών και εντάσσονται στο παγκόσμιο Tier-1 backbone δίκτυο Seabone.

Ο κ. Μανκούσο υπογράμμισε ότι οι αξίες της ακρίβειας, της ταχύτητας και της εμπιστευτικότητας παραμένουν κρίσιμες σε μια ψηφιακή οικονομία όπου τα δεδομένα αποτελούν βασικό στρατηγικό πόρο. Παράλληλα, παρουσίασε τη Μεσόγειο ως μια ψηφιακή οδό που συνδέει την Ευρώπη με την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Υποδομές και ασφάλεια

Η Ελλάδα και η Ιταλία αποτελούν στρατηγικούς πυλώνες του διαδρόμου αυτού, με στήριξη από τα έργα BlueMed και GreenMed. Οι υποδομές αυτές θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την οικονομική ασφάλεια και την τεχνολογική ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εξυπηρετούν μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κίνησης δεδομένων.

Ο CEO της Sparkle Greece έθεσε τρεις βασικές προτεραιότητες συνεργασίας: κοινή αξιολόγηση τρωτών σημείων των υποδομών, διαμόρφωση επιχειρησιακών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και θεσμοθέτηση ενιαίων προτύπων για την προσαιγιάλωση των καλωδίων και τις εναλλακτικές επίγειες διαδρομές. Η πρωτοβουλία συνδέεται επίσης με τις ευρύτερες ευρωπαϊκές συζητήσεις για το IRIS2 και τα AI Gigafactories.

Προοπτικές συνεργασίας

Η Sparkle επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να στηρίξει την ψηφιακή σύγκλιση και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος όπου συνδεσιμότητα, κυβερνοασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη λειτουργούν συμπληρωματικά. Το μήνυμα της συνάντησης ήταν ότι η ψηφιακή «γέφυρα» του αύριο πρέπει να χτιστεί πάνω σε ανθεκτικές υποδομές, κοινά πρότυπα και συνεργασία μεταξύ κρατών και εταιρικών φορέων.