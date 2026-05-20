2ο Olive Oil Forum: Βαθιά ριζωμένο στην ιστορία και την ταυτότητά μας το ελαιόλαδο

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ελαιοκομικού τομέα από την Ελλάδα, το Διεθνές Ελαιοκομικό Συμβούλιο, την ΕΕ πραγματοποιήθηκε το 2ο Olive Oil Forum

AGRO 20.05.2026, 12:17
Παρουσιάσεις και συζήτηση υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή και τοποθετήσεις κορυφαίων εκπροσώπων του ελαιοκομικού τομέα από την Ελλάδα, το Διεθνές Ελαιοκομικό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, διεξήχθη κατά την μαραθώνια διάρκεια του 2ου Olive Oil Forum, με τίτλο «Ελαιόλαδο: Παραγωγή, έρευνα, καινοτομία. Γεύση, υγεία, κατανάλωση» το Σάββατο, 16 Μαΐου 2026, στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γ.Π.Α.

«Στόχος ήταν να χτίσουμε ένα όραμα για το μέλλον του ελαιολάδου, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες» τόνισε εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής ο Πρόεδρός της κ. Γιώργος Οικονόμου, Πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ελαιολάδου & Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ». Συνέχισε αναφέροντας, «Επιδίωξή μας ήταν όχι απλά να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες, αλλά και να καταλήξουμε από κοινού σε προτάσεις για την ευρύτερη ανάπτυξη ενός προϊόντος που είναι βαθιά ριζωμένο στην ιστορία και την ταυτότητά μας: το ελαιόλαδό μας».

Στρατηγική σημασία του ελληνικού ελαιολάδου για την αγροτική παραγωγή, την εξωστρέφεια, τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική μας οικονομία

Την έναρξη του Forum έκανε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γιάννης Ανδριανός ο οποίος τόνισε την στρατηγική σημασία του ελληνικού ελαιολάδου για την αγροτική παραγωγή, την εξωστρέφεια, τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική μας οικονομία, με τελικό στόχο η υπεραξία του να επιστρέφει ολοένα και περισσότερο στον παραγωγό.

«Οι τρεις βασικοί άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για τον ελαιοκομικό τομέα επικεντρώνονται στη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και την προστασία της αυθεντικότητας του ελληνικού ελαιολάδου, στην ενίσχυση της ποιότητας και στη διεθνή κατοχύρωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού ελαιολάδου, καθώς και στην έρευνα, την καινοτομία και την κλιματική ανθεκτικότητα» ανέφερε ο κ. Ανδριανός. Κλείνοντας, συνεχάρη την πρωτοβουλία της διοργάνωσης του Forum «το οποίο αναδεικνύεται σε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαστήριο στρατηγικής, που φέρνει κοντά ενδιαφερόμενους φορείς, ακαδημαϊκούς και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και μπορεί να καταστεί ουσιαστικός θεσμός για το μέλλον του ελαιοκομικού τομέα».

Οι παρεμβάσεις

Ο Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής της ΔΟΕ, κ. Abderraouf Laajimi, εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία με θέμα: «Ελαιόλαδο στον ορίζοντα του 2030: Προκλήσεις και ευκαιρίες σε έναν κόσμο που αλλάζει», στην οποία παρουσίασε τις νέες τάσεις στο διεθνές εμπόριο ελαιολάδου, τις αναδυόμενες χώρες ως πιθανά κέντρα για την ανάπτυξη νέων καταναλωτικών αγορών -συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Βραζιλίας, Ιαπωνίας και Κίνας καθώς και τις βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζει ο τομέας. Ιδιαίτερη προσοχή έδωσε στη βιωσιμότητα, την παγκοσμιοποίηση και τη συμβολή του ελαιολάδου τόσο στην Υγεία όσο και στην «Πλανητική Υγεία», έννοια την οποία απέδωσε με μεγαλύτερη ανάλυση η ακαδημαϊκός και διεθνώς καταξιωμένη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας κα. Αντωνία Τριχοπούλου.

Κοιτάζοντας προς το 2030, με την παρουσίαση του ο καθ. Laajimi τόνισε τις στρατηγικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την εξελισσόμενη δυναμική της αγοράς για το μέλλον του ελαιοκομικού τομέα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας, της καινοτομίας και της ανθεκτικότητας.

Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος του ελαιολάδου επισήμανε στη συνέχεια και ο κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, τ. βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ενώ στις ευκαιρίες που υπάρχουν ακόμα και σε περιόδους κρίσης, αναφέρθηκε η αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κα Ελένη Μήλιου.

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Αντώνης Ζαμπέλας αναφέρθηκε στους ελέγχους για την ασφάλεια στην κατανάλωση του ελαιολάδου, παρουσιάζοντας παράλληλα και τα νέα όρια για τους υδρογονάνθρακες (MOAH) που συμφωνήθηκαν στις Βρυξέλλες για να ισχύσουν από 1/3/2027 και απαιτούν την εγρήγορση όλων μας.

Στη δραστηριότητα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στον τομέα του ελαιολάδου, από την παραγωγική διαδικασία, την επεξεργασία, την πιστοποίηση και την εμπορία ως την εκπαίδευση των παραγωγών, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Κ. Σπύρος Μάμαλης.

Στρατηγική σημασία του ελαιοκομικού τομέα

Η εκπρόσωπος του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας & Τροφίμων κ. Κριστόφ Χάνσεν κα Antonella Rossetti, αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία του ελαιοκομικού τομέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κορυφαίος παραγωγός, καταναλωτής και εξαγωγέας ελαιολάδου στον κόσμο και την καλλιέργεια της ελιάς ως κάτι πολύ περισσότερο από μια γεωργική δραστηριότητα. Όπως συμπλήρωσε, ο τομέας αντιμετωπίζει πολλές από τις προκλήσεις που επηρεάζουν τη γεωργία γενικότερα: αυξανόμενο κόστος παραγωγής, αστάθεια τιμών, κλιματική αλλαγή, παράσιτα και ασθένειες και γήρανση του γεωργικού πληθυσμού ενώ ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, η αγορά ελαιολάδου έχει βιώσει σημαντική αστάθεια.

Συνοψίζοντας, τόνισε ότι το ευρωπαϊκό ελαιόλαδο αναγνωρίζεται διεθνώς και ευρέως ως προϊόν υψηλής ποιότητας και σύμβολο ευρωπαϊκής ποιότητας, παράδοσης και τεχνογνωσίας. Οι καταναλωτές εκτιμούν αυτήν την ταυτότητα και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν γι’ αυτήν. Επομένως, είναι προς το συμφέρον μας να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε αυτή τη φήμη αλλά παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αγρότες λαμβάνουν ένα πιο δίκαιο μερίδιο αυτής της προστιθέμενης αξίας.

Στην παρέμβασή του ο κ. Βασίλης Πυργιώτης, μιλώντας ως Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ελαιολάδου της COPA–COGECA, της κοινής φωνής των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας παράλληλα κατά νου και την ελληνική πραγματικότητα, εστίασε στην ουσιαστική αλλαγή που επιχειρείται από την αναθεώρηση της ΚΑΠ 2028-2034, με την οποία κινούμαστε σε ένα σύστημα εθνικής & περιφερειακής υλοποίησης αλλά και με αλλαγές που θα καταργήσουν τον προϋπολογισμό των προγραμμάτων των ΟΕΦ (Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων) καθώς και αλλαγή του επιπέδου στήριξης των Οργανώσεων Παραγωγών, θέματα που επιτάσσουν την ανάγκη εγρήγορσης όλου του τομέα αλλά κυρίως και των εθνικών αρχών.

Προβλήματα, κίνδυνοι και ευκαιρίες

Καταγραφή των οριζόντιων προβλημάτων, των κινδύνων αλλά και των ευκαιριών από τις οποίες πρέπει να επωφεληθούμε, έγινε από τους εκλεκτούς εισηγητές κ. Μόσχο Κορασίδη, Γεν. Διευθυντή της ΕΘΕΑΣ (συλλογικά σχήματα, ρόλος συνεταιρισμών, οργανώσεων παραγωγών και Διεπαγγελματικής Οργάνωσης), κα Έφη Λαζαρίδου, Δευθύνουσα Σύμβουλος της ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ, (ανάγκη εκπαίδευσης παραγωγών, ανοιχτή ακαδημία ελαιοκομίας), κα Μαρία Κιάμου, Διευθύντρια Ποιοτικών Προτύπων του Υπ. Τουρισμού (σήμα επισκέψιμου ελαιουργείου, αξία αγροτουρισμού και γαστρονομίας ως μοχλοί ανάπτυξης της περιφέρειας), κα Ελένη Τζαβάρα, Διευθύντρια Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ (σημασία και αξία των συστημάτων ποιότητας, πρακτικές άλλων χωρών στην προβολή τους) με συντονιστή τον κ. Γιώργο Οικονόμου, Πρόεδρο της ΦΙΛΑΙΟΣ, Εμπειρογνώμων & Σύμβουλο Αγροδιατροφικών θεμάτων.

Η κα Αντωνία Τριχοπούλου, Ακαδημαϊκός, Καθ. Ιατρικής & Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας όπως προαναφέρθηκε, ανέδειξε στην σημασία του ελαιολάδου στην υγεία και την διατροφή και ο κ. Νίκος Θωμαΐδης, Καθ. Αναλυτικής Χημείας ΕΚΠΑ αναφέρθηκε στον ρόλο της αναλυτικής χημείας για την διασφάλιση της ποιότητας, αυθεντικότητας και του διεθνούς ανταγωνισμού του ελαιολάδου.

Οι κ.κ. Πέτρος Ταραντίλης, Καθ. του ΓΠΑ και Λεωνίδας Παλίλης, Προϊστάμενος Τμήματος Διατροφικών Περιστατικών της Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτών του ΕΦΕΤ τόνισαν τους τρόπους παρακολούθησης και ελέγχου της αυθεντικότητας, των δόλιων – παραπλανητικών πρακτικών και περιπτώσεων νοθείας, στο πάνελ που συντόνισε ο δημοσιογράφος του «Οικονομικός Ταχυδρόμος» κ. Γιώργος Μανέττας.

Στην παραγωγή, έρευνα, καινοτομία επικεντρώθηκαν οι κ.κ. Ζώης Παπαδόπουλος, Γεν. Διευθυντής της PIERALISI Hellas, κ. Γεώργιος Παπαδήμας, Εμπορικός Διευθυντής της ΝEUROPUBLIC, κ. Ηλίας Βαλεντής, Senior Research Analyst της διαΝΕΟσις, κ. Μιχάλης Καθαράκης, Συντονιστής του MACC – Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, κ. Γιώργος Σανιδάς, CEO της Globalesco TC και ο συντονιστής του πάνελ κ. Σπύρος Δαφνής – Τυποποιητής, Ελαιοτριβέας, Εξαγωγέας.

Για την εσωτερική αγορά, την διάρθρωσή της και τον ρόλο του λιανεμπορίου, τοποθετήθηκε ο Γεν. Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ κ. Απόστολος Πεταλάς ενώ για τις χρηματοδοτήσεις και τις δυνατότητες εξαγορών επιχειρήσεων από μεγάλα funds έκαναν στοχευμένη ανάλυση, εκ μέρους της εταιρίας KnR Governance η υπεύθυνη Αναλύσεων, Διαχείρισης Κινδύνου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης κα Έλπη Καράμπαλη και ο κ. Δημήτρης Λεβεντάκης, Ιδρυτικός Εταίρος της εταιρίας ECOVIS Hellas Ltd, με τον συντονιστή κ. Σταύρο Παϊσιάδη, Δημοσιογράφο του Agrotypos.gr και του περιοδικού ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ.

