Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις

Υπολογιζεται ότι κάθε αύξηση 10 δολαρίων στο πετρέλαιο προσθέτει περίπου πέντε σεντς ανά λίβρα στο πολυαιθυλένιο, το βασικό πλαστικό για τις συσκευασίες

World 17.05.2026, 23:50
Επιμέλεια Αλέξανδρος Σιουτζούκης

Οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν έχουν αρχίσει σιωπηλά να διαχέονται και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Τον Μάρτιο, οι τιμές του πολυαιθυλενίου, του πιο διαδεδομένου πλαστικού παγκοσμίως, έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για τις εταιρείες που χρειάζονται το υλικό για τα προϊόντα τους, καθώς προσπαθούν να προσαρμοστούν σε αυτό που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ως «ιστορική» αγορά πλαστικών.

Βέβαια, οι τιμές των πλαστικών είχαν σημειώσει προηγουμένως απότομη άνοδο, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 οδήγησε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Κατά κανόνα, κάθε αύξηση 10 δολαρίων στο πετρέλαιο προσθέτει περίπου πέντε σεντς ανά λίβρα στο πολυαιθυλένιο, σύμφωνα με τον Τζοελ Μοράλες, αντιπρόεδρο της Chemical Market Analytics για τις πολυολεφίνες στην Αμερική.

Με άλλα λόγια, μια αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου ανεβάζει συνήθως τις τιμές του πολυαιθυλενίου κατά περίπου 3,5%, σύμφωνα με ανάλυση του Barron’s για τα δεδομένα τιμών των τελευταίων πέντε ετών.

Ωστόσο, οι τιμές του πολυαιθυλενίου διαπραγματεύονται με σημαντική πριμοδότηση σε σχέση με αυτό που θα υποδείκνυαν οι τιμές του πετρελαίου από μόνες τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες

Αυτή η δυναμική δεν είναι τυχαία. Η παραγωγή πλαστικών εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από πρώτες ύλες ορυκτών καυσίμων, καθιστώντας την τιμή του πετρελαίου κρίσιμο παράγοντα για έναν συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα βιομηχανιών που χρησιμοποιούν εκτενώς πλαστικά.

Οι εταιρείες αισθάνονται τον αντίκτυπο αυτών των αυξήσεων σχεδόν αμέσως, αλλά μπορεί να χρειαστούν μήνες μέχρι οι αυξήσεις να φτάσουν στους καταναλωτές. Αυτή η χρονική υστέρηση μπορεί να δημιουργήσει «πίεση στα περιθώρια κέρδους» για τις εταιρείες βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με την Κριστίν Μπάρνχαρτ, επικεφαλής του τμήματος βιομηχανικής συνεργασίας και συμμαχιών στη Miebach Consulting.

«Όταν αυξάνονται τα κόστη των πρώτων υλών, οι εταιρείες δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα —ή τις κατάλληλες συνθήκες στην αγορά— να μετακυλήσουν αμέσως αυτές τις αυξήσεις στους πελάτες», δήλωσε ο Μπάρνχαρτ.

«Βραχυπρόθεσμα, αυτό συνήθως σημαίνει κάποιο επίπεδο πίεσης στην κερδοφορία, ιδιαίτερα για τις σειρές προϊόντων που χρησιμοποιούν μεγάλη ποσότητα πλαστικού. Αυτό τείνει να εμφανίζεται πρώτα και πιο ορατά στα καταναλωτικά αγαθά, όπου η συσκευασία αποτελεί σημαντικό και άμεσο στοιχείο κόστους και οι αποφάσεις τιμολόγησης είναι πιο συχνές».

Ενα δισ. δολάρια παραπάνω

Τα στοιχεία δείχνουν ότι εταιρείες όπως η Mattel και η Procter & Gamble είχαν ιστορικά χαμηλότερα μικτά περιθώρια κέρδους καθώς οι τιμές του πλαστικού αυξάνονταν.

Σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα, ο οικονομικός διευθυντής της P&G, Αντρε Σούλτεν, δήλωσε ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν να κυμαίνονται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, η εταιρεία θα αντιμετωπίσει επιπλέον ετήσιο κόστος 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μετά από φόρους, σε σύγκριση με την περίοδο πριν τον πόλεμο, όταν οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονταν στα 60 δολάρια.

«Υπάρχει μεγάλο περιθώριο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων μας για την ενίσχυση της βραχυπρόθεσμης παραγωγικότητας, και αυτό θα είναι το πρώτο βήμα. Θα είναι αρκετό για να αντισταθμίσει το σύνολο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μετά από φόρους; Πιθανότατα όχι», δήλωσε ο Σούλτεν.

Αν και αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος των συνολικών δαπανών της P&G, αυτό το πλήγμα είναι αρκετά μεγάλο ώστε να εξαλείψει την αναμενόμενη ετήσια αύξηση των κερδών της εταιρείας.

Αν και αυτή η δυναμική δεν είναι πάντα εμφανής σε όλες τις εταιρείες καταναλωτικών αγαθών —τα μικτά περιθώρια κέρδους της PepsiCo, της Coca-Cola και της Unilever δεν παρουσιάζουν ισχυρή συσχέτιση με τις τιμές του πλαστικού— είναι σαφές ότι οι επενδυτές θεωρούν την τρέχουσα απότομη αύξηση των τιμών ως εμπόδιο για αυτές τις εταιρείες.

Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται σε ευρύτερους δείκτες μετοχών βασικών καταναλωτικών αγαθών. Τα ETF Consumer Staples και Consumer Discretionary της Vanguard, δύο διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που παρακολουθούν τους δύο τομείς καταναλωτικών δαπανών, έχουν μείνει πίσω από τους ευρύτερους δείκτες της αγοράς, σημειώνοντας πτώση 5,7% και άνοδο 3,7% αντίστοιχα από την έναρξη του πολέμου. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 7,6% κατά την ίδια περίοδο.

Για τις P&G και τις Nestle παγκοσμίως, οι ειδικοί λένε ότι οι αυξανόμενες τιμές των πλαστικών αποτελούν ένα δαπανηρό, αν και διαχειρίσιμο, εμπόδιο. Αλλά για τις μικρότερες εταιρείες που βρίσκονται πριν από αυτούς τους γίγαντες, το τρέχον περιβάλλον θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραίο

