Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Η διαφύλαξη της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί ισχυρό επιχείρημα υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο Bloomberg.

Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό επιδεινώνονται ελλείψει ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και οι καταναλωτές στην ευρωζώνη θα αρχίσουν κάποια στιγμή να αναρωτιούνται αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εννοούν πραγματικά αυτό που λένε όταν δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να αντιδράσουν, δήλωσε ο Στουρνάρας από τη Λευκωσία της Κύπρου, όπου συμμετέχει σε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ.

«Η αύξηση των επιτοκίων έχει κόστος — για τους πολίτες, για την απασχόληση — και γι’ αυτό θα ήθελα να μην χρειαστεί να το κάνουμε. Αλλά αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν το κάνουμε, θα δημιουργηθούν προβλήματα», δήλωσε ο Στουρνάρας, ο οποίος είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. «Για τη διατήρηση της αξιοπιστίας της ΕΚΤ και της ικανότητάς μας να αντιδρούμε, πιθανότατα θα χρειαστεί να αυξήσουμε τα επιτόκια τον Ιούνιο».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συζήτησαν ήδη την αύξηση του κόστους δανεισμού στην τελευταία τους συνάντηση. Από τότε δεν έχουν αφήσει καμία αμφιβολία ότι μια τέτοια κίνηση θα είναι αναπόφευκτη αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό, οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν υψηλές και η σταθερότητα των τιμών στην ευρωζώνη των 21 χωρών απειληθεί.

Στουρνάρας: Χωρίς συμφωνία στη Μέση Αναστολή ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί

«Εάν επιτευχθεί συμφωνία, ενδέχεται να δούμε τις τιμές της ενέργειας να πέφτουν πολύ και πολύ γρήγορα, και τότε τα επιτόκια θα μπορέσουν να παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα», δήλωσε ο Στουρνάρας, συμπληρώνοντας με νόημα: «Ωστόσο, χωρίς συμφωνία, ενδέχεται να φτάσουν σε άλλο επίπεδο και ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί».

Τον Μάρτιο, η ΕΚΤ προέβλεψε ότι ο μέσος πληθωρισμός θα ανέλθει στο 2,6% φέτος. Η πρόβλεψη αυτή πιθανότατα θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω τον Ιούνιο, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Ντεμάρκο σε ξεχωριστή συνέντευξη, επισημαίνοντας επίσης ενδείξεις επιβράδυνσης της δυναμικής της ανάπτυξης.

«Έχω την αίσθηση ότι ο πληθωρισμός είναι επίμονος», δήλωσε ο Στουρνάρας, εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι προσδοκίες ενδέχεται να αποσταθεροποιηθούν. «Το γεγονός ότι ο δείκτης PMI είναι τόσο αδύναμος δεν θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Υπάρχουν τόσες πολλές στρεβλώσεις στην οικονομία».

Υποστήριξε ότι οι μνήμες από το παρελθόν με το σοκ του πληθωρισμού αποτελούν ένα βάρος που ενδέχεται να αναγκάσει την ΕΚΤ να αναλάβει δράση.

«Όλοι θα αναρωτηθούν αν διαθέτουμε μια πραγματική δυναμική αντίδραση ή αν πρόκειται απλώς για μια θεωρία που δεν εφαρμόζεται ποτέ», δήλωσε ο Στουρνάρας και κατέληξε: «Οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι πολύ κρίσιμες, λαμβάνοντας υπόψη τις δευτερογενείς επιπτώσεις».