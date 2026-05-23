Έχουμε κρίση χρέους πάλι;

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι μετοχικές αγορές παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά, αλλά η μεταβλητότητα στα ομόλογα αυξάνεται. Τελικά ποια από τις δύο αγορές είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα; Και οι δύο.

Απλώς βλέπουν διαφορετικά πράγματα. Οι μετοχές βλέπουν εταιρική κερδοφορία, τα ομόλογα βλέπουν ρίσκα στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Για τον καθημερινό καταναλωτή, αυτά είναι και τα πιο σημαντικά. Με τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλά πολλών ετών, πρέπει να ανησυχούμε για νέα κρίση χρέους, παγκόσμια αυτή τη φορά;

Στο μέλλον ναι, αλλά όχι ακόμα.

Το χρέος αποτελεί θεμέλιο της σύγχρονης οικονομίας. Από τα νοικοκυριά έως τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, η οικονομική δραστηριότητα βασίζεται στον δανεισμό. Όταν μεταβάλλεται το κόστος δανεισμού, οι επιπτώσεις διαχέονται άμεσα σε όλο το σύστημα.

Τα επίπεδα χρέους παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά. Το παγκόσμιο χρέος υπερβαίνει το 300% του ΑΕΠ, ενώ το συνολικό μέγεθος της αγοράς χρέους προσεγγίζει τα 345 τρισ. δολάρια. Στις ΗΠΑ, οι πληρωμές τόκων αυξάνονται σημαντικά, περιορίζοντας τον δημοσιονομικό χώρο και ενισχύοντας την ευαισθησία της οικονομίας σε μεταβολές επιτοκίων. Παρόμοιες πιέσεις παρατηρούνται και σε άλλες μεγάλες οικονομίες, ενώ στην Ευρώπη η δημοσιονομική πειθαρχία περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική.

Οι αποδόσεις αυξάνονται, αντανακλώντας την ενίσχυση των πληθωριστικών προσδοκιών. Το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία πληθωρισμού, έχει εντείνει τις ανησυχίες των επενδυτών. Ενδεικτικά, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια σε μεγάλες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία, κινούνται σε υψηλά πολλών ετών.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, δεν διαμορφώνονται οι συνθήκες μιας κλασικής πιστωτικής κρίσης. Ιστορικά, τέτοιες κρίσεις συνδέονται με σοβαρή θεσμική αποδυνάμωση ή σημαντικά λάθη πολιτικής. Όταν η Ελλάδα ανακοίνωνε πενταπλάσιο έλλειμμα από το αναμενόμενο σε ένα βράδυ, αυτό ήταν συστημική αποτυχία, όχι απλά κακός υπολογισμός.

Στη σημερινή συγκυρία, οι παγκόσμιοι (και οι ελληνικοί) θεσμοί εξακολουθούν να λειτουργούν, αν και υπό αυξανόμενη πίεση.

Με βάση το πλαίσιο του κύκλου χρέους, η παγκόσμια οικονομία φαίνεται να βρίσκεται σε μια ενδιάμεση φάση, όπου απαιτούνται πολιτικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση της μόχλευσης.

Οι οικονομίες επιχειρούν να ισορροπήσουν μεταξύ σταθερότητας και ανάπτυξης, ακολουθώντας διαφορετικές στρατηγικές: περιορισμός δαπανών στην Ευρώπη και ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω δανεισμού στις ΗΠΑ.

Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο τα σημερινά επίπεδα χρέους μπορούν να διατηρηθούν χωρίς πιο επώδυνες προσαρμογές. Η απάντηση δεν είναι άμεση και θα εξαρτηθεί από την πορεία του πληθωρισμού, των επιτοκίων και των πολιτικών αποφάσεων.

Για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις, το συμπέρασμα είναι σαφές: το χρέος παραμένει αναπόσπαστο μέρος του συστήματος, αλλά απαιτεί πιο προσεκτική και επιλεκτική προσέγγιση. Η διαφοροποίηση, η κατανόηση του κινδύνου και η ενεργή διαχείριση της έκθεσης αποτελούν πλέον βασικές προϋποθέσεις σε ένα πιο αβέβαιο περιβάλλον.