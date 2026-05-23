Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Xρηματιστήριο Αθηνών 23.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τρεις μήνες σχεδόν έχει κλείσει η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αγορές έχουν αρχίσει να μετατοπίζουν την προσοχή τους από το μέγεθος του αρχικού σοκ στη διάρκεια των επιπτώσεών του, κάτι που επηρεάζει και τις εισηγμένες. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αβέβαιο έδαφος, οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση εναλλάσσονται με νέα επεισόδια έντασης, ενώ οι ενεργειακές αγορές εξακολουθούν να λειτουργούν υπό καθεστώς πίεσης.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά εκτός κανονικής λειτουργίας για τρίτο μήνα, περιορίζοντας τις ροές πετρελαίου και συντηρώντας τις εκτιμήσεις ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν υπάρξει σύντομα πολιτική συμφωνία.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι και επί ελληνικού εδάφους, οι διοικήσεις των περισσότερων εισηγμένων επαναλαμβάνουν ότι η διάρκεια και η ένταση της σύγκρουσης είναι οι δύο παράγοντες που θα καθορίσουν την τελική επίπτωση στις επιχειρηματικές επιδόσεις. Αν και μέχρι στιγμής η ελληνική οικονομία και οι επιχειρήσεις δεν έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα, η παρατεταμένη γεωπολιτική αστάθεια θα μπορούσε να επηρεάσει το κόστος ενέργειας, τα επιτόκια, τη ζήτηση και το επενδυτικό κλίμα.

Επανέρχεται λοιπόν στο προσκήνιο η πρόσφατη ανάλυση της Alpha Finance-AXIA Research, η οποία χαρτογράφησε τις πιθανές επιδράσεις του γεωπολιτικού ρίσκου στα κέρδη των ελληνικών εισηγμένων το 2026. Η προσέγγιση δεν βασίζεται σε ποσοτικές προβλέψεις, αλλά σε ποιοτική αξιολόγηση των πιθανών σεναρίων, κατατάσσοντας τις επιπτώσεις ως θετικές, ουδέτερες, αρνητικές ή μικτές, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κλάδου.

Εισηγμένες: Οι τράπεζες παραμένουν ανθεκτικές

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ελληνικές τράπεζες συγκαταλέγονται στους πλέον ανθεκτικούς κλάδους απέναντι σε ένα περιβάλλον αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου. Οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Optima Bank και Κύπρου αξιολογούνται ως «ουδέτερες έως θετικές».

Η βασική εξήγηση βρίσκεται στα υψηλότερα επιτόκια, τα οποία συνεχίζουν να στηρίζουν τα καθαρά έσοδα από τόκους. Το όφελος αυτό εκτιμάται ότι μπορεί να αντισταθμίσει πιθανή επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης, πιέσεις στα έσοδα από προμήθειες, αλλά και ενδεχόμενη αύξηση του κόστους κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, ο τραπεζικός κλάδος παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες ανθεκτικότητας του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών εντάσεων, η ενεργειακή ασφάλεια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ενέργεια και διυλιστήρια στους μεγάλους ωφελημένους

Από τους ξεκάθαρους κερδισμένους του σεναρίου αναδεικνύονται οι ενεργειακές εταιρείες και ιδιαίτερα τα διυλιστήρια. Η Motor Oil, η HELLENiQ ENERGY και η Cenergy εμφανίζουν θετική έκθεση στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η εκτίμηση βασίζεται κυρίως στα υψηλότερα περιθώρια διύλισης, στη διασφαλισμένη τροφοδοσία των μονάδων και στην ενίσχυση της ζήτησης για ενεργειακές υποδομές και δίκτυα. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών εντάσεων, η ενεργειακή ασφάλεια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, γεγονός που μεταφράζεται σε αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Το κρίσιμο ζητούμενο για τον κλάδο είναι κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να μετακυλίσουν τις αυξήσεις του κόστους στους πελάτες τους χωρίς να επηρεαστεί η ζήτηση

Βιομηχανία και υποδομές με μικτές επιδράσεις

Πιο σύνθετη είναι η εικόνα για τις βιομηχανικές και υποδομιακές επιχειρήσεις. Η Metlen εμφανίζεται σχετικά ανθεκτική χάρη στο ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων και στην κάθετη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της, ενώ ο όμιλος ΔΕΗ αξιολογείται ως ουδέτερος, καθώς η καθετοποιημένη του δομή λειτουργεί ως μηχανισμός εξισορρόπησης των πιέσεων.

