Alfa Pastry: Αύξηση τζίρου και επενδύσεις θωρακίζουν το μέλλον – Ποιο ήταν το τίμημα

Σημαντική αύξηση τζίρου, λανσάρισμα νέων προϊόντων και ενίσχυση της θέσης στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό κατέγραψε η Alfa Pastry το 2025.

Ικανοποιητική έκρινε η διοίκηση την οικονομική κατάσταση της περσινής χρονιάς, αφού ο κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο από τα 68.97 εκατ. ευρώ το 2024 στα 76.23 εκατ. ευρώ το 2025.

Στο μήνυμά του προς τους μετόχους, ο πρόεδρος της εταιρείας Διονύσης Κουκουτάρης αναφέρει ότι η θέση της Alfa στην αγορά ενισχύθηκε μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, παρά τον έντονο ανταγωνισμό και την αστάθεια στην αγορά.

Από την άλλη πλευρά, η στρατηγική εξαγορών και προώθησης είχε το τίμημά της: τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 5.72 εκατ. ευρώ και της Εταιρείας σε 5.76 εκατ. ευρώ αντί των 7.54 και 7.50 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το 2024.

Σύμφωνα με τον Διονύση Κουκουτάρη, η κατεύθυνση αυτή ήταν απολύτως συνειδητή και και είχε ως στόχο τη μελλοντική ενίσχυση της κερδοφορίας.

«Η επιλογή αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης και διεύρυνσης της διεθνούς μας παρουσίας και, παρότι έχει βραχυπρόθεσμη επίδραση στην κερδοφορία, δημιουργεί ισχυρές βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα έτη», επισημαίνει.

Alfa Pastry: Ενισχυμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο

Στον κλάδο των τροφίμων, οι ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή αλλάζουν συνεχώς, με φρέσκιες ιδέες να γίνονται viral αστραπιαία.

Παράλληλα, υπάρχει ζήτηση και για προϊόντα που «κλείνουν το μάτι» στην παραδοσιακή ταυτότητα.

Έτσι, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πορείας η Alfa κινήθηκε το 2025 προς δύο κατευθύνσεις.

Αφενός, ενίσχυσε του προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο με νέες προτάσεις για on-the-go κατανάλωση, όπως pizza και cinnamon rolls.

Αφετέρου, έδωσε χώρο στην αυθεντικότητα, λανσάροντας pinsa βασισμένη σε ιταλική συνταγή καθώς και την Τσαλακωτή πιπερόπιτα Πηλίου.

Η επόμενη «πίστα» στην εξωστρέφεια

Διαχρονικό «συστατικό» στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας είναι οι εξαγωγές.

Από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα η Alfa διαθέτει παρουσία σε 26 χώρες σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Ασία.

Η επόμενη φάση ήρθε το 2025, όταν η εταιρεία εξαγόρασε το 100% της αμερικανικής θυγατρικής της Alfa Holdings USA καθώς και το 70% της Trio Bakery Inc. στον Καναδά

Ειδικά η απόκτηση της Trio Bakery αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην εξαγωγική δραστηριότητα της Alfa.

Πρόκειται για τοπικό παραγωγό με αντικείμενο την παρασκευή και εμπορία αρτοποιημάτων, με την προσωρινή του υπεραξία να ανέρχεται στα 1,705 εκατ. ευρώ.

Επένδυση σε brand awareness από Alfa Pastry

Με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, η εταιρεία ενέταξε στις κινήσεις του 2025 στοχευμένες δράσεις προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Αρχικά, στο πλαίσιο εξαγοράς της Trio Bakery κρίθηκε απαραίτητη η προβολή της Alfa στην καναδική αγορά.

Οι δαπάνες κατευθύνθηκαν σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και σε εκτενή χρήση των social media για την προσέγγιση διαφορετικών ομάδων καταναλωτών.

Όπως εξηγεί ο Διονύσης Κουκουτάρης, «προχωρήσαμε σε ουσιαστική επένδυση για την προβολή του brand μας στη συγκεκριμένη αγορά, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και τη διεύρυνση της διεθνούς μας παρουσίας».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οι ενέργειες αυτές, που περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες ATL και BTL, εστιάζουν στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand μας και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς σε στρατηγικές αγορές, με έμφαση στον Καναδά».

Ταυτόχρονα, το marketing της εταιρείας απευθύνθηκε και στην αγορά της Αυστραλίας.

Στόχος εδώ ήταν η ενδυνάμωση των branded προϊόντων και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους καταναλωτές.

Βέβαια, οι ενέργειες αυτές επέδρασαν αρνητικά στα ετήσια κέρδη της εταιρείας, ένα τίμημα που ο CEO της εταιρείας έκρινε απαραίτητο, αφού αναμένεται να θωρακίσουν τη μελλοντική κερδοφορία της Alfa.

Τα «βαρίδια» του ενεργειακού σοκ και του πληθωρισμού

Παρότι η εταιρεία έχει μπει στο 2026 με σαφή προσανατολισμό να εμπλουτίσει τις προϊοντικές σειρές της και να διευρύνει την εξαγωγική της δραστηριότητα, δεν λείπουν και τα… σύννεφα στον ορίζοντα, τα οποία «επισκιάζουν» –και εύλογα– την αισιοδοξία που εκπέμπουν τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους.

Εξέχουσα θέση στους προβλεπόμενους κινδύνους έχουν η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι συνεπαγόμενες διαταραχές στις ενεργειακές ροές.

Περαιτέρω άνοδος στο ενεργειακό κόστος θα μπορούσε να αυξήσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεισίες της εταιρείας.