Εξωστρέφεια

Στην τελευταία και πάντα ενδιαφέρουσα ενότητα για το Branding & την εξωστρέφεια, ο διεθνούς εμβέλειας και φήμης Brand Strategist κ. Peter Economides, «ένας από τους δέκα Έλληνες με την μεγαλύτερη επιρροή» (χαρακτηρισμός από την έκδοση Greek Reporter στις ΗΠΑ) σε μια ομιλία που κράτησε το ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων, αναφέρθηκε στο Branding & την Ταυτότητα: Από το Χύμα στο Επώνυμο, στην δημιουργία ισχυρής ταυτότητας (Storytelling) και στην στρατηγική εξωστρέφειας, κερδίζοντας τις αγορές του κόσμου.

Στην ίδια ενότητα η κα Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου, Λέκτορας Διατροφογενετικής, Διατροφολόγος-Διαιτολόγος, Τεχνολόγος Τροφίμων, Ιδρύτρια DNANUTRICOACH, εστίασε στην υπεροχή του ελαιολάδου και τις ευεργετικές επιδράσεις του στην υγεία, ως ένα από τα πιο αυθεντικά λιπαρά έλαια, ο κ. Γιώργος Ζακυνθινός, Καθηγητή του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και συγγραφέας της καινοτόμου έκδοσης «Εφαρμογή συστημάτων ESG στην ελαιοκομική πρακτική και επιχειρηματικότητα» αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών, του terroir σε ποικιλίες ελαιολάδων και στην προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ περιοχών από καταχρηστικές πρακτικές.

Ο Πρόεδρος της COGREXPO SA, Συνεταιριστικές Ελληνικές Εξαγωγές κ. Χρήστος Γιαννακάκης, παρουσίασε την ανάγκη δημιουργίας και τα επιτεύγματα του εξαγωγικού σχήματος με στόχευση την εξωστρέφεια των αγροτικών μας προϊόντων, ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Τσορώνης, Υπεύθυνος Αγροδιατροφικών Δράσεων του Ιδρύματος Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου ανέδειξε την συμβολή της οργανοληπτικής αξιολόγησης στη διαμόρφωση ταυτότητας και προστιθέμενης αξίας για το ελληνικό ελαιόλαδο αλλά και την σημασία του ελαιοτουρισμού, με συντονιστή του εν λόγω panel τον Manager της εταιρίας NUTHESIA E.E. κ. Ιωάννη Οικονόμου.

Το 2ο OLIVE OIL FORUM ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, υπό τον συντονισμό του Διευθυντή των τεχνικών σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, καθ. Μιχάλη Καθαράκη και συμμετέχοντες τους κ.κ. Άρη Κεφαλογιάννη, Εξαγωγέας, Σπύρο Δαφνή, Τυποποιητής, Ελαιοτριβέας, Εξαγωγέας και Γιώργο Οικονόμου, Πρόεδρο της ΦΙΛΑΙΟΣ, σε ερωτήσεις – προβληματισμούς για την αντίφαση που προκαλεί το γεγονός ότι ενώ έχουμε κορυφαίο προϊόν, έχουμε παράλληλα και αδύναμη θέση στη διεθνή αλυσίδα αξίας, ποιος μηχανισμός κρατάει αυτές τις δύο αλήθειες συνδεδεμένες εδώ και δεκαετίες και ποιός είναι ο πραγματικός αντίπαλος του ελληνικού ελαιολάδου το 2026.

Το 2o Olive Oil Forum επικεντρώθηκε στο πως θα καταφέρουμε να συνδέσουμε την ακαδημαϊκή έρευνα, την τεχνοκρατική εμπειρία, με την πρακτική εφαρμογή στον ελαιώνα καθώς και την επιστημονική τεκμηρίωση της υγείας με την εμπορική υπεραξία στο ράφι & τις επιλογές του καταναλωτή.

Η Οργανωτική Επιτροπή και η εταιρία NUTHESIA E.E που υπέγραψε την παραγωγή περιεχομένου – διοργάνωση – επικοινωνία, δεσμεύθηκαν να καταγράψουν το σύνολο των εισηγήσεων και προτάσεων αναλυτικά, με σκοπό να τεθεί στην διάθεση της Πολιτείας και των αρμόδιων Φορέων.