Αντίθετα, η Titan Cement εμφανίζει μεγαλύτερη ευαισθησία τόσο στο αυξημένο ενεργειακό κόστος όσο και στα υψηλότερα επιτόκια, ενώ οι Viohalco και ElvalHalcor επηρεάζονται περισσότερο από το κόστος ενέργειας. Το κρίσιμο ζητούμενο για τον κλάδο είναι κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να μετακυλίσουν τις αυξήσεις του κόστους στους πελάτες τους χωρίς να επηρεαστεί η ζήτηση.

Real estate: Το βάρος πέφτει στα επιτόκια

Στον χώρο των ακινήτων, οι Premia Properties, BriQ Properties, Noval Property και Trade Estates εμφανίζονται κατά κύριο λόγο ουδέτερες απέναντι στο γεωπολιτικό σενάριο.

Η επίδραση δεν θεωρείται άμεση, αλλά έρχεται κυρίως μέσω των επιτοκίων και της επενδυτικής ψυχολογίας. Εάν το γεωπολιτικό ρίσκο διατηρήσει το κόστος χρήματος σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι αποτιμήσεις και η επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο ενδέχεται να επηρεαστούν.

Τουρισμός και μεταφορές στην πρώτη γραμμή των πιέσεων

Ο πιο ευάλωτος κλάδος σύμφωνα με την AF-AXIA Research είναι εκείνος των μεταφορών και του τουρισμού. Η Aegean Airlines εμφανίζει αρνητική έκθεση λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων, των πιθανών διαταραχών στα δρομολόγια και της πιθανής επιβράδυνσης της ταξιδιωτικής ζήτησης.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών αξιολογείται ως ελαφρώς αρνητικό, κυρίως λόγω των πιθανών επιπτώσεων στην επιβατική κίνηση. Ωστόσο, η ύπαρξη ρυθμιζόμενων αποδόσεων και η φύση των εσόδων του προσφέρουν ένα σημαντικό επίπεδο προστασίας.

Ανθεκτική αλλά όχι ανεπηρέαστη η κατανάλωση

Στο λιανεμπόριο και τα καταναλωτικά αγαθά η εικόνα είναι περισσότερο ισορροπημένη. Η Jumbo εμφανίζεται σχεδόν αμετάβλητη, καθώς το επιχειρηματικό της μοντέλο θεωρείται ανθεκτικό ακόμη και σε περιόδους που οι καταναλωτές στρέφονται σε πιο οικονομικές επιλογές.

Η Fourlis εμφανίζει ελαφρώς αρνητική έκθεση λόγω της επίδρασης του κόστους και της ζήτησης, ενώ οι Σαράντης και Coca-Cola HBC αναμένεται να αντιμετωπίσουν ήπιες πιέσεις από την αύξηση του κόστους παραγωγής και τη συγκράτηση της καταναλωτικής δαπάνης. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η ιδιωτική κατανάλωση διατηρεί αντοχές, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τη δυναμική προηγούμενων περιόδων.

