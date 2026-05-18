ΙΟΒΕ: Στα 8,9 δισ. η συμβολή των ελληνογερμανικών επιχειρήσεων στο ΑΕΠ

Η Γερμανία παρέμεινε ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της Ελλάδας και το 2024 και το 2025, σύμφωνα με ειδική μελέτη, την οποία δημοσιοποίησε το ΙΟΒΕ.

Η υψηλή θέση της Γερμανίας στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα αντανακλά την ανάπτυξη στενών και ισχυρών επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών σε βάθος δεκαετιών.

Στην ανάπτυξη αυτών των σχέσεων, σημαντική είναι η συνεισφορά του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΓΕΒΕ), το οποίο ιδρύθηκε το 1924 και αποτελεί μέρος του δικτύου των Γερμανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων.

Μάλιστα, η συνολική συμβολή, σε όρους ΑΕΠ, από την τακτική λειτουργία των επιχειρήσεων-μελών του ΕΓΕΒΕ, αλλά και το επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποίησαν, εκτιμάται σε €8,9 δισεκ. το 2024 ή 3,7% του ΑΕΠ. Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά εκτιμάται σε 100,6 χιλ. θέσεις εργασίας το 2024.

ΙΟΒΕ: Εμπορικές σχέσεις με τη Γερμανία

Η Γερμανία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας, παραμένοντας διαχρονικά στις πρώτες θέσεις κατάταξης των χωρών σε όρους εισαγωγών και εξαγωγών. Στις εισαγωγές, η Γερμανία παρέμεινε στην πρώτη θέση το 2025, ενώ κατατάσσεται δεύτερη στην κατάταξη των προορισμών για τις ελληνικές εξαγωγές.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στη Γερμανία διαμορφώθηκαν στα €3,7 δισεκ. το 2025, έναντι €3,4 δισεκ. το 2024, ενώ η αξία των εισαγωγών προϊόντων από τη Γερμανία προς την Ελλάδα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (€9,1 δισεκ.).

Το μερίδιο της Γερμανίας στις συνολικές εισαγωγές της Ελλάδας διαμορφώθηκε στο 11,3% το 2025, έναντι 10,8% το 2024, ενώ το μερίδιο των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Γερμανία επίσης ενισχύθηκε, στο 7,7%, έναντι 7,0% το 2024 (Διάγραμμα 1).

Ανά κατηγορία προϊόντων, τα καταναλωτικά αγαθά αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία εξαγωγών προς τη Γερμανία, με μερίδιο 51,1% του συνόλου για το 2025, ενώ στο σκέλος των εισαγωγών από τη Γερμανία κυριαρχούν τα κεφαλαιουχικά αγαθά και οι βιομηχανικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών προμήθειες, με μερίδιο 47,3%. Σε κλαδικό επίπεδο ο κλάδος τροφίμων ξεχωρίζει στις

εξαγωγές προς τη Γερμανία με μερίδιο 25,2%, ενώ στις εισαγωγές στην πρώτη θέση βρίσκεται ο κλάδος παραγωγής χημικών με μερίδιο 19,3% επί των συνολικών εισαγωγών από τη Γερμανία.

Στις υπηρεσίες, το πλεόνασμα της Ελλάδας στο διμερές εμπόριο ανήλθε στα €2,8 δισεκ. το 2025, με τις εισπράξεις να αυξάνονται στα €5,2 δισεκ. το 2025 και τις πληρωμές, στα €2,4 δισεκ. Το μερίδιο των εισπράξεων υπηρεσιών από κατοίκους Γερμανίας στο σύνολο των εισπράξεων υπηρεσιών της Ελλάδας αυξήθηκε στο 10,2% το 2025.

Οι τουριστικές εισπράξεις

Οι τουριστικές εισπράξεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων από τη Γερμανία, με €3,8 δισεκ. το 2025 και μερίδιο 16,0% στις συνολικές εισπράξεις της ελληνικής οικονομίας στη συγκεκριμένη κατηγορία, κατατάσσοντας τη Γερμανία στην πρώτη θέση.

Ταυτόχρονα με την πολύ υψηλή κίνηση σε ταξιδιωτικές ροές (6,0 εκ. τουρίστες το 2025), καταγράφεται και υψηλή μέση δαπάνη ανά ταξίδι από Γερμανούς επισκέπτες στα €636 ανά ταξίδι, έναντι €546 στο μέσο όρο των χωρών.

Τέλος, τα συνολικά κεφάλαια από άμεσες επενδύσεις νομικών και φυσικών προσώπων κατοίκων της Γερμανίας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €9,3 δισεκ. το 2024,παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα, κατατάσσοντας τη Γερμανία δεύτερη χώρα μετά το Λουξεμβούργο.

Η καθαρή ροή άμεσων επενδύσεων το τελευταίο έτος έφτασε τα €823 εκ. το 2025, έναντι €674 εκ. το 2024, ενώ οι καθαρές επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα από Γερμανία έφτασαν τα €142 εκ. το 2025 και συνολικά τα €933 εκ. από το 2016.

