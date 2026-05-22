ΤτΕ: Στα 7 δισ. το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο τρίμηνο 2026

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,3% σε τρέχουσες τιμές, με τις εισαγωγές να καταγράφουν μικρή άνοδο κατά 0,8%

Economy 22.05.2026, 11:33
Σχολιάστε
ΤτΕ: Στα 7 δισ. το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο τρίμηνο 2026
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε πολύ υψηλό επίπεδο βρέθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΤτΕ, το α΄ τρίμηνο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 7 δισ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών.

Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,3% (1,6% σε σταθερές τιμές), με τις εισαγωγές να καταγράφουν μικρή άνοδο κατά 0,8% (αμετάβλητες σε σταθερές τιμές). Επίσης, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 3,4% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 6,2% (1,0% και 5,6% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

ΤτΕ: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Μάρτιο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 855,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 2,3 δισεκ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς οι εξαγωγές κατέγραψαν μεγαλύτερη άνοδο από τις εισαγωγές. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 26,7% (12,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατέγραψαν άνοδο κατά 7,5% (2,2% σε σταθερές τιμές). Ωστόσο, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,1% (8,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 13,3% (12,6% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε σημαντική αύξηση, καθώς το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου υπερδιπλασιάστηκε και το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών σημείωσε μικρή άνοδο, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών κατέγραψε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος τον Μάρτιο του 2025. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 38,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 55,6%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων υποδιπλασιάστηκε περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε τον Μάρτιο του 2026, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Το α΄ τρίμηνο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά 2,0 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 7,0 δισεκ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,3% (1,6% σε σταθερές τιμές), με τις εισαγωγές να καταγράφουν μικρή άνοδο κατά 0,8% (αμετάβλητες σε σταθερές τιμές). Επίσης, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 3,4% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 6,2% (1,0% και 5,6% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω του υπερδιπλασιασμού του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, ο οποίος αντισταθμίστηκε σχεδόν κατά το ήμισυ από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών και από την καταγραφή ελλείμματος έναντι πλεονάσματος στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 38,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 64,3%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε άνοδο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε το α΄ τρίμηνο του 2026 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Μάρτιο του 2026, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 132,9 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την καταγραφή καθαρών εισπράξεων, έναντι καθαρών πληρωμών, στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας, η οποία αντισταθμίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από την καταγραφή σχεδόν μηδενικών καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Το α΄ τρίμηνο του 2026, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το α΄ τρίμηνο του 2025, και διαμορφώθηκε σε 130,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της καταγραφής σχεδόν μηδενικών καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Μάρτιο του 2026, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 2,2 δισεκ. ευρώ.

Το α΄ τρίμηνο του 2026, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και διαμορφώθηκε σε 7,1 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Μάρτιο του 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 219,6 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 600,9 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά την αύξηση κατά 2,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην ελάττωση κατά 1,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγω της συρρίκνωσης κατά 4,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει αφενός από την αύξηση κατά 339,3 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε μη κατοίκους και αφετέρου από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 247,0 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 905,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 247,0 εκατ. ευρώ).

Το α΄ τρίμηνο του 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές ύψους 1,3 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν ροές ύψους 3,6 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η διεύρυνση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 2,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 686,2 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η άνοδος των υποχρεώσεών τους αντανακλά την αύξηση κατά 3,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων κατοίκων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η διεύρυνση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται πρωτίστως στην άνοδο κατά 1,5 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δευτερευόντως στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,1 δισεκ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν σε κάποιο βαθμό από τη μείωση κατά 1,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους συνδέεται κυρίως με την άνοδο κατά 5,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, με τη στατιστική προσαρμογή σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,1 δισεκ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν έως έναν βαθμό από την υποχώρηση κατά 2,1 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Μαρτίου του 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 21,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 15,7 δισεκ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2025.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank
Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το α' τρίμηνο
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη»
Economy