Utilities και παραχωρήσεις

Στις εταιρείες υποδομών και κοινής ωφέλειας, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εμφανίζεται θετικά τοποθετημένη λόγω του επενδυτικού κύκλου στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ενώ η ΕΥΔΑΠ δεν φαίνεται να επηρεάζεται ουσιαστικά από το γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αξιολογείται θετικά, με την ανάλυση να εστιάζει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές από τις παραχωρήσεις και τα μελλοντικά έσοδα των αυτοκινητοδρόμων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο
Wall Street: Ιστορικό υψηλό για Dow, πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων
Wall Street

Wall Street: Ιστορικό υψηλό για Dow, πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων
Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων
Ομόλογα

Τι γίνεται στην αγορά ομολόγων και γιατί μας αφορά
IPO: Προ των πυλών έκρηξη εισαγωγών στα χρηματιστήρια αξίας 1 τρισ. δολαρίων
Markets

«Έκρηξη» IPO 1 τρισ. στις αγορές - To δίλημμα των επενδυτών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen έλαβε το ΧΑ
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων
Ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εξοπλισμοί: Ο «Ρώσος» που αναστατώνει την ευρωπαϊκή βιομηχανία
World

Ο «Ρώσος» που αναστατώνει την αμυντική βιομηχανία της ΕΕ

Η Destinus του Μιχαήλ Κοκόριτς έχει αναδειχθεί ραγδαία και αμφισβητεί τους καθιερωμένους ομίλους άμυνας με τα φθηνότερα πυραυλικά της συστήματα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μπόνι και Κλάιντ: 92 χρόνια από τον θάνατο του «καταραμένου» ζευγαριού
Κόσμος

Οι διάσημοι ληστές που έδρασαν στη Μεγάλη Ύφεση

Αν και οι Μπόνι και Κλάιντ έγιναν θρύλος στην εποχή τους, στην πραγμματικότητα η σύντομη ζωή τους ήταν σκληρή, βίαιη και γεμάτη κακοτοπιές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Τραμπ: Πώς χρησιμοποιεί την AI για να μετατρέψει την πολιτική σε ψηφιακό υπερθέαμα
World

O Τραμπ «χτίζει» τον ψηφιακό του μύθο με ΑΙ

Με εικόνες που θυμίζουν videogame, blockbuster και διαδικτυακά memes, ο Ντόναλντ Τραμπ αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει μια νέα μορφή πολιτικής επικοινωνίας που διχάζει

Νατάσα Σινιώρη
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
World

Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τώρα από την ΕΚΤ

Τι προειδοποιούν αναλυτές που δεν συνηγορούν σε μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στην παρούσα συγκυρία

Μελίνα Ζιάγκου
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων
Ομόλογα

Τι γίνεται στην αγορά ομολόγων και γιατί μας αφορά

Πώς επηρεάζει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων τις οικονομίες και τις αγορές

Τζούλη Καλημέρη
IPO: Προ των πυλών έκρηξη εισαγωγών στα χρηματιστήρια αξίας 1 τρισ. δολαρίων
Markets

«Έκρηξη» IPO 1 τρισ. στις αγορές - To δίλημμα των επενδυτών

Oι ΙΡΟ που αναμένει με αγωνία η αγορά αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τη διαφορά μεταξύ ιδιωτικών και εισηγμένων εταιρειών

Δημήτρης Σταμούλης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen έλαβε το ΧΑ

Το ΧΑ έκλεισε με κέρδη στην τελευταία συνεδρίαση μιας θετικής εβδομάδας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων
Ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων

Η δημοπρασία των εντόκων γραμματίων ποσού 400 εκατ. ευρώ από τον ΟΔΔΗΧ θα διενεργηθεί στις 27 Μαϊου

Wall Street: Ανοδικά με έντονη μεταβλητότητα
Wall Street

Ανοδικά αλλά με έντονη μεταβλητότητα η Wall Street

H Wall Street οδεύει για μια ακόμα εβδομάδα κερδών παρά τη μεταβλητότητα

Ινδία: Καθαρός πωλητής δολαρίων το Μάρτιο
World

Η RIB πούλησε δολάρια για να στηρίξει τη ρουπία

Η κεντρική τράπεζα της Ινδίας πούλησε 9,76 δισ. δολάρια στην αγορά συναλλάγματος

Latest News
Ψηφιακή κάλπη στην Αυτοδιοίκηση: Πώς θα γίνονται οι εκλογές από το 2028
Κοινωνία

Ηλεκτρονική ψήφος σε δήμους - Πώς θα γίνονται οι εκλογές από το 2028

Η φιλοσοφία της ψηφιακής συμμετοχικής δημοκρατίας στην αυτοδιοίκηση επεκτείνεται και στα συμβουλευτικά δημοτικά δημοψηφίσματα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου - Οι δικαιούχοι

Οι ημερομηνίες πληρωμών σε e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

SpaceX: Πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση του Starship
Τεχνολογία

Η SpaceX πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση του Starship

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής πτήσης την Παρασκευή, η SpaceX έθεσε με επιτυχία σε τροχιά δοκιμαστικούς δορυφόρους και μετέδωσε ζωντανά βίντεο από τη λειτουργία των πυραύλων της από το διάστημα

Τραμπ: Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν
Κόσμος

Νέες επιθέσεις στο Ιράν εξετάζει ο Τραμπ

Σύμφωνα με το Axios εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Τσίπρας: Ας είμαστε όλοι στο ραντεβού με την ιστορία
Πολιτική

Τσίπρας: Ας είμαστε όλοι στο ραντεβού με την ιστορία

Ο Αλέξης Τσίπρας, με μια λιτή ανάρτηση, υπενθυμίζει την ημερομηνία παρουσίασης του κόμματός του στις 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησείου

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 6ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Εξαιρέσεις από την επιβολή των προστίμων

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Δονούσα: Στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς της Ευρώπης
Τουρισμός

Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στους top προορισμούς

Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του

Κλιματική αλλαγή: Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι
Green

Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι

Ρεκόρ σε υψηλές θερμοκρασίες αναμένουν τις επόμενες ημέρες χώρες όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία.

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο πολυπολικός κόσμος και το «κλαμπ των ισχυρών»
Κόσμος

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο πολυπολικός κόσμος και το «κλαμπ των ισχυρών»

Υπό τον Σι Τζινπίνγκ, η Κίνα τοποθετείται ως κέντρο παγκόσμιας ισχύος, ενισχύοντας τον άξονα με τη Ρωσία και προβάλλοντας την εικόνα ενός υπεύθυνου, ισότιμου εταίρου των ΗΠΑ και της Δύσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Παιδικές κατασκηνώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων – Οι δικαιούχοι
Κοινωνία

Παιδικές κατασκηνώσεις: Εκπνέει η προθεσμία για αιτήσεις - Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τις παιδικές κατασκηνώσεις αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών

BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν πολυάρεσαν στους μετόχους
World

BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν άρεσαν στους μετόχους

Το πακέτο αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου της BlackRock αυξήθηκε στα 37,7 εκατ. δολάρια το 2025

Επενδύοντας στην εποχή της σπάνης
Financial Times

Για πόσο οι επενδυτές θα περιφρονούν την πραγματικότητα;

Οι αγορές δεν έχουν ακόμη αφομοιώσει τη νέα τάση των κυβερνήσεων για συσσώρευση (αποθεμάτων) και περιχαράκωση

Gillian Tett
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βρετανία: Θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ενωση; [γράφημα]
World

Θα μπορούσε η Βρετανία να ανατρέψει το brexit; [γράφημα]

Αν και η άνοδος των Εργατικών έθεσε ξανά το ζήτημα των σχέσεων με την ΕΕ, οι πρόσφατες περιεφεριακές εκλογές στη Βρετανία επαναφέρουν το «φάντασμα» του Νάιτζελ Φάρατζ

Έχουμε κρίση χρέους πάλι;
Experts

Έχουμε κρίση χρέους πάλι;

Το χρέος αποτελεί θεμέλιο της σύγχρονης οικονομίας

Γιώργος Λαγαρίας
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies