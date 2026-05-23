PepsiCo: Ανασχεδιάζει τη σειρά Muscle Milk με στόχο την ενισχυμένη πρωτεϊνη

Σε μια περίοδο που η διατροφή με έμφαση στην πρωτεΐνη κυριαρχεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, o γίγαντας της βιομηχανίας των τροφίμων, η PepsiCo, προχωρά σε μια σημαντική αναδιαμόρφωση της σειράς ροφημάτων Muscle Milk, επιχειρώντας να ενισχύσει τη θέση της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ready-to-drink protein shakes.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς οι νέες ομοσπονδιακές διατροφικές οδηγίες στις ΗΠΑ προτείνουν αυξημένη ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης.

O ανασχεδιασμός της PepsiCo

Η PepsiCo ισχυρίζεται ότι το Muscle Milk είναι πλέον «το μοναδικό έτοιμο προς κατανάλωση πρωτεϊνικό ρόφημα» στις ΗΠΑ, το οποίο παρασκευάζεται με «πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας από γνήσιο γάλα που έχει υποστεί υπερδιήθηση, χωρίς προσθήκη χρωστικών, τεχνητών γλυκαντικών και τεχνητών αρωμάτων».

Η εταιρεία υποστηρίζει ακόμα ότι προσφέρει έως και 42 γραμμάρια πλήρους πρωτεΐνης ανά ρόφημα ενώ επισημαίνει ότι πρόκειται για το μοναδικό έτοιμο ρόφημα πρωτεΐνης στις ΗΠΑ που χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη από πραγματικό γάλα, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, χρώματα ή αρώματα.

Σύμφωνα με τη βιομηχανική περιγραφή, το αποτέλεσμα είναι ένα πιο «πυκνό» διατροφικά γάλα, με αυξημένα επίπεδα βιταμίνης D και ασβεστίου.

Το λανσάρισμα στη Νέα Υόρκη και εμπειρία «prodega»

Η παρουσίαση του ανανεωμένου προϊόντος πραγματοποιήθηκε σε ένα διαδραστικό pop-up event στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης στις 15–16 Μαΐου.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από την επαγγελματία παίκτρια ράγκμπι των ΗΠΑ Ilona Maher, η οποία, σύμφωνα με το Reuters, δήλωσε: «Μου αρέσει που το Muscle Milk κάνει την πρωτεΐνη πιο απλή και προσβάσιμη, γιατί όταν κάτι έχει καλή γεύση και εντάσσεται εύκολα στην καθημερινότητα, είναι πιο εύκολο να το ακολουθήσεις».

Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν ένα concept εμπνευσμένο από τα παραδοσιακά bodegas της Νέας Υόρκης, σε έναν χώρο που η PepsiCo ονόμασε «prodega».

Γεύσεις και στρατηγική αγοράς

Η νέα σειρά Muscle Milk κυκλοφορεί σε τέσσερις γεύσεις: σοκολάτα, βανίλια crème, cookies ’n crème και φράουλα ’n crème, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών προτιμήσεων, σε μια αγορά που δίνει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη γεύση όσο και στη διατροφική αξία.

Η σύνδεση με τη δημόσια υγεία και το MAHA

Η πρωτοβουλία της PepsiCo συνδέεται επίσης με το κίνημα «Make America Healthy Again» (MAHA), το οποίο στοχεύει στη σταδιακή κατάργηση συνθετικών χρωστικών με βάση το πετρέλαιο από την αμερικανική διατροφική αλυσίδα.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) συνεργάζεται με τις βιομηχανίες τροφίμων ώστε οι χρωστικές αυτές να έχουν αφαιρεθεί έως το τέλος του 2027.