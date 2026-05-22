Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη»

Μήνυμα υπέρ του ευρωπαϊκού συντονισμού απέναντι στις νέες οικονομικές και ενεργειακές πιέσεις έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στις εργασίες του Eurogroup στη Λευκωσία, δίνοντας ιδιαίτερη στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Ξεχωριστή θέση στην ατζέντα του Eurogroup, σύμφωνα με τον υπουργό, κατέχει και το στεγαστικό ζήτημα. «Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, παρότι η στεγαστική πολιτική δεν αποτελεί βασική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπουργοί Οικονομικών «δεν μπορούν να αποφεύγουν να συζητούν τα ζητήματα που αποτελούν τον πυρήνα του ενδιαφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών».

Όπως είπε, η στέγαση «είναι επίσης ένα οικονομικό ζήτημα» και απαιτείται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών-μελών ώστε «να μάθουμε ο ένας από τον άλλο τι λειτούργησε και τι δεν λειτούργησε».

Από εκεί και πέρα, ο υπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του με αναφορά στην Κύπρο, τονίζοντας τον γεωπολιτικό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως δήλωσε, «είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που βρίσκομαι στην Κύπρο, μία χώρα που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «απέδειξε ότι μπορεί να μετατρέπει τις κρίσεις σε ευκαιρίες και διαρκώς να αναβαθμίζει τον οικονομικό και τον γεωπολιτικό της ρόλο», προσθέτοντας πως «η ασφάλεια και η σταθερότητα της Κύπρου είναι υπόθεση ολόκληρης της Ευρώπης».

Πιερρακάκης: Είμαστε σε περίμετρο θετικής ανάπτυξης

Αναφερόμενος στις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινούνται εντός ενός πλαισίου θετικής ανάπτυξης, παρά τις αναθεωρήσεις. «Οι προβλέψεις ανάπτυξης έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω και οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό προς τα πάνω, αλλά εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε μια περίμετρο θετικής ανάπτυξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός έκανε λόγο για «στασιμοπληθωριστική πίεση», επιμένοντας ωστόσο ότι «η Ευρώπη είναι ανθεκτική». Όπως εξήγησε, τα μέτρα που εξετάζονται κινούνται στη λογική που εφαρμόστηκε και το 2022, δηλαδή να είναι «προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα».

Αβεβαιότητα λόγω Μέσης Ανατολής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αβεβαιότητα που προκαλεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ειδικά στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι τυχόν παράταση της κρίσης θα επιδεινώσει την κατάσταση. «Εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν τον Ιούνιο, ο Ιούνιος θα είναι χειρότερος από τον Μάιο και ο Ιούλιος θα είναι χειρότερος από τον Ιούνιο», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και συντονίζουν τις παρεμβάσεις τους.

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ακόμη ότι οι κυβερνήσεις καλούνται να στηρίξουν πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. «Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση να μετουσιωθεί σε μια δημοσιονομική κρίση. Πρέπει να είμαστε χειρουργικοί στους χειρισμούς μας», σημείωσε.

Ψηφιακό ευρώ

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο Ψηφιακό Ευρώ, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής συζήτησης στη συνεδρίαση της Λευκωσίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα με τη χρηματοοικονομική αυτονομία της Ευρώπης. «Για εμάς, η ψηφιακή Ευρώπη είναι ζήτημα χρηματοοικονομικής κυριαρχίας και ένα ζήτημα συνταγματικής σημασίας για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς στασιμοπληθωρισμού, παρά τις πιέσεις. «Υπάρχει μια στασιμοπληθωριστική τάση, αλλά δεν βρισκόμαστε σε στασιμοπληθωρισμό αυτή τη στιγμή», υπογράμμισε, καταλήγοντας πως «η λέξη-κλειδί για την Ευρώπη είναι η ανθεκτικότητα».