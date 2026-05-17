Κρασί: Τι άλλαξε τον παγκόσμιο οινικό χάρτη το 2025

Πώς κινήθηκε η αγορά για το παγκόσμιο κρασί – Οι πιέσεις και οι ανακατατάξεις – Η εικόνα στην Ελλάδα

AGRO 17.05.2026, 08:00
Σχολιάστε
Κρασί: Τι άλλαξε τον παγκόσμιο οινικό χάρτη το 2025
Ανθή Γεωργίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους των τελευταίων δεκαετιών εισήρθε το 2025 το κρασί σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους παραγωγούς, τη μεταποίηση και τους εξαγωγείς να καλούνται να ισορροπήσουν σε ένα σύνθετο περιβάλλον, στο οποίο επικράτησαν οι  γεωπολιτικές εντάσεις, οι δασμολογικές πολιτικές, η κλιματική αστάθεια και οι βαθιές αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες.

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV) αποτυπώνουν έναν κλάδο που εξακολουθεί να διαθέτει ανθεκτικότητα, αλλά βρίσκεται ταυτόχρονα σε διαδικασία αναπροσαρμογής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η παγκόσμια παραγωγή οίνου εκτιμάται στα 227 εκατομμύρια εκατόλιτρα το 2025, σημειώνοντας οριακή αύξηση μόλις 0,6% σε σχέση με το ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 2024

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, φαίνεται ότι ο παγκόσμιος κλάδος οίνου αντιδρά στις επιπτώσεις των εμπορικών πολιτικών σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στις μακροπρόθεσμες αλλαγές όσον αφορά το κλίμα και την κατανάλωση.

Η αξία του παγκόσμιου εμπορίου παραμένει σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από ό,τι πριν από την πανδημία του COVID, αν και τόσο ο όγκος όσο και η αξία μειώθηκαν το 2025 λόγω των δασμολογικών πολιτικών και των οικονομικών παραγόντων.

Αντίστοιχα, η παραγωγή επηρεάστηκε από κλιματικά φαινόμενα και στα δύο ημισφαίρια, με αποτέλεσμα μια χαμηλή παγκόσμια σοδειά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αυτό συνέβαλε στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων της μείωσης της παγκόσμιας κατανάλωσης τα τελευταία χρόνια, η οποία οφείλεται και πάλι στις οικονομικές πιέσεις που ασκούνται στους καταναλωτές, καθώς και στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες στις ώριμες αγορές.

κρασί

Οριακά αυξημένο το κρασί το 2025

Η παγκόσμια παραγωγή οίνου εκτιμάται στα 227 εκατομμύρια εκατόλιτρα το 2025, σημειώνοντας οριακή αύξηση μόλις 0,6% σε σχέση με το ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 2024. Παρά τη μικρή αυτή βελτίωση, πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η παραγωγή παραμένει αισθητά κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα πίεσης για τους αμπελώνες διεθνώς.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα παρέμειναν ένας από τους κύριους παράγοντες που διαμόρφωσαν την παγκόσμια παραγωγή οίνου. Παγετοί εκτός εποχής, παρατεταμένες ξηρασίες, καύσωνες αλλά και έντονες βροχοπτώσεις επηρέασαν σχεδόν όλες τις μεγάλες αμπελουργικές ζώνες, τόσο στο Βόρειο όσο και στο Νότιο Ημισφαίριο.

Οι συνέπειες της κλιματικής μεταβλητότητας δεν ήταν ομοιόμορφες. Ορισμένες περιοχές βρέθηκαν αντιμέτωπες με μεγάλες απώλειες παραγωγής, ενώ άλλες κατάφεραν να επωφεληθούν από ηπιότερες συνθήκες και να διατηρήσουν σχετικά ικανοποιητικές αποδόσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εξακολουθεί να παράγει περίπου το 60% του παγκόσμιου κρασιού, βίωσε ακόμη μία δύσκολη χρονιά. Η συνολική παραγωγή της εκτιμάται στα 136 εκατομμύρια εκατόλιτρα, καταγράφοντας μείωση 1,3% σε σύγκριση με το 2024.

