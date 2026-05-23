Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Πολιτική 23.05.2026, 13:35
Για νέα «θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης», που μπλόκαρε την εξεταστική για τις υποκλοπές, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «το σήμα του κ. Βορίδη ότι όσο και να αδικείσαι, ό,τι παρανομία και να βλέπεις, δεν πρέπει να κάνεις μήνυση, γιατί όποια μήνυση – λέει – γίνεται κατά αγνώστου, μπαίνει στο αρχείο, θα μας κάνει να σκίσουμε τα πτυχία μας κανονικά», ενώ επισήμανε ότι μήνυση αντίστοιχη έγινε από το Νίκο Ανδρουλάκη «και φτάσαμε στην καταδίκη τεσσάρων και σε μια απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, που είπε να γίνει έρευνα για κατασκοπεία».

Ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει «συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη για την προπαγάνδα και όλο το ψευδοαφήγημα που κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη», όπως τόνισε, εξηγώντας πως «τέσσερα χρόνια του έλεγαν ‘έλα να σε ενημερώσουμε στο αυτί και προφορικά’ και ο κ. Δεμίρης είπε ότι δεν είχε καμία εικόνα για τους λόγους παρακολούθησης και ότι δεν βρήκε φυσικό φάκελο με την αίτηση. Άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί και να έγινε προφορικά η εντολή παρακολούθησης, στο μιλητό».

Και αυτό, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Open, «αν αφορά τον Ανδρουλάκη, μπορεί να αφορά και τον Γεωργιάδη και τον Δένδια και τον Χατζηδάκη και πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία παρακολουθήθηκαν και ήταν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου», ενώ προσέθεσε πως «ακούμε, επίσης, ότι αυτεπαγγέλτως θα γίνουν όλα», για να επισημάνει πως «δεν έγινε τίποτα αυτεπαγγέλτως. Έγιναν όλα μετά από μηνυτήριες αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη».

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι το 2022 έγινε εξεταστική επιτροπή, στην οποία «το σώμα της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου αναφέρει ότι υπάρχουν μάρτυρες, που έγιναν αποδεκτές οι μαρτυρίες τους, οι οποίοι λένε ότι πήγαιναν με σκονάκι με στημένες ερωτήσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, έγινε μια εξεταστική με την τράπουλα σημαδεμένη. Όμοια, λοιπόν, πήγε να γίνει τώρα. Δεν απαντάει η κυβέρνηση. Γιατί τότε 120, γιατί τώρα 151;», αναρωτήθηκε και προσέθεσε πως «οκ. Ρωμανός είπε χθες ότι ‘τώρα σκεφτήκαμε να βάλουμε το παρεμπίπτον ζήτημα’. Άρα. μας λέει ξεκάθαρα η κυβέρνηση ότι τώρα επιλέξαμε να το κάνουμε αυτό».

«Τι δεν καταλαβαίνω εγώ; Η εθνική ασφάλεια είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και… δεν πρέπει να μιλήσουμε στη Βουλή, μας λέει η κυβέρνηση. Αλλά, όταν παρακολουθούν τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν μας πολυνοιάζει. Ή όταν παρακολουθούν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον υπουργό που υπογράφει τις επενδύσεις, δεν μας πειράζει. Αυτή είναι μια α λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας»», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Δεν παρέλειψε να απαντήσει, επίσης, στις επιθέσεις των κυβερνητικών στελεχών για τη διαρροή διαλόγων από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, σημειώνοντας: «Σας παραπέμπω στα δημοσιεύματα του 2022 και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δραβίλλας, Βλάχου, Κοντολέων, Ρουμπάτης. Θα δείτε τα δημοσιεύματα όπου κυβερνητικές πηγές δίνουν το σύνολο των διαλόγων. Τότε τους βόλευε», δήλωσε με νόημα.

Ο κ. Τσουκαλάς καταλόγισε, παράλληλα, στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, «ψέματα», καθώς ισχυρίστηκε ότι οι κοινοί στόχοι παρακολούθησης Predator-ΕΥΠ είναι 11, ενώ είναι 27.

Για το κόμμα Καρυστιανού και την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ

Κληθείς να σχολιάσει το νεοϊδρυθέν κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «έχει επιλέξει μια ατζέντα που φαίνεται να ακουμπάει στο μαλακό υπογάστριο του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία χάνει πολλαπλά. Διότι και το δεξιό κομμάτι έχει άλλες επιλογές, αλλά παράλληλα και ο παραδοσιακός κόσμος της Νέας Δημοκρατίας αντιλαμβάνεται ότι ένα κόμμα που εκπροσωπείται από τον Άδωνι Γεωργιάδη δεν έχει καμία σχέση με το ιστορικό κόμμα του Κωνσταντίνου και του Κώστα Καραμανλή», επισήμανε.

Όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα και την κριτική που δέχεται το ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ, διερωτήθηκε «γιατί υπάρχει α λα καρτ κριτική περί μοναχικού δρόμου στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ο κ. Τσίπρας έχει επίσης επιλέξει μοναχικό δρόμο».

«Ο κόσμος θέλει συνέπεια, ανθεκτικότητα, πολιτικό σχέδιο, δομική και πολυθεματική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα έχουμε δύο διακριτικά πολιτικά σχέδια: ή συνεχίζουμε την πολιτική αυτή με τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως με συνεργασία με τον κ. Βελόπουλο ή επιλέγουμε ΠΑΣΟΚ και έχουμε κυβέρνηση προοδευτική με άλλο στίγμα», τόνισε καταληκτικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Πηγή: in.gr

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»
Business

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Μετά την άντληση 4,25 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ περνά στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου των 24 δισ. με αιχμή ΑΠΕ, διεθνή επέκταση και data centers

Μάχη Τράτσα
Nvidia: Η Κίνα παραμένει «κλειδί» στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης και των επεξεργαστών
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα AI chips φέρνουν νέα «έκρηξη» ανάπτυξης για τη Nvidia

Η Nvidia «βλέπει» αγορά 200 δισ. δολαρίων στους CPU - Με την Κίνα στο επίκεντρο

Νατάσα Σινιώρη
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη
Κίνα: Φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες θέσεις εργασίας
World

Κινέζοι φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες...θέσεις εργασίας

Στην Κίνα, τα μαθήματα «οικοδόμησης κομμουνιστικού κόμματος» θεωρούνται μέρος των προσπαθειών για την ενίσχυση της πολιτικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φοιτητικές εστίες: Με 1 δισ. ευρώ θα «τρέξουν» τα έργα μέσω ΣΔΙΤ
Κατασκευές

Με 1 δισ. ευρώ και ΣΔΙΤ οι νέες φοιτητικές εστίες

Οι φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα δώσουν λύση στο πρόβλημα στέγασης για περισσότερους από 18 χιλ. σπουδαστές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά
Business

Οι αθόρυβοι... επενδυτές που ανακατεύουν την τράπουλα

Παρα τους παγκόσμιους κραδασμούς, τα ελληνικά επενδυτικά ταμεία δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στις μικρομεσαίου μεγέθους εταιρείες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ
Economy

Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση αναμένεται να έχει ανακοινώσει το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης

Γιάννης Αγουρίδης
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
