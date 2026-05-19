Λιπάσματα: Ακριβότερα κατά 8% το τελευταίο τρίμηνο του 2025

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αυξημένη κατά 8% καταγράφεται η μέση τιμή στα λιπάσματα και τα βελτιωτικά εδάφους στην ΕΕ, το τέταρτο τρίμηνο του 2025σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των λιπασμάτων αυξήθηκαν το 2021 και το 2022 πριν μειωθούν το 2023 και το 2024. Το 2025, οι τιμές αυξήθηκαν ξανά για 4 συνεχόμενα τρίμηνα.

Μόλις σε τρεις χώρες μειώθηκαν οι τιμές των λιπασμάτων το τελευταίο τρίμηνο του 2025

Το τελευταίο τρίμηνο του 2025, καταγράφηκαν αυξήσεις σε 24 από τις 27 χώρες της ΕΕ. Οι πιο έντονες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Ρουμανία (+16,8%), την Ιρλανδία (+15,3%) και την Ολλανδία (+12,1%).

Αντίστοιχα, οι τιμές μειώθηκαν στη Βουλγαρία (-6,1%), την Κροατία και τη Λιθουανία (και οι δύο -0,2%).

Εν αναμονή σχεδίου για τα λιπάσματα

Στο μεταξύ, εν αναμονή των ανακοινώσεων των Βρυξελλών για το σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, οι τιμές των οποίων εκτοξεύτηκαν λόγω του πολέμου των ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, βρίσκονται αγρότες και οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και μεταποίησης.

Το νέο σχέδιο δράσης της Επιτροπής, στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές και την αύξηση της εγχώριας παραγωγής, με παράλληλη αύξηση της χρήσης εναλλακτικών λιπασμάτων.

Να σημειωθεί ότι οι τιμές των τροφίμων αναμένονται να αυξηθούν απότομα εν μέσω του ατελείωτου πολέμου στο Ιράν και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων.

Η Ευρώπη παράγει το μεγαλύτερο μέρος των δικών της λιπασμάτων από εισαγόμενο φυσικό αέριο. Όταν τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν και οι παγκόσμιες αγορές λιπασμάτων περιορίστηκαν, ωθώντας τις τιμές περίπου 70% πάνω από τα επίπεδα του 2024.