Πιερρακάκης: «Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής»
ΤτΕ: Στα 7 δισ. το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο τρίμηνο 2026
Economy

Στα 7 δισ. το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το α΄ τρίμηνο
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Έρχονται οι 72 δόσεις – Ποιους αφορά, ποιοι την χάνουν
Economy

Έρχονται οι 72 δόσεις - Ποιους αφορά, ποιοι την χάνουν
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ
Economy

Πόσα έδωσε η Ευρώπη σε μέτρα στήριξης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σούπερ μάρκετ: Στα 5,3 δισ. οι πωλήσεις στο τετράμηνο του 2026 – Το «τέλος» των προσφορών
Τρόφιμα – ποτά

Άλμα 7,2% για τα σούπερ μάρκετ - Τι συμβαίνει με τις προσφορές

«Βουτιά» στις προσφορές για τα σούπερ μάρκετ – Άλμα 21,6% για τα e-shop - Ποια καταστήματα και ποιες περιοχές «τρέχουν» με διψήφια ποσοστά

Δημήτρης Χαροντάκης
Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια
Τράπεζες

Το στοίχημα Optima και CrediaBank στα νέα δάνεια

Οι μη συστημικές τράπεζες επιδιώκουν τη διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης των χαρτοφυλακίων τους σε επίπεδα υψηλότερα των συστημικών ομίλων

Αγης Μάρκου
Carrefour: Πλάνο για επέκταση μέσω… franchise – Αύξηση τζίρου αλλά με ζημιές το 2025
Business

Αλλαγή πορείας στη στρατηγική των Carrefour στην Ελλάδα

Τη δημιουργία 20 νέων καταστημάτων Carrefour προγραμματίζει η Retail & More του ομίλου AVE

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΠΕΚΑ: Διακοπές για 27.500 αγρότες
AGRO

Διακοπές για 27.500 αγρότες - Οι παροχές του ΟΠΕΚΑ

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» και οι ΗΠΑ απαντούν με αποκλεισμό
Ναυτιλία

Θρίλερ στο Ορμούζ - Τα διόδια του Ιράν και η έφοδος των ΗΠΑ 

Χάρτη με τις περιοχές ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ δημοσιοποίησε το Ιράν

Λάμπρος Καραγεώργος
Pac-Man: Πριν 46 χρόνια άρχισε το κυνηγητό με τα φαντασματάκια
Tέχνη και Ζωή

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών - Η ιστορία του εμβληματικού videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Economy
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη»
Economy

Πιερρακάκης: «Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής»

Τι είπε ο πρόεδρος του Eurogroup για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

ΤτΕ: Στα 7 δισ. το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο τρίμηνο 2026
Economy

Στα 7 δισ. το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το α΄ τρίμηνο

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,3% σε τρέχουσες τιμές, με τις εισαγωγές να καταγράφουν μικρή άνοδο κατά 0,8%

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Έρχονται οι 72 δόσεις – Ποιους αφορά, ποιοι την χάνουν
Economy

Έρχονται οι 72 δόσεις - Ποιους αφορά, ποιοι την χάνουν

Εντός Ιουνίου η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Μέχρι το τέλος του έτους οι αιτήσεις ένταξης

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ
Economy

Πόσα έδωσε η Ευρώπη σε μέτρα στήριξης

Γιατί η Ελλάδα επέλεξε Fuel Pass αντί μείωσης του ΕΦΚ - Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση

Αθανασία Ακρίβου
Συντάξεις: Πότε γίνονται οι πληρωμές
Economy

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις

Αναλυτικά ημερομηνίες πληρωμών των συντάξεων

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
Economy

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό

Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

Latest News
Σχέδια βελτίωσης: Από Σεπτέμβριο η υποβολή των αιτήσεων
AGRO

Από Σεπτέμβριο οι αιτήσεις για τα νέα σχέδια βελτίωσης

Τι αναφέρει για τα νέα σχέδια βελτίωσης η Επιτροπή Παρακολούθησης της ΚΑΠ 2023 - 2027

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο το ταμπλό, με τζίρο από ΔΕΗ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μοιρασμένο το ταμπλό στο ΧΑ, με τζίρο από ΔΕΗ

Μεικτή η εικόνα - Η ΔΕΗ συνεχίζει να κυριαρχεί σε συναλλακτική δραστηριότητα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Πολιτική

Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Η πριγκίπισσα Άννα πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Deloitte: GenZ & Millennials επιδιώκουν την πρόοδο με τους δικούς τους όρους – Ποια η εικόνα στην Ελλάδα
Executive

Deloitte: Τι επιδιώκουν GenZ & Millennials στην αγορά εργασίας

Προσαρμοστικές είναι οι γενιές GenZ και Millennials στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τη φετινή έρευνα της Deloitte, σε ένα πλαίσιο αυξημένων απαιτήσεων

Ντομπρόβσκις: «Εθνική αρμοδιότητα» η στεγαστική πολιτική
World

Ντομπρόβσκις: «Εθνική αρμοδιότητα» η στεγαστική πολιτική

Τι είπε ο επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ για τα θέματα που συζητήθηκαν στο Eurogroup

Επιβατική κίνηση: Ισχυρή αύξηση 8,8% στα 24 αεροδρόμια το α’ τετράμηνο
Τουρισμός

Πέταξε η επιβατική κίνηση - Ποιο αεροδρόμιο ξεχωρίζει

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Fraport Greece για την επιβατική κίνηση

Ντεμάρκο (ΕΚΤ): Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο
World

Ντεμάρκο (ΕΚΤ): Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο

Τον Ιούνιο πιθανότατα θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αύξηση των επιτοκίων, δήλωσε ο Ντεμάρκο, μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ

Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το α' τρίμηνο

Ποιοι κλάδοι από το λιανεμπόριο σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Λιονέλ Μέσι: Στην ομάδα των δισεκατομμυριούχων ποδοσφαιριστών μαζί με τον Ρονάλντο
Business of Sport

Στο κλειστό club των κροίσων αθλητών ο Μέσι

Ο 38χρονος Μέσι έχει κερδίσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς και μπόνους από το 2007, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 15 βυτιοφόρων και 293.000 λίτρων υγραερίου
Κοινωνία

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 15 βυτιοφόρων και 293.000 λίτρων υγραερίου

Η δράση ήταν απόλυτα συντονισμένη, μέσω της Κεντρικής Αίθουσας Επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ

ΕΕ: Αναστέλλονται οι τελωνειακοί δασμοί σε ορισμένα λιπάσματα για ένα έτος
AGRO

Αναστέλλονται οι τελωνειακοί δασμοί σε ορισμένα λιπάσματα για ένα έτος

Tο 2024, η ΕΕ εισήγαγε 2 εκατ. τόνους αμμωνίας και 5,9 εκατ. τόνους ουρίας, κυρίως για την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη»
Economy

Πιερρακάκης: «Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής»

Τι είπε ο πρόεδρος του Eurogroup για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
ΑΑΔΕ: Έως 29 Μαΐου οι αιτήσεις για την «άρση επικάλυψης» αγροτεμαχίων
AGRO

Έως 29 Μαΐου οι αιτήσεις για την «άρση επικάλυψης» αγροτεμαχίων

Τι προβλέπει τροποποιητική απόφαση της ΑΑΔΕ για τους ελέγχους των αιτημάτων

Πετρέλαιο: Οι χώρες χρειάζονται σαφήνεια για τον πόλεμο πριν αξιοποιήσουν τα αποθέματα, λέει η Γαλλία
World

Η διάρκεια του πολέμου καταλύτης για τη διαχείριση των αποθεμάτων πετρελαίου

Δεν μπορούμε να απελευθερώνουμε αποθέματα στο πετρέλαιο χωρίς να έχουμε σαφή εικόνα για τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies