Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών

AGRO 11.05.2026, 09:49
Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες στους Δήμους Τεμπών και Τυρνάβου πραγματοποίησε κλιμάκιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρη Τσέτσιλα και τον γενικό γιευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δρ. Δημήτρη Σταυρίδη.

Κατά την επιτόπια επίσκεψη διαπιστώθηκαν εκτεταμένες ξηράνσεις κλαδίσκων και βλαστών, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την εξέλιξη και την επέκταση του φαινομένου.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις το φαινόμενο ενδέχεται να σχετίζεται κυρίως με μυκητολογική προσβολή, πιθανώς επιδεινωμένη από τις επιπτώσεις του «Daniel»

Από τον μακροσκοπικό έλεγχο προκύπτει ότι πρόκειται για διαφορετικά αίτια, τα οποίο εκδηλώνονται με ποικίλα συμπτώματα, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός ενός και μοναδικού αιτιολογικού παράγοντα.

Κλιμάκια γεωπόνων της ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας πραγματοποίησαν δειγματοληψίες φυτικών ιστών από τις πληγείσες καλλιέργειες. Τα δείγματα έχουν ήδη αποσταλεί στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ενώ θα εξεταστούν και στο εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με στόχο την ακριβή ταυτοποίηση των παθογόνων και τη διαμόρφωση στοχευμένων οδηγιών αντιμετώπισης.

Η πολυπλοκότητα της εικόνας στο πεδίο και η ποικιλομορφία των συμπτωμάτων καθιστούν αναγκαία την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Πού οφείλεται το φαινόμενο

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση των ειδικών, το φαινόμενο ενδέχεται να σχετίζεται κυρίως με μυκητολογική προσβολή, πιθανώς επιδεινωμένη από τις επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων της κακοκαιρίας «Daniel», ενώ παρατηρείται κυρίως σε δέντρα ηλικίας περίπου οκτώ ετών.

Παράλληλα, εξετάζεται ως πιθανότερο αίτιο η εκτεταμένη εμφάνιση της ασθένειας «φουζίκοκο», η οποία προκαλεί σοβαρή καρπόπτωση και ξήρανση δέντρων, κυρίως σε αμυγδαλιές, ροδακινιές, αχλαδιές και νεκταρινιές. Μέχρι την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων, συνιστάται στους παραγωγούς να προχωρούν σε άμεση κοπή και απομάκρυνση των προσβεβλημένων βλαστών, καθώς και στην καταστροφή τους με καύση, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του παθογόνου. Τονίζεται η σημασία της αυστηρής τήρησης των μέτρων υγιεινής κατά τις καλλιεργητικές εργασίες.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι συνεχίζονται σε περιοχές όπως τα Πλατανούλια, τα Δένδρα, ο Τύρναβος, τα Δελέρια, το Αργυροπούλι, ο Αμπελώνας και η Γιάννουλη, όπου καταγράφονται σοβαρές ζημιές, ιδίως σε καλλιέργειες ροδακινιάς. Αντίστοιχα, στις καλλιέργειες κερασιών εντοπίζεται συγκόλληση καρπών, με αποτέλεσμα τη σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας και την οικονομική ζημία των παραγωγών. Για το σκοπό αυτό έχει προγραμματιστεί από την Περιφέρεια και νέα επίσκεψη με ειδικό καθηγητή Δενδροκομίας για την διερεύνηση των αιτίων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με επιστημονικούς και αρμόδιους φορείς, με στόχο την άμεση λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τη στήριξη των παραγωγών και την αντιμετώπιση της κρίσης.

Στην αυτοψία συμμετείχε επίσης ο Καθηγητής Φυτοπαθολογίας της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ιωάννης Βαγγέλας, ενώ παρόντες ήταν εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων, μεταξύ των οποίων ο Επόπτης Ν. Λάρισας του ΕΛΓΑ κ. Σαμαράς, ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Τσικριτσής, ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα κ. Νταλαγιάννης, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δένδρων – Ο.Π. «Γαία Φρούιτ» κ. Τασιούλας, ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Μακρυχωρίου κ. Τσιούτρας και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κυψελοχωρίου κ. Ζαιρές.

