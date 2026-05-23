New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει

Κόσμος 23.05.2026, 14:04
Επιμέλεια Νεκτάριος Δαργάκης

Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει σχεδόν πλήρως το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, όπως δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας στους New York Times.

Μπορεί οι έμμεσες συνομιλίες να συνεχίζονται, ωστόσο δεν λείπουν οι απειλές για άμεση επανεκκίνηση του πολέμου των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Το Ισραήλ δεν συμμετείχε καθόλου στις συζητήσεις που προηγήθηκαν της κατάπαυσης του πυρός και ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης μέσω περιφερειακών διπλωματικών επαφών, καθώς και μέσω της χρήσης μέσων παρακολούθησης, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι μίλησαν στην εφημερίδα υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι κατά την περίοδο που προηγήθηκε της έναρξης του πολέμου κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρισκόταν σε στενό συντονισμό με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και πρωτοστατούσε σε μια συζήτηση στο Κέντρο Επιχειρήσεων (Situation Room) στην Ουάσιγκτον.

«Η απομάκρυνση από την καμπίνα του πιλότου στην οικονομική θέση έχει δυνητικά σημαντικές συνέπειες για το Ισραήλ», γράφουν χαρακτηριστικά οι New York Times.

Το ρεπορτάζ των NYT αναπαράγουν διεθνή ΜΜΕ και ενημερωτικοί λογαριασμοί στα social media:

«Ο Τραμπ δεν έχει επιλογή από το να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του Ιράν»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Άμυνας του Ιράν, Ρεζά Ταλαΐ – Νικ δήλωσε ότι η μη αναγνώριση από την Ουάσιγκτον των «δικαιωμάτων» του Ιράν ως κράτους θα οδηγήσει σε «περισσότερες ήττες» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η μόνη διέξοδος από τον τρίτο πόλεμο που επιβλήθηκε από τον αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στη διπλωματία, είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων του ιρανικού λαού», δήλωσε ο Ταλαΐ-  Νικ στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Ενώ αποδέχεται την πρόταση του Ιράν, ο Τραμπ θα πρέπει επίσης να έχει κατά νου την αποφυγή περαιτέρω απωλειών και κόστους που θα επιφέρει η συνέχιση του πολέμου για τον αμερικανικό λαό και τη διεθνή κοινότητα», πρόσθεσε.

«Κάθε ώρα είναι κρίσιμη για την αποτροπή ενός νέου γύρου πολέμου»

Ο Ρεζούλ Σερντάρ Ατάς μεταδίδει από το Al Jazeera από την Τεχεράνη:

«Ο στρατηγός Ασίμ Μουνίρ, αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, βρίσκεται εδώ στην Τεχεράνη για τη δεύτερη επίσκεψή του από την έναρξη του πολέμου.

Ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτος: ο Μουνίρ έχει αναδειχθεί σε κεντρικό μεσολαβητή σε όλες αυτές τις διπλωματικές επαφές.

Βρισκόμαστε σε κρίσιμες ημέρες. Κάθε ώρα εδώ είναι κρίσιμη.

Αυτό που παρατηρούμε είναι μια πραγματικά πολυμέτωπη διπλωματική προσπάθεια. Συμμετέχουν το Πεκίνο, η Ουάσινγκτον, η Τεχεράνη, η Ντόχα, το Ριάντ, το Ισλαμαμπάντ και το Κάιρο.

Ο κεντρικός στόχος είναι να αποτραπεί ένας νέος γύρος πολέμου και να επιτευχθεί τουλάχιστον μια προσωρινή συμφωνία ή ένα πλαίσιο, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, να παραταθεί η εκεχειρία ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Οι δύο πλευρές διαφωνούν ως προς το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, τον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και τη μεθοδολογία των ίδιων των συνομιλιών».

Τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, υποδέχτηκε στο Ιράν ο υπουργός Εσωτερικών, Εσκαντάρ Μομενί.

Η Τεχεράνη επιμένει σε μια «προσέγγιση δύο φάσεων»

«Το Ιράν επιμένει σε μια προσέγγιση δύο φάσεων: πρώτον, πλήρης τερματισμός του πολέμου και άρση των κυρώσεων, με εγγυήσεις κατά της συνέχισης του πολέμου, και μόνο τότε συζήτηση για το πυρηνικό του πρόγραμμα σε μια δεύτερη φάση.

Οι Αμερικανοί πιέζουν για μια ενιαία φάση και μια συνολική συμφωνία.

Αυτό που είναι σαφές σε όλους τους περιφερειακούς και παγκόσμιους παράγοντες που εμπλέκονται πλέον βαθιά είναι το εξής: αν ξεκινήσει ένας νέος γύρος πολέμου, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και πολύ πέρα από αυτήν», τονίζει ο Ρεζούλ Σερντάρ Ατάς.

Την ίδια ώρα, οι απειλές των ΗΠΑ συνεχίζονται.

Για παράδειγμα, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου ανήρτησε βίντεο με B-52 στο Χ, μια έμμεση απειλή για την επανεκκίνηση των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το σαουδαραβικό μέσο Al Arabiya έδωσε στη δημοσιότητα κείμενο δέκα σημείων, λέγοντας ότι είναι το προσχέδιο για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από Ουάσινγκτον, Τεχεράνη ή το Ισλαμαμπάντ που διαμεσολαβεί.

Πηγή: in.gr

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

