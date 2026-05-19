ΣΕΒ: AI First Enterprise – Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός με Τεχνητή Νοημοσύνη

Την εθνική παραγωγικότητα μπορεί να ενισχύσει η ΤΝ κατά 1-1,5% σύμφωνα με τον ΣΕΒ - Η ευρεία υιοθέτηση μπορεί να οδηγήσει το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 6-8% την επόμενη δεκαετία

Economy 19.05.2026, 13:28
Tην Τετάρτη 13 Μαΐου ο ΣΕΒ διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο «AI First Enterprise: Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός με Τεχνητή Νοημοσύνη», αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια πολυδιάστατη προσέγγιση στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων μέσω της ΤΝ.

Στην εκδήλωση αναλύθηκε διεξοδικά ο ρόλος της ΤΝ ως μοχλού ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της αναπτυξιακής δυναμικής των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους 4 βασικούς άξονες μέσω των οποίων η ΤΝ δημιουργεί επιχειρηματική αξία:

  • τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων: η ΤΝ λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης των εργαζομένων σε υφιστάμενες εργασίες όπως συγγραφή και σύνοψη κειμένων, ανάλυση δεδομένων,
  • την αυτοματοποίηση και αναδιοργάνωση διαδικασιών: η ΤΝ μπορεί να αναλαμβάνει ροές εργασίας που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν συνεχή ανθρώπινη παρέμβαση και λήψη αποφάσεων,
  • τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας: σε αυτή την περίπτωση, η αξία της ΤΝ δεν προκύπτει μόνο ως εξοικονόμηση κόστους, αλλά και ως δημιουργία νέων εσόδων,
  • και την επιτάχυνση της καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων λύσεων: η ΤΝ συμπιέζει σημαντικά τον χρόνο σχεδιασμού, δοκιμών και time-to-market.

ΣΕΒ: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί σε άλμα παραγωγικότητας

Στο πρώτο πάνελ, ο κ. Chris Tomsovic, Managing Director, Global Lead-Macro Foresight Strategy της Accenture, τόνισε ότι οι επιχειρήσεις που πρωτοπορούν στην υιοθέτηση ΤΝ, κυρίως μέσω δράσεων καινοτομίας, καταγράφουν 2,5 φορές υψηλότερη αύξηση εσόδων, 2,4 φορές μεγαλύτερη παραγωγικότητα και 7 φορές ταχύτερη ανάπτυξη επιχειρησιακής αξίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Νick Kojuharov, Chief Economist, Accenture Macro Foresight, επεσήμανε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν να κινηθούν ταχύτερα, προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνείς αγορές, όπου οι ανταγωνιστές τους έχουν ήδη έντονη δραστηριότητα στον τομέα αυτό.

Τόνισε δε, το γεγονός ότι το 35% των εργαζομένων στη χώρα χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία ΤΝ στην εργασία του, κυρίως με προσωπική πρωτοβουλία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο ΣΕΒ παρουσίασε τον νέο πρακτικό Οδηγό για Επιχειρησιακό Μετασχηματισμό με ΤΝ, με στόχο να λειτουργήσει ως εργαλείο εφαρμογής για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να περάσουν από αποσπασματικές εφαρμογές σε συστηματικό επιχειρησιακό μετασχηματισμό με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο Οδηγός προτείνει ένα ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο πλαίσιο για:

  • επανασχεδιασμό διαδικασιών
  • διαχείριση της αλλαγής με επίκεντρο τον άνθρωπο,
  • ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και αρχιτεκτονικής δεδομένων.
  • ορθή διακυβέρνηση δεδομένων,
  • κανονιστική συμμόρφωση και
  • ηθική χρήση της ΤΝ.
Ο Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Accenture και Συμπροεδρεύων Επιτροπής Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ, σημείωσε: «Ως ΣΕΒ πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την ΤΝ ως επιταχυντή ανταγωνιστικότητας, ενισχύοντας την καινοτομία σε κρίσιμους κλάδους (όπως τουρισμός, ναυτιλία, αγροτική παραγωγή, βιομηχανία) και αναβαθμίζοντας δεξιότητες σε όλο το εύρος της οικονομίας. Παρότι ως οικονομία υπολειπόμαστε σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, αν κινηθούμε με στρατηγική, τόλμη, ταχύτητα και υπευθυνότητα έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να επανεφεύρουμε το παραγωγικό μας μοντέλο, το οποίο -βάσει της ανάλυσής μας- μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 6-8% την επόμενη δεκαετία».

Υιοθέτηση ΑΙ: Παρουσίαση βέλτιστων παραδειγμάτων σε επιχειρησιακές διαδικασίες

Στο πάνελ που ακολούθησε, εμπειρογνώμονες από εταιρείες-μέλη του ΣΕΒ που έχουν ξεκινήσει ολιστικά προγράμματα μετασχηματισμού με ΤΝ, μοιράστηκαν τα βήματα που ακολούθησαν, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν, τα λάθη που έκαναν και τα μαθήματα που πήραν.

(από αριστερά): Μάγκυ Αθανασιάδη, Διευθύντρια, Τομέας Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ, Στράτος Μολυβιάτης, Group COO, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Νίκος Μωραϊτάκης, co-founder and CEO, Workable, Ανδρέας Τζεραβίνης, Head of Cloud & Mobile Applications, Motor Oil

Ο Group COO της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Χρήστος Μολυβιάτης, ανέφερε ότι η εφαρμογή της ΤΝ σε υφιστάμενες διαδικασίες προϋποθέτει τον θεμελιώδη επανασχεδιασμό τους, υπογραμμίζοντας συγχρόνως τη σημασία της προσέγγισης του ανθρώπινου παράγοντα.

Όπως ανέφερε, «η υιοθέτηση της ΤΝ απαιτεί πρόγραμμα διαχείρισης της αλλαγής και εσωτερική επικοινωνία. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αποδείχθηκε η διασφάλιση της ομαλής συνεργασίας με το ανθρώπινο δυναμικό. Η διοίκηση επικοινώνησε στον οργανισμό ότι η ΤΝ ήρθε για να μείνει και να μετασχηματίσει τον τρόπο εργασίας. Επομένως, όλοι πρέπει να γίνουν κοινωνοί της αλλαγής και να προσαρμοστούν στα νέα εργασιακά τους αντικείμενα».

Ο κ. Νίκος Μωραϊτάκης, co-founder & CEO της Workable, υπογράμμισε ότι η υιοθέτηση της ΤΝ  πρέπει να ξεκινήσει από την ηγεσία.

«Η ίδια η διοίκηση οφείλει, μέσα από προσωπικό πειραματισμό, να κατανοήσει τη χρήση των νέων εργαλείων και να οραματιστεί πώς μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Να “χτίσει” ένα momentum και να ηγηθεί της προσπάθειας, μέσα από μια αρχικά ολιγομελή ομάδα managers. Βεβαίως, στην πορεία μετασχηματισμού είναι δεδομένο ότι θα “σπάσουν και κάποια αυγά”, κάτι απαραίτητο προκειμένου να αρχίσει να αλλάζει ο τρόπος δουλειάς και οι συνήθειες χρόνων», είπε.

Τέλος, ο κ. Ανδρέας Τζεραβίνης, Head of Cloud & Mobile Applications της Motor Oil, υπογράμμισε ότι «Η AI First επιχείρηση δεν υιοθετεί την ΤΝ αδιακρίτως. Επανασχεδιάζει τις διαδικασίες της από μηδενική βάση, αξιοποιεί AI agents για αυτοματοποίηση, ανάλυση και υποστήριξη αποφάσεων, διατηρεί το ρόλο του ανθρώπου στα κρίσιμα σημεία και παρακολουθεί συστηματικά την απόδοση όλων των δράσεων με KPIs, και όλα αυτά, πάντα εντός πλαισίου κανονιστικής συμμόρφωσης».

Περιγράφοντας το ψηφιακό ταξίδι της Motor Oil, πρόσθεσε: «Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν την ΤΝ ως ένα απομονωμένο πείραμα, αλλά να επενδύουν συστηματικά σε πλατφόρμες, δεδομένα, αυτοματισμούς και δεξιότητες. Κρίσιμο βήμα είναι η δημιουργία μιας μικρής ομάδας AI ambassadors, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως φορείς αλλαγής εντός του οργανισμού».