Οι εμπορικοί και επιχειρηματικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας είναι σημαντικοί, με διάρκεια πολλών δεκαετιών. Τα κεφάλαια με προέλευση τη Γερμανία που έχουν επενδυθεί διαχρονικά στην Ελλάδα έχουν δημιουργήσει μια δυνατή και δυναμική επιχειρηματική κοινότητα. Πολλές από τις επιχειρήσεις που έχουν στηριχθεί σε επενδύσεις από τη Γερμανία είναι και μέλη του ΕΓΕΒΕ.

Εξειδικεύονται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στους κλάδους της μεταποίησης και των υπηρεσιών όπως το εμπόριο, οι τηλεπικοινωνίες, οι ασφάλειες και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες και δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας.

Με τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενισχύουν την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα και συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η αναπτυξιακή τους πορεία αποτυπώνεται στα βασικά μεγέθη δραστηριότητάς τους (Διάγραμμα 3). Ειδικότερα, το 2024 η δραστηριότητα των εταιριών-μελών του ΕΓΕΒΕ διαμορφώθηκε σε €11,8 δισεκ., με παρουσία σε όλους τους βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και αύξηση +3,8% σε σχέση με το 2023. Αντίστοιχα, ο αριθμός των εργαζομένων διαμορφώθηκε σε 26,3 χιλ. άτομα, με μικρή αύξηση σε σύγκριση με το 2023.

Οι επενδύσεις για τον σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, οι οποίες υλοποίησαν οι επιχειρήσεις-μέλη του ΕΓΕΒΕ το 2024 ανήλθαν σε €805 εκ., σημειώνοντας αύξηση κατά 4,7% σε σύγκριση με το 2023, ενώ σωρευτικά την περίοδο 2018-2024 ξεπερνούν τα €5,3 δισεκ.

Συμβολή στην ελληνική οικονομία

Λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις με άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, η συνολική συμβολή, σε όρους ΑΕΠ, από την τακτική λειτουργία των επιχειρήσεων-μελών του ΕΓΕΒΕ, αλλά και το επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποίησαν, εκτιμάται σε €8,9 δισεκ. το 2024 ή 3,7% του ΑΕΠ (Πίνακας 1), έναντι €8,4 δισεκ. το 2023.

Η συνολική εκτιμώμενη επίδραση είναι αυξημένη κατά €2,7 δισεκ. το 2024 σε σύγκριση με το 2019.

Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά εκτιμάται σε 100,6 χιλ. θέσεις εργασίας το 2024, με αύξηση σε σύγκριση με το 2023 (97,8 χιλ.), μέγεθος το οποίο αντιστοιχεί στο 2,0% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, ενώ την περίοδο 2019-2024 η συνεισφορά των εταιριών-μελών του ΕΓΕΒΕ στην απασχόληση αυξήθηκε κατά περίπου 25 χιλ. θέσεις εργασίας. Αντίστοιχα, τα δημόσια έσοδα του κράτους από φόρους και εισφορές ξεπερνούν τα €2,5 δισεκ., έναντι €2,4 δισεκ. το 2023, διπλασιάζοντας σχεδόν την επίδραση των εταιριών σε σύγκριση με το 2019.

Βέττας: Οι μεγάλες προκλήσεις

Τους διαχρονικά στενούς οικονομικούς δεσμούς Ελλάδας και Γερμανίας και τη σημασία τους ιδιαίτερα σε περιόδους αβεβαιότητας στο παγκόσμιο περιβάλλον, υπογράμμισε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής Νίκος Βέττας. Ο κ. Βέττας αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που διαμορφώνονται για την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία από τις πιέσεις στο διεθνές εμπόριο αλλά και από τον κίνδυνο μιας ενεργειακής κρίσης. Ειδικότερα, υπάρχει η ανάγκη αλλά και η ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε πολιτικές που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητά της, με ζητούμενο την αύξηση της ευημερίας των πολιτών. Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Γερμανίας, σημείωσε ότι παρά το ρευστό ​οικονομικό περιβάλλον η Γερμανία παρέμεινε ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της Ελλάδας το 2024 και το 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα των σχέσεων των δύο χωρών, με αυξημένη την επίδραση του γερμανικού επιχειρείν στην ελληνική οικονομία.

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής και μέλος ΔΣ του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Dr Ilja Nothnagel, υπογράμμισε ως εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι οι δύο εθνικές αγορές δομούν μεθοδικά επί δεκαετίες τις διμερείς εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις τους, ενισχύοντάς τες ακόμη και σε αρνητικές διεθνείς συγκυρίες. «Σήμερα που η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται εκ νέου, οι διακρατικές συμπράξεις προσφέρουν διεξόδους και ευκαιρίες στο επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο συνεχίζει να υπηρετεί αυτόν τον στόχο, αφιερώνοντας όλες τις δυνάμεις του σε έναν κοινό σκοπό: Ελλάδα και Γερμανία, Γερμανία και Ελλάδα, μέσα από διμερείς συνέργειες να δρουν προς όφελος των οικονομιών τους», τόνισε ο Dr Ilja Nothnagel.