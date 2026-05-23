Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί – Ποιοι το δικαιούνται

Τα εισοδηματικά κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού - Το χρονοδιάγραμμα

Economy 23.05.2026, 19:00
Σχολιάστε
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί – Ποιοι το δικαιούνται
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πάνω από 1 εκατ. οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου.

Το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να καλύψει περίπου το 80% με 85% των οικογενειών που υπάρχουν στη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να γίνει κάποια αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων.

Το μόνο που θα έχουν να κάνουν είναι να ελέγξουν ότι έχει δηλωθεί ο αριθμός ΙΒΑΝ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κι αυτό γιατί θα πραγματοποιηθεί διασταύρωση των στοιχείων με βάση τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας και η πίστωση των χρημάτων με βάση τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί.

Οι δικαιούχοι για το έκτακτο επίδομα

Δικαιούχοι της έκτακτης αυτής ενίσχυσης είναι:

  • Οικογένειες με ανήλικα παιδιά.
  • Οικογένειες με προστατευόμενα μέλη/τέκνα (π.χ. ενήλικα τέκνα με αναπηρία/ανικανότητα που παραμένουν υπό την προστασία της οικογένειας).

Τα εισοδηματικά κριτήρια για να λάβει ένα νοικοκυριό το επίδομα είναι διευρυμένα, αφήνοντας εκτός ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα και υψηλόβαθμα στελέχη του ιδιωτικού τομέα.

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τα εισοδήματα της οικογένειας. Έτσι, για οικογένεια:

  • με ένα παιδί, η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ,
  • με δύο παιδιά σε 300 ευρώ,
  • με τρία παιδιά στα 450 ευρώ,
  • με 5 παιδιά σε 750 ευρώ
  • με 6 ή περισσότερα παιδιά το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 900 ευρώ.

Εισοδηματικά κριτήρια

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, είναι για τους άγαμους γονείς με:

  • 1 παιδί: έως 39.000 ευρώ
  • 2 παιδιά: έως 44.000 ευρώ
  • 3 παιδιά: έως 49.000 ευρώ
  • 4 παιδιά: έως 54.000 ευρώ
  • 5 παιδιά: έως 59.000 ευρώ
  • 6 ή περισσότερα παιδιά: έως 64.000 ευρώ

Αντίστοιχα, είναι για έγγαμους γονείς με:

  • 1 παιδί: έως 40.000 ευρώ
  • 2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ
  • 3 παιδιά: έως 50.000 ευρώ
  • 4 παιδιά: έως 55.000 ευρώ
  • 5 παιδιά: έως 60.000 ευρώ
  • 6+ παιδιά: έως 65.000 ευρώ

Το μέτρο στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών από τις πιέσεις του πληθωρισμού και εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο χρηματοδοτείται από το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Εξωδικαστικός: Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις – Ρυθμισμένα 18 δισ. αρχικών οφειλών
Economy

Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί – Ποιοι το δικαιούνται
Economy

Επίδομα παιδιού: Ποιοι και πότε θα λάβουν τα 150 ευρώ
Ακίνητα: Ραγδαίες αυξήσεις στο κόστος κατασκευής – Οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακίνητα

«Καίει» η κατασκευή ακινήτων - Οι ακριβές περιοχές
Καύσιμα: Μεγάλες αυξήσεις στην Ευρώπη τον Απρίλιο – Τι συνέβη στην Ελλάδα
Ενέργεια

Eurostat: Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα - Τι συνέβη στην Ελλάδα
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ
Economy

Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ
Ανασφάλιστα οχήματα: Έχουν σταλεί 127.000 πρόστιμα σε ιδιοκτήτες
Economy

Πρόστιμα για 127.000 ανασφάλιστα οχήματα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»
Business

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Μετά την άντληση 4,25 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ περνά στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου των 24 δισ. με αιχμή ΑΠΕ, διεθνή επέκταση και data centers

Μάχη Τράτσα
Nvidia: Η Κίνα παραμένει «κλειδί» στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης και των επεξεργαστών
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα AI chips φέρνουν νέα «έκρηξη» ανάπτυξης για τη Nvidia

