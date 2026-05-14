Σμιτ (Fed): Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την οικονομία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την αμερικανική οικονομία είναι ο πληθωρισμός ενώ η αγορά εργασίας παραμένει σταθερή εκτιμά ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κάνσας Σίτι, Τζέφ Σμιτ.

«Βλέπω τον συνεχιζόμενο πληθωρισμό ως τον πιο πιεστικό κίνδυνο για την οικονομία», δήλωσε ο Σμιτ σε προετοιμασμένες δηλώσεις του σε συνέδριο του τραπεζικού κλάδου που διοργάνωσε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Κάνσας Σίτι. «Ενώ ο πληθωρισμός έχει μετριαστεί σημαντικά από την κορύφωσή του, στις συζητήσεις μου με επιχειρηματικούς ηγέτες σε όλη την Δέκατη Περιφέρεια, είναι σαφές ότι εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός».

Σμιτ: Η οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα

Ο Σμιτ, ο οποίος δεν ψηφίζει για τη νομισματική πολιτική φέτος, δεν σχολίασε τις προοπτικές για τα επιτόκια. Ωστόσο, η έμφαση που δίνει στον πληθωρισμό δείχνει ότι παραμένει απόλυτα στο στρατόπεδο της Fed που αντιτίθεται στις μειώσεις των επιτοκίων, εφόσον ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται πάνω από τον στόχο.

Ο πληθωρισμός με βάση το μέτρο που χρησιμοποιεί η Fed για να ορίσει τον στόχο της στο 2% – τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών – κινήθηκε με ρυθμό 3,5% τον Μάρτιο, τον πρώτο μήνα του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος προκάλεσε μεγάλες αυξήσεις στις παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου και των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ.

Άλλες μετρήσεις πληθωρισμού αυτή την εβδομάδα για τον Απρίλιο υποδηλώνουν ότι ο υποκείμενος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή μπορεί να πλησίασε το 4% τον περασμένο μήνα και να έχει διευρυνθεί πέρα ​​από τις πιέσεις του κόστους ενέργειας.

«Παρόλο που η οικονομία των ΗΠΑ αντιμετωπίζει επί του παρόντος μια σειρά από προκλήσεις, έχει επίσης επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα» τόνισε ο Σμιτ. «Οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να δημιουργούν αβεβαιότητα. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι λιγότερο ευάλωτες στις παγκόσμιες ενεργειακές διαταραχές από ό,τι στο παρελθόν, οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να μειώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και να αυξάνουν το κόστος για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, παρά αυτές τις αντιξοότητες, τα οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη στις ΗΠΑ και στη Δέκατη Περιφέρεια παραμένουν υγιή».

Πράγματι, η αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ επιταχύνθηκε το πρώτο τρίμηνο χάρη στις ισχυρές επιχειρηματικές επενδύσεις – ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας και του χώρου της τεχνητής νοημοσύνης – και στις συνεχιζόμενες καταναλωτικές δαπάνες. Ο Σμιτ σημείωσε ότι τα κέρδη πλούτου από μια χρηματιστηριακή αγορά ρεκόρ έχουν βοηθήσει πολλούς καταναλωτές, ιδίως από νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα, να αυξήσουν τις δαπάνες τους.

«Η ανάπτυξη είναι θετική, με την οικονομική παραγωγή να επεκτείνεται με μέτριο αλλά σταθερό ρυθμό μέχρι στιγμής φέτος» είπε. «Η ανεργία παραμένει σχετικά χαμηλή σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα και η αγορά εργασίας λειτουργεί αποτελεσματικά αν και σε ένα ασυνήθιστο περιβάλλον χαμηλών προσλήψεων/απολύσεων».