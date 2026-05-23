Αυστρία: Μείωση ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα έως 4,9% – Ποιες αλλαγές φέρνει για τα νοικοκυριά

Σε μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού στα τρόφιμα προχωρά η Αυστρία, καθώς η Κάτω Βουλή ενέκρινε νομοθεσία που μειώνει στο μισό τον ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής.

Το μέτρο, που αναμένεται να ανακουφίσει τα νοικοκυριά, περιμένει πλέον την τελική επικύρωση από την Άνω Βουλή και την υπογραφή του προέδρου, διαδικασίες που θεωρούνται τυπικές.

Αυστρία: Η απόφαση της Βουλής

Η ψήφιση του μέτρου έγινε με τη στήριξη των τριών κυβερνητικών κομμάτων – του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλδημοκρατών και των φιλελεύθερων Neos.

Αντίθετα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ακροδεξιό FPO και οι Πράσινοι, καταψήφισαν τη ρύθμιση.

Ποια προϊόντα επηρεάζονται

Ο νέος νόμος μειώνει τον ΦΠΑ από 10% σε 4,9% σε βασικά αγαθά όπως γάλα, ψωμί, αυγά, ρύζι, αλεύρι, καθώς και σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η παρέμβαση αφορά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους διαβίωσης.

Η εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών κάνει λόγο για δημοσιονομικό κόστος περίπου 400 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ η μέση οικογένεια αναμένεται να εξοικονομεί γύρω στα 100 ευρώ τον χρόνο.

Για τη χρηματοδότηση του μέτρου προβλέπεται εν μέρει νέο τέλος στις παραδόσεις δεμάτων από το λιανεμπόριο, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποφέρει έως και 280 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι πολιτικές αντιδράσεις

Οι Πράσινοι υποστήριξαν ότι το μέτρο δεν είναι επαρκές για τα χαμηλά εισοδήματα, τονίζοντας ότι η κοινωνική του στόχευση παραμένει περιορισμένη. Παράλληλα, εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στη λίστα των προϊόντων που εντάσσονται στη μείωση.

Ο βουλευτής του FPO, Michael Fuertbauer, σχολιάζοντας τη σύνθεση του «καλαθιού», ανέφερε σύμφωνα με το Reuters: «Το ψωμί σίκαλης θα ωφεληθεί, το αλεύρι σίκαλης όχι. Οι φρέσκες τηγανητές πατάτες θα ωφεληθούν, οι κατεψυγμένες όχι».

Παρότι απομένει η τελική έγκριση από την Άνω Βουλή, κυβερνητικοί αξιωματούχοι εμφανίζονται βέβαιοι για την εφαρμογή του μέτρου από την 1η Ιουλίου.

Ήδη από τον Ιανουάριο είχε ανακοινωθεί η πρόθεση μόνιμης μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα, κίνηση που είχε χαιρετίσει ο εμπορικός κλάδος, καθώς μεγάλο μέρος των προϊόντων στη χώρα υπάγεται μέχρι σήμερα σε μειωμένο συντελεστή 10%.