Η Nvidia «βλέπει» αγορά 200 δισ. δολαρίων στους CPU - Με την Κίνα στο επίκεντρο

Νατάσα Σινιώρη
Φοιτητικές εστίες: Με 1 δισ. ευρώ θα «τρέξουν» τα έργα μέσω ΣΔΙΤ
Κατασκευές

Με 1 δισ. ευρώ και ΣΔΙΤ οι νέες φοιτητικές εστίες

Οι φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα δώσουν λύση στο πρόβλημα στέγασης για περισσότερους από 18 χιλ. σπουδαστές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά
Business

Οι αθόρυβοι... επενδυτές που ανακατεύουν την τράπουλα

Παρα τους παγκόσμιους κραδασμούς, τα ελληνικά επενδυτικά ταμεία δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στις μικρομεσαίου μεγέθους εταιρείες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ
Economy

Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση αναμένεται να έχει ανακοινώσει το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης

Γιάννης Αγουρίδης
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη
Τουρισμός: Πώς η Ελλάδα θα πετύχει τουριστική σεζόν 12 μηνών – Τα αγκάθια
Τουρισμός

Πώς η Ελλάδα θα πετύχει τουρισμό 12 μηνών [γραφήματα]

Πώς θα κινηθεί ο ελληνικός τουρισμός και ποιες οι ευκαιρίες υπάρχουν πέρα από την καλοκαιρινή σεζόν - Τι δείχνει έκθεση

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Economy
Εξωδικαστικός: Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις – Ρυθμισμένα 18 δισ. αρχικών οφειλών
Economy

Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ποιες περιοχές κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις ρυθμίσεις - Ο εξωδικαστικός μηχανισμός περιλαμβάνει πλέον και οφειλές τουλάχιστον 5.000 ευρώ

Ακίνητα: Ραγδαίες αυξήσεις στο κόστος κατασκευής – Οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακίνητα

«Καίει» η κατασκευή ακινήτων - Οι ακριβές περιοχές

Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανόδου των τιμών στα οικοδομικά υλικά - Πιέσεις στα ακίνητα

Καύσιμα: Μεγάλες αυξήσεις στην Ευρώπη τον Απρίλιο – Τι συνέβη στην Ελλάδα
Ενέργεια

Eurostat: Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα - Τι συνέβη στην Ελλάδα

Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026, οι τιμές αναφορικά με τα καύσιμα στην ΕΕ παρουσίαζαν γενικά πτωτική πορεία

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ
Economy

Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση αναμένεται να έχει ανακοινώσει το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης

Γιάννης Αγουρίδης
Ανασφάλιστα οχήματα: Έχουν σταλεί 127.000 πρόστιμα σε ιδιοκτήτες
Economy

Πρόστιμα για 127.000 ανασφάλιστα οχήματα

Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος στο MEGA Σαββατοκύριακο για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά πατίνια και τις νέες ταυτότητες

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου - Οι δικαιούχοι

Οι ημερομηνίες πληρωμών σε e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη
Latest News
Γαλλία: Αλγοριθμική βιντεοεπιτήρηση για προστασία από εγκληματικές επιθέσεις ή φυσικές καταστροφές
Κόσμος

Η πρόταση για κάμερες στη Γαλλία και ο φόβος του «1984»

Στη Γαλλία προτείνεται η εγκατάσταση πλήθους καμερών CCTV σε δημόσιους χώρους κατά τα πρότυπα της Βρετανίας και του Βελγίου

Αλέξανδρος Καψύλης
Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων
World

Ο πληθωρισμός αναστατώνει τα ομόλογα των G7

Η άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων - Το μήνυμα για τον πληθωρισμό - Οι δύσκολες προκλήσεις των κεντρικών τραπεζών

Τζούλη Καλημέρη
Eurostat: Η Ελλάδα στις πιο φτωχές χώρες της ΕΕ – Ένας στους πέντε στην Αθήνα σε οικονομικό κίνδυνο
Κοινωνία

Eurostat: Η φτώχεια απειλεί την Ελλάδα – Στο «κόκκινο» Αθήνα και περιφέρειες

Τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει από τις πιο ευάλωτες χώρες της ΕΕ

Αλεξάνδρα Τάνκα
Σύρος: Επενδύει στη διεθνή προβολή της
Τουρισμός

Στη διεθνή προβολή της επενδύει η Σύρος

Διεκδικεί διάκριση στο πλαίσιο του διεθνούς θεσμού Best Tourism Villages με την υποψηφιότητα του Γαλησσά

Εκτροπή Αχελώου: Η επιστροφή της πιο σκληρής περιβαλλοντικής διαμάχης στο ΣτΕ
Κατασκευές

Εκτροπή Αχελώου: Η επιστροφή της πιο σκληρής περιβαλλοντικής διαμάχης στο ΣτΕ

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ επαναφέρει το έργο της εκτροπής του Αχελώου, με έντονες αντιδράσεις για το περιβάλλον, το κόστος και την νομική του βάση

Εξωδικαστικός: Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις – Ρυθμισμένα 18 δισ. αρχικών οφειλών
Economy

Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ποιες περιοχές κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις ρυθμίσεις - Ο εξωδικαστικός μηχανισμός περιλαμβάνει πλέον και οφειλές τουλάχιστον 5.000 ευρώ

Delivery Hero: Επιβεβαιώνει την πρόταση εξαγοράς της Uber
Business

To mega deal που θέλει η Uber με την μητρική του efood

Εάν πραγματοποιηθεί η πρόταση εξαγοράς της Delivery Hero, η Uber θα γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης στην Ευρώπη

Επενδύσεις: Νέα μονάδα παραγωγής pet food στα Ιωάννινα
Business

Νέα επένδυση 15,7 εκατ. ευρώ στα Ιωάννινα - Τι θα αφορά

Μέρος από τις επενδύσεις 15,7 εκατ. ευρώ που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία ΘΕΟΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. θα αφορά και φωτοβολταϊκά συστήματα

Ιράν: Πιο κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία
World

ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία

ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε παράταση εκεχειρίας – Στο τραπέζι τα πυρηνικά και τα Στενά του Ορμούζ

Νατάσα Σινιώρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Στην παραγωγικότητα, η Ευρώπη «τρέχει», η Ελλάδα μένει πίσω
Tεχνητή νοημοσύνη

AI και παραγωγικότητα: Η Ευρώπη «τρέχει», η Ελλάδα μένει πίσω...

Στην τεχνητή νοημοσύνη, η Ευρώπη ενισχύει την παραγωγικότητα ενώ η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στην υιοθέτησή της από τις επιχειρήσεις

Αφροδίτη Τζιαντζή
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί – Ποιοι το δικαιούνται
Economy

Επίδομα παιδιού: Ποιοι και πότε θα λάβουν τα 150 ευρώ

Τα εισοδηματικά κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού - Το χρονοδιάγραμμα

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business
Επικαιρότητα

Οι χρυσές business του Μουντιάλ πριν από την... σέντρα

Από τη Lay’s και την Coca-Cola μέχρι την Adidas και τη Nike, το Μουντιάλ 2026 μετατρέπεται σε μια παγκόσμια μηχανή κατανάλωσης δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists
English Edition

Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists

According to Bloomberg, Greek central bank chief Yannis Stournaras said the European Central Bank may have to raise interest rates in June if energy-driven inflation pressures persist and the euro zone’s price outlook deteriorates further

PepsiCo: Ανασχεδιάζει τη σειρά Muscle Milk με στόχο την ενισχυμένη πρωτεϊνη
World

Η PepsiCo ανανεώνει τη σειρά Muscle Milk για ενισχυμένη πρωτεϊνη

Η PepsiCo ανανεώνει τη σειρά Muscle Milk για να προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερη πρωτεΐνη

Μπισκότα Παπαδοπούλου: Στα «σκαριά» νέα επένδυση άνω των 59 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Πού επενδύει η Μπισκότα Παπαδοπούλου

Το νέο επενδυτικό σχέδιο της Μπισκότα Παπαδοπούλου - Γιατί ζητεί να ενταχθεί στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας»

Μαρία Σιδέρη
Ταχιάος: Αυτοψία στην κατασκήνωση ΧΑΝΘ του Πηλίου
Κατασκευές

Αυτοψία στα έργα αποκατάστασης στη ΧΑΝΘ Πηλίου από τον Νίκο Ταχιάο

Τα έργα αποκατάστασης από τις ζημιές που προκάλεσαν οι θεομηνίες Daniel και Elias στην περιοχή του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, επιθεώρησε ο Νίκος Ταχιάος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies