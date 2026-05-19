Λιπάσματα: Το νέο σχέδιο δράσης της Κομισιόν

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχούν μήπως οι τεράστιες αυξήσεις στις τιμές για τα λιπάσματα δημιουργήσουν μια αγροτικά αλλά και επισιτιστική κρίση

AGRO 19.05.2026, 20:04
Σχολιάστε
Λιπάσματα: Το νέο σχέδιο δράσης της Κομισιόν
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή γεωργία. Η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και η αναστάτωση στις διεθνείς ενεργειακές αγορές έχουν προκαλέσει νέα άνοδο στις τιμές της ενέργειας και των λιπασμάτων, με τις τιμές των αζωτούχων λιπασμάτων να βρίσκονται ήδη περίπου 70% πάνω από τον μέσο όρο του 2024.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε σήμερα το Σχέδιο Δράσης για τα Λιπάσματα, ένα πακέτο άμεσων και διαρθρωτικών μέτρων που εκπόνησε ο αρμόδιος Επίτροπος για τη Γεωργία, Κρίστοφ Χάνσεν. Η Κομισιόν ανησυχεί ότι οι υψηλές τιμές λιπασμάτων δεν απειλούν μόνο το εισόδημα των αγροτών, αλλά και την επισιτιστική ασφάλεια της Ε.Ε.

Η στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου 2026, και ιδιαίτερα η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ εκτόξευσε τις τιμές

Τα λιπάσματα και το φυσικό αέριο

Η στρατηγική λογική του σχεδίου ξεκινά από την παραδοχή ότι το 70-80% του κόστους παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων εξαρτάται από το φυσικό αέριο. Η στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου 2026, και ιδιαίτερα η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ (που αντιπροσωπεύουν το 30% των παγκόσμιων εξαγωγών αμμωνίας και ουρίας) εκτόξευσε τις τιμές. Τον Απρίλιο 2026, οι τιμές αζωτούχων λιπασμάτων στην ΕΕ ήταν ήδη 70% υψηλότερες από τον μέσο όρο του 2024 και 40 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα επίπεδα Φεβρουαρίου.

Η παραγωγική ικανότητα αμμωνίας στην ΕΕ έχει μειωθεί κατά σχεδόν 10% τα τελευταία χρόνια. Από το 2023 έχουν οριστικά κλείσει εγκαταστάσεις που αντιπροσωπεύουν το 9% της ευρωπαϊκής παραγωγικής δυναμικότητας. Παράλληλα, η ΕΕ εισάγει περίπου το 30% της κατανάλωσής της σε αζωτούχα λιπάσματα, το 70% σε φωσφορικά και το 40% σε καλιούχα.

«Η επισιτιστική ασφάλεια αρχίζει από την ασφάλεια λιπασμάτων. Η Ευρώπη πρέπει να παράγει περισσότερα και να εξαρτάται λιγότερο από άλλους για τα θρεπτικά συστατικά που στηρίζουν τη γεωργία μας», δήλωσε ο Επίτροπος Χάνσεν, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε πως «η κλιματική ηγεσία και η οικονομική ανθεκτικότητα είναι αλληλένδετες».

Η Κομισιόν επιβεβαιώνει ότι οι ανάγκες της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου «φαίνεται να καλύπτονται». Σοβαρή πίεση ασκείται στην επόμενη  περίοδο, που θα καθορίσει τη σοδειά του 2027.

ΚΑΠ και κρατικές ενισχύσεις

Στο βραχυπρόθεσμο σκέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τέσσερις βασικούς άξονες παρέμβασης:

Πρώτον, ενίσχυση του Γεωργικού Αποθεματικού της ΚΑΠ. Η Επιτροπή αναγγέλλει κινητοποίηση «σημαντικού» ποσού από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό (το ύψος θα ανακοινωθεί πριν από το καλοκαίρι) για άμεση ρευστότητα στους πλέον πληγέντες αγρότες.

Δεύτερον, νομοθετικό πακέτο τροποποίησης της ΚΑΠ, που θα εισαγάγει νέο μέτρο ρευστότητας για αγρότες, ευελιξία στις προκαταβολές πληρωμών, νέο οικολογικό σχήμα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας λίπανσης και επενδυτικά μέτρα για βιώσιμη χρήση θρεπτικών συστατικών.

Τρίτον, ενεργοποίηση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων που η Επιτροπή υιοθέτησε στις 29 Απριλίου 2026, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να στηρίξουν γεωργικούς παραγωγούς που επλήγησαν από την κρίση της Μέσης Ανατολής.

Τέταρτον, δυνητική ενεργοποίηση του νέου νόμου IMERA (Πράξη Επείγουσας Ανθεκτικότητας Εσωτερικής Αγοράς), που τίθεται σε ισχύ από τις 29 Μαΐου 2026. Εάν επιδεινωθεί η κατάσταση, η Επιτροπή θα μπορεί να ζητήσει από το Συμβούλιο να ανακηρύξει τα λιπάσματα «κρίσιμα αγαθά», επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, κοινές προμήθειες για λογαριασμό κρατών μελών και επιτάχυνση αδειοδοτήσεων.

Για την απανθρακοποίηση, το σχέδιο παρεμβαίνει στο σύστημα εμπορίας εκπομπών, και στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του ETS

Βιολογικά λιπάσματα και εκπομπές άνθρακα

Στο μεσοπρόθεσμο-μακροπρόθεσμο πλαίσιο, το σχέδιο θέτει τρεις στρατηγικούς στόχους: ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, ανάπτυξη βιο-βασισμένων και χαμηλών εκπομπών λιπασμάτων, και βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς.

Κεντρικό εργαλείο αποτελεί η Σύμπραξη Αξιακής Αλυσίδας Λιπασμάτων, ένας δομημένος πολιτικός διάλογος μεταξύ παραγωγών, αγροτών και κρατών μελών, που θα θεσπιστεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Για την απανθρακοποίηση, το σχέδιο παρεμβαίνει στο σύστημα εμπορίας εκπομπών, και στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του ETS  η Επιτροπή θα εξετάσει επιλογές πρόσθετης ευελιξίας για τη βιομηχανία λιπασμάτων συνδέοντας ρητές υποχρεώσεις απανθρακοποίησης και αύξησης εγχώριας παραγωγής.

Στο σκέλος των βιολογικών λιπασμάτων, η Επιτροπή σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή ελάχιστες απαιτήσεις ανάμειξης χαμηλών εκπομπών ή βιο-βασισμένου περιεχομένου, καθώς και εθελοντικά και υποχρεωτικά συστήματα επισήμανσης, μέσω της Biotech Act II. Παράλληλα, εξετάζεται η απλούστευση της χρήσης χωνεμένων υπολειμμάτων (digestates) από βιοαεριοποιητές, η ανάκτηση αζώτου και φωσφόρου από λύματα, και η χαλάρωση γραφειοκρατικών φραγμών στην «οδηγία νιτρικών».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Wall Street: Στάση αναμονής – Όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Στάση αναμονής στη Wall Street, όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Business

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Τρόφιμα – ποτά

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ
Business

Σάρωσε η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στα 18 δισ. οι προσφορές
ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων
AGRO

Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ - ¨Εφτασαν τα 9,4 εκατ.
Κοινωνικός Τουρισμός: Τουλάχιστον 6–8 εκατ. ευρώ ανεκμετάλλευτα στο περσινό πρόγραμμα
Τουρισμός

Ανεκμετάλλευτα 8 εκατ. στον περσινό κοινωνικό τουρισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων
Τράπεζες

Μπαράζ νέων προσφορών για τους αποταμιευτές

Το λανσάρισμα νέων προσφορών από τις ελληνικές τράπεζες για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές

Αγης Μάρκου
Coca-Cola HBC: Επενδύσεις 180 εκατ. ευρώ, το νέο logistic center και η επέκταση στην Αφρική
Τρόφιμα – ποτά

Το επενδυτικό «κρεσέντο» της οικογένειας Δαυίδ σε τρεις ηπείρους

Παρουσία Κυρ. Μητσοτάκη τα εγκαίνια της νέας μονάδας – Το «στοίχημα» του Αναστάση Δαυίδ για το μέλλον, το logistic center των 33.000 παλετών και η «ακτινογραφία» μιας συνεισφοράς 2,2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ

Δημήτρης Χαροντάκης
Louis Hotels: Επενδύσεις 60 εκατ. για την αναβάθμιση των ξενοδοχείων – Ποντάρει στο last minute 
Business

«Φλερτάρει» με νέες εξαγορές η Louis Hotels – Ο στόχος της σεζόν 

Με οδηγό τα υψηλά κερδοφορίας του 2025, ο ξενοδοχειακός όμιλος της Louis Hotels υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων – Ο ρόλος του last minute και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ιδιωτικό χρέος: Από τα δάνεια μέχρι το ενοίκιο, όλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο
Economy

Στο μικροσκόπιο από δάνεια μέχρι ενοίκια 

Από σήμερα 20 Μαΐου ξεκινά η πλήρης χαρτογράφηση των χρεών σε Δημόσιο, τράπεζες και ΔΕΚΟ

Αθανασία Ακρίβου
Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
Alfa Pastry: Αύξηση τζίρου και επενδύσεις θωρακίζουν το μέλλον – Ποιο ήταν το τίμημα
Business

Οι νέες επενδύσεις και μια αναγκαία... θυσία από την Alfa Pastry

Μειωμένα κέρδη κατέγραψε η Alfa το 2025 - Στρατηγικές εξαγορές και προώθηση του brand δημιουργούν βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν
Ταμείο Ανάκαμψης

Τι συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης - Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

Το μεγαλύτερο βάρος για το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρεται ήδη στο φθινόπωρο, όταν αναμένεται να κατατεθεί το 9ο αίτημα προς την ΕΕ, το οποίο θα αφορά 134 ορόσημα και χρηματοδότηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
LG Electronics: Ανθεκτική στην πίεση της αγοράς – Η premium στρατηγική που κρατά ψηλά τις επιδόσεις
Business

To... στρατηγικό δόγμα της LG - Η άμυνα στις αναταράξεις

Ο Άρης Κουτελός, Managing Director της LG Electronics Hellas, περιέγραψε την στρατηγική της εταιρείας σε μια αγορά με μικρή ύφεση αλλά έντονο ανταγωνισμό

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από AGRO
ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων
AGRO

Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ - ¨Εφτασαν τα 9,4 εκατ.

Ο αριθμός των κυψελών αυξήθηκε σε 12 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το 2020 - Πρώτη στη λίστα η Ιταλία

Καββαδάς: Συνεχίζεται η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο
AGRO

Καββαδάς: Συνεχίζεται η αυστηρή τήρηση των μέτρων για τον αφθώδη στη Λέσβο

Τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται για τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου, επανέλαβε ο Αθ. Καββαδάς

ΕΛΓΟ – Δήμητρα: Νέοι κύκλοι κατάρτισης μελισσοκόμων
AGRO

Νέοι κύκλοι κατάρτισης μελισσοκόμων από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Τα προγράμματα κατάρτισης του ΕΛΓΟ – Δήμητρα για τους μελισσοκόμους είναι δωρεάν

2ο Olive Oil Forum: Βαθιά ριζωμένο στην ιστορία και την ταυτότητά μας το ελαιόλαδο
AGRO

Βαθιά ριζωμένο στην ιστορία και την ταυτότητά μας το ελαιόλαδο

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ελαιοκομικού τομέα από την Ελλάδα, το Διεθνές Ελαιοκομικό Συμβούλιο, την ΕΕ πραγματοποιήθηκε το 2ο Olive Oil Forum

Κτηνοτροφία: Καθορίστηκε το πλαίσιο εφαρμογής για την προστασία των γενετικών πόρων
AGRO

Πώς θα εφαρμοστεί η παρέμβαση για τους γενετικούς πόρους στην κτηνοτροφία

Οι δικαιούχοι, τα ποσοστά στήριξης, το ύψος της ενίσχυσης για την «Προστασία, διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία»

Θεσσαλία: Στρατηγικός σχεδιασμός για το μέλλον της αγροδιατροφής
AGRO

Θεσσαλία: Στρατηγικός σχεδιασμός για το μέλλον της αγροδιατροφής

Παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλία τα αποτελέσματα της έρευνας του ΕΚΠΑ για την ανθεκτικότητα και τη δίκαιη μετάβαση του πρωτογενούς τομέα

Καλιφόρνια: Μαζικές εκριζώσεις αμπελώνων με φόντο μια στάσιμη αγορά
AGRO

Μαζικές εκριζώσεις αμπελώνων με φόντο μια στάσιμη αγορά

Υπολογίζεται ότι περίπου 160.000 επιπλέον στρέμματα θα εκριζωθούν στην Καλιφόρνια μετά τη συγκομιδή του 2026

Latest News
Wall Street: Στάση αναμονής – Όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Στάση αναμονής στη Wall Street, όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα στη Wall Street

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Business

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή

Το μέρισμα θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους της Πλαστικά Κρήτης την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Τρόφιμα – ποτά

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Δίρφυς παραμένει ο Νίκος Σέρρας

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ
Business

Σάρωσε η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στα 18 δισ. οι προσφορές

Το βιβλίο της ΔΕΗ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έκλεισε - Στα 18 δισ. ευρώ οι προσφορές των υποψήφιων επενδυτών

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων
AGRO

Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ - ¨Εφτασαν τα 9,4 εκατ.

Ο αριθμός των κυψελών αυξήθηκε σε 12 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το 2020 - Πρώτη στη λίστα η Ιταλία

Κοινωνικός Τουρισμός: Τουλάχιστον 6–8 εκατ. ευρώ ανεκμετάλλευτα στο περσινό πρόγραμμα
Τουρισμός

Ανεκμετάλλευτα 8 εκατ. στον περσινό κοινωνικό τουρισμό

Περίπου 40.000 επιπλέον δικαιούχοι θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί φέτος στο πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός»

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία
World

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία

Το πρωτόκολλο συμφωνίας με την ΕΕ θα πρέπει να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα από την Ουκρανία

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»
Ακίνητα

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Η αναβίωση του ιστορικού κτηρίου της Κω εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για στοχευμένη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της

Αμερικανικά ομόλογα: Μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»
Ομόλογα

Τα αμερικανικά ομόλογα μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»

Οι εκτιμήσεις της HSBC για το πώς τα αμερικανικά ομόλογα θα επηρεάσουν τις μετοχές

Ιράν: Απειλεί με επέκταση της σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή» αν ξαναρχίσουν οι επιθέσεις
Κόσμος

Απειλές Ιράν για επέκταση σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή»

Ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται εδώ και εβδομάδες σε μια ασταθή κατάσταση αδιέξοδου

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»
Business

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»

Το «Med Pact» επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς πυλώνες δράσης - Ο Βασίλης Κορκίδης για την πρωτοβουλία για τη Μεσόγειο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market
Economy

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market

«Η συμφωνία ενισχύει την διεθνή συνεργασία με σημαντικές εποπτικές αρχές εκτός ΕΕ», δήλωσε η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ανακαινίζω: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95%
Economy

Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» - Επιδότηση έως 95%

Ποιες κατοικίες αφορά κατοικίες το νέο «Ανακαινίζω» - Εστιάζει σε ενεργειακή και γενική αναβάθμιση

Εθνική Τράπεζα: Συμμετοχή στην Qivalis για την έκδοση ευρωπαϊκού stablecoin σε ευρώ
Τράπεζες

Η Εθνική Τράπεζα μπαίνει στην εποχή των stablecoins μέσω της Qivalis

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στην κοινοπραξία Qivalis, που φιλοδοξεί να εκδώσει έως το 2026 ένα ευρωπαϊκό stablecoin

Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
ΕΘΕΑΣ: Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025
AGRO

Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025 - Καμπανάκι ΕΘΕΑΣ

Με προβλήματα η εφαρμογή του συστήματος monitoring - Προτάσεις της ΕΘΕΑΣ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies