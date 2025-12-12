Ελλάκτωρ: Προσωρινό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 ανακοίνωσε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με μικτό ποσό 0,50 ευρώ ανά μετοχή και συνολική διανομή 174,1 εκατ. ευρώ. Η αποκοπή θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου και η πληρωμή στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), κατόπιν της από 16.10.2025 απόφασης του Διοικητικού

της Συμβουλίου αναφορικά με την διανομή προσωρινού μερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2025, σε συνέχεια της από 17ης Οκτωβρίου 2025 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Το μικτό ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 ανέρχεται συνολικά σε 174.096.002,50 ευρώ προ της παρακράτησης φόρου και αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0,50 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας, το οποίο θα προσαυξηθεί κατά το ποσόν που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές (ήτοι 2.027.000 μετοχές) και θα ανέλθει σε 0,5029277945 ευρώ ανά μετοχή.

Το προσωρινό μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 20250,4777814047 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι:

Από την Δευτέρα, 22.12.2025 (ex-dividend date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2025.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη, 23.12.2025 (record date).

Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 31.12.2025 (payment date), από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK Α.Ε.», μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.