Μειωμένη κατά 1,6% ήταν και η έκταση των αμπελώνων της ΕΕ, φτάνοντας συνολικά τα 3,2 εκατομμύρια εκτάρια

Συρρικνώνονται οι αμπελουργικές εκτάσεις

Η συρρίκνωση των αμπελουργικών εκτάσεων αποτελεί πλέον σταθερή παγκόσμια τάση. Το 2025 η συνολική έκταση των αμπελώνων διεθνώς διαμορφώθηκε στα 7 εκατομμύρια εκτάρια, καταγράφοντας μείωση κατά 0,8% σε σύγκριση με το 2024. Να σημειωθεί ότι η μείωση της παγκόσμιας έκτασης των αμπελιών παρατηρείται από το 2020.

Η τάση αυτή αντανακλά τη μείωση της έκτασης των αμπελώνων σε όλες τις μεγάλες αμπελουργικές χώρες και στα δύο ημισφαίρια, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η μείωση ήταν εμφανής σε όλους τους τύπους σταφυλιών, με τα οινοποιήσιμα σταφύλια να επηρεάζονται ιδιαίτερα.

Μειωμένη κατά 1,6% ήταν και η έκταση των αμπελώνων της ΕΕ, φτάνοντας συνολικά τα 3,2 εκατομμύρια εκτάρια και αντιπροσωπεύοντας το 45% του παγκόσμιου συνόλου. Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στη σημαντική εγκατάλειψη αμπελώνων στη Γαλλία και, σε μικρότερο βαθμό, στην Ισπανία, ενώ οι εκτάσεις στις άλλες μεγάλες χώρες παραγωγής, όπως και στην Ελλάδα, παρέμειναν γενικά σταθερές.

κρασί

Υποχωρεί η κατανάλωση στο κρασί

Η κατανάλωση κρασιού συνεχίζει να κινείται πτωτικά σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του OIV, η παγκόσμια κατανάλωση το 2025 διαμορφώνεται στα 208 εκατομμύρια εκατόλιτρα, μειωμένη κατά 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από το 2018 μέχρι σήμερα, η διεθνής αγορά έχει χάσει περίπου το 14% των συνολικών όγκων κατανάλωσης.

Πίσω από αυτή την εξέλιξη βρίσκονται βαθύτερες κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές. Στις ώριμες αγορές, οι νεότερες γενιές καταναλωτών εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές απέναντι στο αλκοόλ, ενώ η υιοθέτηση διαφορετικών προτύπων ζωής αλλάζει σταδιακά τη σχέση των καταναλωτών με το κρασί. Παράλληλα, οι πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών έχουν περιορίσει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Ιδιαίτερα καθοριστική υπήρξε η υποχώρηση της κατανάλωσης σε τρεις μεγάλες αγορές την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία. Η κινεζική αγορά συνεχίζει να συρρικνώνεται με ταχείς ρυθμούς από το 2018, αφαιρώντας κάθε χρόνο περίπου 2 εκατομμύρια εκατόλιτρα από την παγκόσμια ζήτηση. Στις ΗΠΑ, η επιβράδυνση της κατανάλωσης έχει πλέον αποκτήσει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, ενώ στη Γαλλία συνεχίζεται η μακροχρόνια πτωτική πορεία που καταγράφεται εδώ και δεκαετίες.

Οι παγκόσμιες εξαγωγές μειώθηκαν το 2025 κατά 4,7% σε όγκο και κατά 6,7% σε αξία

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της η OIV, το 2025 επιβεβαίωσε το γενικά πιο υποτονικό περιβάλλον κατανάλωσης που παρατηρήθηκε σε πολλές αγορές. Οι υψηλές μέσες τιμές – που συνδέονται εν μέρει με τους σχετικά χαμηλούς όγκους παραγωγής και τις παρατεταμένες επιπτώσεις του πληθωρισμού – συνέχισαν να επιβαρύνουν τη ζήτηση σε αρκετές χώρες. Εννέα από τις δέκα μεγαλύτερες αγορές κρασιού στον κόσμο καταγράφηκαν χαμηλότεροι όγκοι κατανάλωσης σε σύγκριση με το 2024.

Ωστόσο, ορισμένες αγορές, όπως η Πορτογαλία, η Βραζιλία και η Ιαπωνία, συνέχισαν να επιδεικνύουν σχετική ανθεκτικότητα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το στοιχεία για την ευρωπαϊκή κατανάλωση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το 2025 η ΕΕ αντιπροσώπευε μια αγορά κρασιού 100,6 εκατομμυρίων εκατόλιτρων, που αντιστοιχούσε στο 48% της παγκόσμιας κατανάλωσης. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά 3,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και πτώση 6,9% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της πενταετίας.

Η πτώση αυτή αποδίδεται στη συνολική μείωση της κατανάλωσης οίνου που παρατηρήθηκε σε ορισμένες από τις κύριες παραδοσιακές χώρες κατανάλωσης οίνου.

κρασί

Πιέσεις και στο διεθνές εμπόριο

Σημαντικές πιέσεις δέχεται και το διεθνές εμπόριο οίνου. Οι παγκόσμιες εξαγωγές μειώθηκαν το 2025 κατά 4,7% σε όγκο, φτάνοντας τα 94,8 εκατομμύρια εκατόλιτρα, ενώ η συνολική αξία τους υποχώρησε κατά 6,7%, στα 33,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράγοντες όπως η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις και η ασθενέστερη διεθνής ζήτηση επηρέασαν καθοριστικά τις εμπορικές ροές.

Για ορισμένες κατηγορίες, η σχετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα που προέκυψε από τα τρία συνεχόμενα έτη παραγωγής κάτω του μέσου όρου επηρέασε επίσης τη δυναμική των εξαγωγών. Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν σε μια γενική επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου οίνου, επηρεάζοντας τόσο τους όγκους όσο και τις τιμές.

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η πτώση των εισαγωγών κρασιού στις ΗΠΑ, οι οποίες μειώθηκαν κατά 12% σε σχέση με το 2024, περιοριζόμενες στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όμως, η συρρίκνωση ήταν γενικευμένη σε όλες τις μεγάλες εξαγωγικές χώρες, με δέκα από τους δώδεκα κορυφαίους εξαγωγείς παγκοσμίως να καταγράφουν χαμηλότερους όγκους. Η Πορτογαλία και η Νέα Ζηλανδία ήταν οι μόνες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, καταγράφοντας αύξηση στους όγκους εξαγωγών το 2025.

Παρά τις δυσκολίες, οι τιμές παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή εξαγωγής διαμορφώθηκε στα 3,56 ευρώ ανά λίτρο, ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 24% υψηλότερα από τα επίπεδα πριν από την πανδημία.

Το κρασί στην Ελλάδα

Μέσα σε αυτό το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα παρουσίασε σημάδια μερικής ανάκαμψης. Η παραγωγή οίνου αυξήθηκε κατά 16,8% σε σχέση με το 2024, φτάνοντας τα 1,6 εκατομμύρια εκατόλιτρα, έπειτα από δύο ιδιαίτερα αδύναμες χρονιές. Οι ήπιες θερμοκρασίες, οι μεγάλες ημερήσιες διακυμάνσεις και η περιορισμένη εμφάνιση ακραίων φαινομένων βοήθησαν στην καλύτερη εξέλιξη της σοδειάς.

Ωστόσο, η ελληνική παραγωγή παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τα ιστορικά επίπεδα των 2 έως 4 εκατομμυρίων εκατόλιτρων που καταγράφονταν παλαιότερα. Παράλληλα, η έκταση των ελληνικών αμπελώνων διατηρήθηκε σχεδόν σταθερή, στα 93 χιλιάδες εκτάρια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Επικαιρότητα

Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις
World

Οι υψηλές τιμές του πλαστικού πιέζουν τις επιχειρήσεις
Social Media: YouTube, Snapchat και TikTok σε αγωγές για «εθισμό» μαθητών
World

Τα Social Media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Boeing: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πώληση των αεροσκαφών στην Κίνα
World

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές

Με πτώση 15% στη μετοχή και απογοητευτικές επιδόσεις στις βασικές αγορές, η Salvatore Ferragamo βλέπει το σχέδιο ανάκαμψης να δοκιμάζεται

Νατάσα Σινιώρη
Ιχθυοκαλλιέργειες: Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού
Business

Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού

Σε νέα φάση περνάνε οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα με την είσοδο της Cooke στην Avramar - Τι συμβαίνει με το χωροταξικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ντίζελ: Το αυξανόμενο κόστος πιέζει τους σχολικούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ
World

Το ντίζελ «γονατίζει» τη δημόσια εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Η εκτόξευση των τιμών του ντίζελ λόγω Ιράν αυξάνει δραματικά τα κόστη μεταφοράς και λειτουργίας των σχολείων στις ΗΠΑ, απειλώντας βασικές υπηρεσίες για εκατομμύρια μαθητές

Νατάσα Σινιώρη
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη
Τουρισμός

Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη [γραφήματα]

Αν και ο τουρισμός στην Αθήνα καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, η πρωτεύουσα απέχει σημαντικά από τον τουριστικό χαρακτήρα της Βαρκελώνης

Λάμπρος Καραγεώργος
Τζένσεν Χουάνγκ: Η επανάσταση της AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά
Tεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Η AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά

«Καμία γενιά δεν έχει μπει στον κόσμο με πιο ισχυρά εργαλεία ή μεγαλύτερες ευκαιρίες από ότι εσείς», είπε στους αποφοίτους του CMU

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ
Business

Το μεγάλο στοίχημα του Μασούτη μετά την Κρητικός

Η είσοδος στην Αττική, ο νέος ρόλος Μασούτη στην ΕΣΕ, οι πιέσεις προς τους προμηθευτές και το δύσκολο project ενσωμάτωσης της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός που θα κρίνει την επόμενη ημέρα

Δημήτρης Χαροντάκης
Αθλητικά: Συρρικνώνεται συνεχώς η αγορά – Τι συμβαίνει το 2026
World

Η συρρίκνωση στα αθλητικά συνεχίζεται - Τι συμβαίνει το 2026

Nike, την Adidas - των οποίων τα έσοδα το 2025 σημείωσαν ρεκόρ - και τη New Balance, οι οποίες μαζί αντιπροσώπευαν το 74%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Μετά τα αυτοκίνητα, έρχονται στην Ευρώπη τα ηλεκτρικά σκούτερ
World

Κίνα: Μετά τα αυτοκίνητα, έρχονται στην Ευρώπη τα ηλεκτρικά σκούτερ

Αυξανόμενη η ζήτηση για ηλεκτρικά σκούτερ - Ο παίκτης από την Κίνα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από AGRO
Βιολογικά: Τι έδειξαν έλεγχοι για μελισσοκομία και κτηνοτροφία
AGRO

Βιολογικά: Τι έδειξαν έλεγχοι για μελισσοκομία και κτηνοτροφία

Υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης σε ελέγχους για βιολογικά σε μελισσοκομία και κτηνοτροφία

Κρασί: Τι άλλαξε τον παγκόσμιο οινικό χάρτη το 2025
AGRO

Το κρασί αλλάζει πορεία – Οι ανατροπές του 2025

Πώς κινήθηκε η αγορά για το παγκόσμιο κρασί – Οι πιέσεις και οι ανακατατάξεις – Η εικόνα στην Ελλάδα

Ανθή Γεωργίου
Καββαδάς: Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να προχωρά με σχέδιο
AGRO

Καββαδάς: Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να προχωρά με σχέδιο

Αναγκαία η αρμονική συνύπαρξη του κλάδου με τον τουρισμό, την παράκτια αλιεία και τις τοπικές κοινωνίες, είπε ο Αθανάσιος Καββαδάς, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΛΓΟ – Δήμητρα: Συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού
AGRO

Η επιχείρηση αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Στη Λέσβο έφτασε κλιμάκιο του ΕΛΓΟ - Δήμητρα

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής
AGRO

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής

Το πρόγραμμα ΠΑΛΥΘ 2021-2027 ύψους 519 εκατ. ευρώ αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υδατοκαλλιέργεια, ανέφερε ο Μ. Σχοινάς

ΕΔΟΡΕΛ: Νέος πρόεδρος ο Βασίλης Κουκουρίκης
AGRO

Στο τιμόνι της ΕΔΟΡΕΛ ο Βασίλης Κουκουρίκης

Στον τομέα των παραγωγών πέρασε η προεδρία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ)

Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
AGRO

Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Ο Γιάννης Ανδριανός στην εκδήλωση παρουσίασης του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ολιστική Υγεία και Βοτανική Φαρμακευτική» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Latest News
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο – Τα ερωτήματα

Κώστας Ντελέζος
Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Επικαιρότητα

Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά

Μετά το πάγωμα των επαφών Ουάσινγκτον – Μόσχας, οι Βρυξέλλες αναζητούν αυτόνομους διαύλους επικοινωνίας

Γιώργος Μαζιάς
Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις
World

Οι υψηλές τιμές του πλαστικού πιέζουν τις επιχειρήσεις

Υπολογιζεται ότι κάθε αύξηση 10 δολαρίων στο πετρέλαιο προσθέτει περίπου πέντε σεντς ανά λίβρα στο πολυαιθυλένιο, το βασικό πλαστικό για τις συσκευασίες

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Social Media: YouTube, Snapchat και TikTok σε αγωγές για «εθισμό» μαθητών
World

Τα Social Media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών

Οι εταιρείες social media προχωρούν σε συμβιβασμούς στις αγωγές των σχολικών περιφερειών στις ΗΠΑ, όπου κατηγορούνται για κρίση ψυχικής υγείας στους νέους

Νατάσα Σινιώρη
Boeing: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πώληση των αεροσκαφών στην Κίνα
World

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

Η ανακοίνωση Τραμπ για τα 200 αεροσκάφη Boeing είναι υποδεέστερη των αρχικών εκτιμήσεων για 500 αεροσκάφη

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Η Wall Street αναμένει τα οικονομικά αποτελέσματα κολοσσών όπως η Nvidia και η Walmart αλλά και τα πρακτικά της Fed

Τζούλη Καλημέρη
LVMH: Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs
World

Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs η LVMH

Η LVMH εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο πώλησης της Fenty Beauty της τραγουδίστριας Rihanna

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εξόρυξη άμμου: Περιβαλλοντική κρίση προ των πυλών – Τι αποκαλύπτει έρευνα του ΟΗΕ
Κόσμος

Εξόρυξη άμμου: Απειλή για το περιβάλλον; - Τι λέει ο ΟΗΕ

Οικοσυστήματα και μέσα διαβίωσης τοπικών κοινοτήτων απειλούνται από την υπέρμετρη εξόρυξη άμμου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του
World

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

Πώς βλέπει την ανεξαρτησία της Fed ο νέος πρόεδρος της, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές

Με πτώση 15% στη μετοχή και απογοητευτικές επιδόσεις στις βασικές αγορές, η Salvatore Ferragamo βλέπει το σχέδιο ανάκαμψης να δοκιμάζεται

Νατάσα Σινιώρη
Γκουντλάκ: Δεν θα μειώσει η Fed τα επιτόκια
World

Γκουντλάκ: Δεν θα μειώσει η Fed τα επιτόκια

Οι εκτιμήσεις του CEO της DoubleLine Capital LP,Τζέφρι Γκούντλακ

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν
Κόσμος

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία – Επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Ντίζελ: Το αυξανόμενο κόστος πιέζει τους σχολικούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ
World

Το ντίζελ «γονατίζει» τη δημόσια εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Η εκτόξευση των τιμών του ντίζελ λόγω Ιράν αυξάνει δραματικά τα κόστη μεταφοράς και λειτουργίας των σχολείων στις ΗΠΑ, απειλώντας βασικές υπηρεσίες για εκατομμύρια μαθητές

Νατάσα Σινιώρη
Έφηβοι: Ψυχική υγεία, Πανελλήνιες και εργασία χωρίς οικονομική ασφάλεια
Κοινωνία

Γενιά Ζ: Από τις Πανελλήνιες στην εργασιακή ανασφάλεια

Δύο έρευνες αποτυπώνουν μια ανησυχητική εικόνα για τη ζωή των εφήβων και των νέων εργαζομένων στην Ελλάδα, από την ψυχική υγεία έως την οικονομική αδυναμία να «βγει ο μήνας»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Transport Ministry Eyes Major West Athens Road Overhaul
English Edition

Transport Ministry Eyes Major West Athens Road Overhaul

New interchanges and expanded highway links around the Skaramagas and Schisto industrial zones aim to divert traffic from the gridlocked Kifissos corridor and improve access to Piraeus and western Attica

Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος
World

Πώς αλλάζει η οικονομία του πολέμου - Θα προλάβει η Ευρώπη;

Σε κάθε περίπτωση, σε ολόκληρη την Ευρώπη επικρατεί όλο και περισσότερο η αίσθηση ότι «πρέπει να μπορούμε να σταθούμε στα δικά μας πόδια» για την άμυνα

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies