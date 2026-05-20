HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων

Θετική παραμένει η εικόνα για τις ελληνικές τράπεζες σύμφωνα με την HSBC, η οποία προχωρά σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), εκτιμώντας ότι η πιο «επιθετική» στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα επιτόκια θα συνεχίσει να στηρίζει σημαντικά τα καθαρά έσοδα από τόκους των ελληνικών τραπεζών.

Η HSBC εκτιμά πλέον ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε συνολικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, πριν ακολουθήσει σταδιακή αποκλιμάκωση από τα μέσα του 2027.

Ισχυρή ώθηση στα έσοδα από τόκους

Η βρετανική τράπεζα επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν από τους βασικούς ωφελημένους ενός περιβάλλοντος υψηλότερων επιτοκίων, λόγω της υψηλής ευαισθησίας των ισολογισμών τους στις μεταβολές των επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, το 45% έως 60% των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού χρηματοδοτείται από καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου χαμηλού ή σχεδόν μηδενικού κόστους (CASA), ενώ το μεγαλύτερο μέρος των δανειακών χαρτοφυλακίων είναι κυμαινόμενου επιτοκίου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η HSBC αυξάνει κατά μέσο όρο τις εκτιμήσεις της για τα EPS των ελληνικών τραπεζών κατά 3% για το 2026 και κατά 5% για το 2027, ενώ διατηρεί σχεδόν αμετάβλητες τις προβλέψεις για το 2028.

Προτίμηση σε Πειραιώς και Εθνική

Η HSBC διατηρεί συστάσεις «Buy» και για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, αυξάνοντας παράλληλα τις τιμές-στόχους για την Eurobank και την Πειραιώς.

Ειδικότερα, η τιμή στόχος της Eurobank αυξάνεται στα 4,80 ευρώ, από 4,70 ευρώ προηγουμένως, της Πειραιώς στα 12,10 ευρώ, από 11,70 ευρώ, ενώ για την Alpha Bank και την Εθνική παραμένουν στα 4,85 ευρώ και στα 18,45 ευρώ αντίστοιχα.

Ως κορυφαίες επιλογές αναδεικνύονται πλέον η Εθνική και η Πειραιώς, καθώς η μεγαλύτερη ευαισθησία τους στα επιτόκια ενισχύει τη δυναμική κερδοφορίας και καθιστά πιο ελκυστικές τις μερισματικές αποδόσεις τους.

Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις της HSBC, τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους (NII) των ελληνικών τραπεζών για το 2026 και το 2027 αναμένεται να αυξηθούν κατά 2% και 4% αντίστοιχα, με τις μεγαλύτερες αναβαθμίσεις να αφορούν την Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα.

Προοπτικές ανάπτυξης έναντι των αναδυόμενων αγορών

Η HSBC εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα εμφανίσουν σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή (EPS CAGR) 10% για την περίοδο 2025-2027, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 8%.

Το ποσοστό αυτό τοποθετεί τις ελληνικές τράπεζες περίπου 3,5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο των τραπεζών της περιοχής CEEMEA (Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), καθιστώντας τις μία από τις ισχυρότερες επενδυτικές ιστορίες στην περιοχή.

Η HSBC σημειώνει ότι οι προβλέψεις της παραμένουν συντηρητικές σε σχέση με τις κατευθύνσεις των ίδιων των τραπεζών, ενώ θεωρεί ότι μπορούν να αντέξουν ακόμη και σε σενάριο μέτριας επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης.

Ελκυστικές αποτιμήσεις και υψηλές μερισματικές αποδόσεις

Παρά τη σημαντική άνοδο των τραπεζικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, η HSBC υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount περίπου 15% σε όρους δείκτη P/E, ενώ προσφέρουν μερισματικές αποδόσεις που φτάνουν έως και το 7%.

Η βρετανική τράπεζα ξεχωρίζει ιδιαίτερα την Εθνική Τράπεζα σε σύγκριση με την τσεχική Komerční Banka, σημειώνοντας ότι η δεύτερη εμφανίζει χαμηλή ευαισθησία στα επιτόκια λόγω του έντονα αντισταθμισμένου ισολογισμού της.

Σύμφωνα με την HSBC, η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να εμφανίσει κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο EPS CAGR την περίοδο 2025-2027 σε σχέση με την Komercni Banka, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ελαφρώς υψηλότερη μερισματική απόδοση.