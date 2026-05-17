Διακοπές: Στον εγχώριο τουρισμό στρέφονται οι καταναλωτές – Τι προτιμούν οι Βρετανοί

Εν μέσω αυξημένων τιμών εισιτηρίων και ακυρώσειων στις πτήσεις από πολλές αεροπορικές, οι Βρετανοί παραθεριστές αναμένεται να επιλέξουν φέτος να κάνουν διακοπές πιο κοντά στην πατρίδα τους.

Μεγάλη ώθηση έχουν πάρει και τα ταξίδια με τρένο, αφού οι καταναλωτές προτιμούν προορισμούς στη νότια Ευρώπη, όπως τη Γαλλία και την Ισπανία.

Έπειτα, κάποιοι μπορεί να επιλέξουν διακοπές σε εγχώριο προορισμό ή να μην ταξιδέψουν καθόλου λόγω οικονομικής αβεβαιότητας, δήλωσαν ειδικοί στο CNBC.

Καθώς το κόστος καυσίμων αποτελεί περίπου το 20 έως 40% του λειτουργικού κόστους μιας αεροπορικής εταιρείας, πολλές από αυτές πλέον μειώνουν αυτό το κόστος αυξάνοντας τα ναύλα ή ακυρώνοντας μη κερδοφόρες διαδρομές.

Πού θα κάνουν διακοπές οι Βρετανοί

Προορισμούς πιο κοντά στην πατρίδα τους αναζητούν πλέον οι Βρετανοί παραθεριστές, κυρίως στη νότια Ευρώπη (π.χ. Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα).

Παράλληλα, εξετάζουν εναλλακτικές επιλογές ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένου του σιδηροδρόμου, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τις τιμές αλλά και το ρίσκο στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Ταξίδια με τρένα στο προσκήνιο

Τα εισιτήρια της Eurostar προς τη Γαλλία που αγοράστηκαν από κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκαν κατά 42% τον Απρίλιο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με δεδομένα της πλατφόρμας κρατήσεων ταξιδιών TrainPal.

Μάλιστα, πάνω από τους μισούς Βρετανούς έκλεισαν τα εισιτήριά τους τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα, τονίζει το CNBC.

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης μια ώθηση στα σχέδια για ταξίδια στην Ευρώπη μέσω τρένου, καθώς οι πωλήσεις εισιτηρίων από Βρετανούς για τρένα στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 98% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αυξημένες κατά 61% για την Ισπανία και 92% για την Ιταλία.

Οι σιδηρόδρομοι ανταγωνίζοναι τις αεροπορικές

Ισχυρό ανταγωνισμό αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές από τους σιδηροδρόμους αυτό το καλοκαίρι, ειδικά καθώς τα τρένα στην Ευρώπη μεταφέρουν παραδοσιακά περισσότερους επιβάτες ετησίως σε σύγκριση με τα αεροπλάνα, ανέφερε η Allianz Trade σε έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο.

«Αυτό που αλλάζει τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι τα υψηλότερα αεροπορικά εισιτήρια και η αρκετά υψηλή τιμή της βενζίνης», δήλωσε ο Ano Kuhanathan, επικεφαλής εταιρικής έρευνας της Allianz στο CNBC.

Η στροφή στη νότια Ευρώπη

Η τουριστική εταιρεία TUI Group ανέφερε μια ισχυρή τάση καταναλωτών που κάνουν κρατήσεις για διακοπές τελευταίας στιγμής, ιδίως σε χώρες της δυτικής Μεσογείου φέτος, με την Ισπανία, τις Βαλεαρίδες και τις Κανάριες Νήσους, και την Ελλάδα να αναμένεται να είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί αυτό το καλοκαίρι.

Εν τω μεταξύ, τα συστήματα διαχείρισης κρατήσεων δείχνουν αύξηση 32% σε ετήσια βάση για την Ισπανία και 20% για την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, σύμφωνα με την Allianz Group.

Πολλοί θα μείνουν σπίτι

Καθώς οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων παγκοσμίως αυξάνονται, πολλές οικογένειες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη σκέφτονται τα οικονομικά τους πριν δεσμευτούν για διακοπές στο εξωτερικό.

Η οικονομική αβεβαιότητα, οι φόβοι γύρω από την αγορά εργασίας και η τεχνητή νοημοσύνη οδηγούν σε πιο οικονομικές λύσεις, είπε ο Kuhanathan στο CNBC.

Μερικοί Βρετανοί μπορεί να επιλέξουν διακοπές ή να μην ταξιδέψουν καθόλου. «Θα σημειωθεί μικρή άνοδος στον εγχώριο τουρισμό. Είναι ήδη μια ιστορική τάση και μπορεί να ενισχυθεί, ειδικά στο τρέχον πλαίσιο», πρόσθεσε ο ίδιος.