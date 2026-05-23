ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Μετά την άντληση 4,25 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ περνά στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου των 24 δισ. με αιχμή ΑΠΕ, διεθνή επέκταση και data centers

Business 23.05.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

Με το πιο ηχηρό book building στην ιστορία της ελληνικής αγοράς να έχει ήδη κλείσει με τρόπο που ξεπέρασε ακόμη και τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στην επόμενη πράξη του χρηματιστηριακού έργου, δηλαδή στην είσοδο των νέων μετοχών της ΔΕΗ στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου την ερχόμενη Τρίτη.

Η 26η Μαΐου θα αποτελέσει, όπως σημειώνουν χρηματιστηριακοί κύκλοι, ένα ορόσημο επανατοποθέτησης του ομίλου στον επενδυτικό χάρτη, καθώς η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ αναμένεται να «σκαρφαλώσει» σε επίπεδα άνω των 11 δισ. ευρώ, εντάσσοντάς την πλέον στην ελίτ των πλέον ισχυρών εισηγμένων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΔΕΗ επιβεβαίωσε το ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, με την εταιρεία να αντλεί τελικά 4,25 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με ζήτηση 18 δισ. ευρώ καταγράφοντας ρεκόρ για την ελληνική αγορά και υπερκάλυψη 4,5 φορές, ενώ αν αφαιρεθεί η συμμετοχή Δημοσίου και CVC, η ζήτηση αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη σχεδόν 10 φορές.

Όσο για την τιμή διάθεσης της μετοχής της διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ, ουσιαστικά με μηδενική έκπτωση από την τιμή που είχε κλείσει η μετοχή την ημέρα ανακοίνωσης της ΑΜΚ.

Πίσω από τους αριθμούς, η αγορά διαβάζει μια καθαρή ψήφο εμπιστοσύνης από κορυφαίους διεθνείς επενδυτές – από BlackRock και Vanguard έως Qatar Investment Authority και Norges – με έντονη συμμετοχή μακροπρόθεσμων θεσμικών κεφαλαίων. Παράλληλα, η νέα κεφαλαιοποίηση και η αυξημένη εμπορευσιμότητα ενισχύουν τις προσδοκίες για ένταξη του ομίλου στον δείκτη MSCI, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις περαιτέρω διεθνοποίησης της μετοχής.

Από το χρηματιστηριακό story στο επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.

Με το χρηματιστηριακό σκέλος να «κλειδώνει», το πραγματικό ενδιαφέρον μεταφέρεται στο επιχειρηματικό σχέδιο. Η νέα χρηματοδοτική βάση επιτρέπει στη ΔΕΗ να ξεδιπλώσει το επενδυτικό πρόγραμμά της, ύψους 24 δισ. ευρώ, έως το 2030.

Ο πυρήνας του σχεδίου περιλαμβάνει επιτάχυνση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ανάπτυξη ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενίσχυση παρουσίας σε Ρουμανία, νέες επεκτάσεις σε Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και στρατηγική είσοδο στην αγορά των data centers.

Έντονα αναπτυξιακό πλάνο και γεωγραφική αναδιάταξη

Ειδικότερα, το σχέδιο για την επόμενη πενταετία είναι έντονα αναπτυξιακό, καθώς το 95% των κεφαλαίων κατευθύνεται σε νέα έργα, ενώ σχεδόν το μισό επενδυτικό πρόγραμμα – περίπου 48% – θα κατευθυνθεί εκτός Ελλάδος, σηματοδοτώντας μια σαφή στρατηγική γεωγραφικής διαφοροποίησης και περιορισμού του επιχειρηματικού ρίσκου.

Η ΔΕΗ ποντάρει στον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύς της στα 24,3 GW έως το 2030 από 12,4 GW το 2025. Οι ετήσιες νέες προσθήκες προβλέπεται να φτάσουν τα 2,4 GW, με αιχμή τα φωτοβολταϊκά, τα αιολικά πάρκα, τα υδροηλεκτρικά έργα, τις μονάδες φυσικού αερίου και τα συστήματα αποθήκευσης.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της μετάβασης

Στην Ελλάδα, σχεδιάζει την προσθήκη περίπου 5 GW νέας ισχύος, ανεβάζοντας το συνολικό παραγωγικό δυναμικό στα 13,3 GW έως το τέλος της δεκαετίας.

Η μετάβαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συμπίπτει με την πλήρη απολιγνιτοποίηση που ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς με το σβήσιμο της τελευταίας εν λειτουργία λιγνιτικής μονάδας, της «Πτολεμαΐδας V» ώστε να ξεκινήσει η μετατροπή της σε αερίου, αλλά και το σταδιακό σβήσιμο των πετρελαϊκών μονάδων στα νησιά.

Η Ρουμανία και η επέκταση σε Κεντρική και Νοτιανατολική Ευρώπη

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη Ρουμανία, που εξελίσσεται σε δεύτερο πυλώνα ανάπτυξης για τον όμιλο. Η εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα προβλέπεται να τριπλασιαστεί έως το 2030 και να φτάσει τα 5,3 GW, μέσα από επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου, ενισχύοντας τη θέση της ΔΕΗ σε μια αγορά με αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες.

Παράλληλα, η ΔΕΗ επιταχύνει την περιφερειακή επέκτασή της σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία, χώρες στις οποίες έχει ήδη αποκτήσει παρουσία, με έμφαση επίσης σε έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης. Στόχος είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στις συγκεκριμένες αγορές να φτάσει τα 3,5 GW έως το 2030.

Το στρατηγικό πλάνο προβλέπει ακόμη είσοδο σε νέες αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω εξαγορών, με στόχο επιπλέον 2,2 GW ισχύος σε ΑΠΕ και αποθήκευση.
Data centers και είσοδος στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης

Παράλληλα, η ΔΕΗ επιχειρεί να τοποθετηθεί και στο οικοσύστημα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης μέσω της ανάπτυξης μεγάλων data centers, όπως αυτό που σχεδιάζει να εγκαταστήσει στην αυλή του σβησμένου πλέον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια υποδομή ισχύος 300 MW που μπορεί να επεκταθεί έως το 1 GW. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί συμφωνία με hyperscalers που θα σηματοδοτήσει την έναρξη της κατασκευαστικής περιόδου του έργου.

Έτσι, το νέο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ, έως το 2030, θα είναι αισθητά πιο διαφοροποιημένο τόσο τεχνολογικά όσο και γεωγραφικά. Με στόχο EBITDA 4,6 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,5 δισ. ευρώ το 2030, ο όμιλος επιχειρεί ουσιαστικά να αλλάξει πίστα, από εθνικός ενεργειακός «παίκτης» σε περιφερειακό όμιλο ευρωπαϊκής εμβέλειας.

