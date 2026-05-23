Kroger: Ρίχνει τις τιμές για να κερδίσει ξανά τους καταναλωτές

Με στόχο να ανακτήσει το χαμένο έδαφος απέναντι σε κολοσσούς όπως η Walmart, η Costco και η Aldi, η αμερικανική αλυσίδα Kroger ετοιμάζεται να προχωρήσει σε εκτεταμένες μειώσεις τιμών σε χιλιάδες προϊόντα. Η νέα στρατηγική αποτελεί βασική προτεραιότητα του νέου διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Greg Foran, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Φεβρουάριο.

Kroger: Πίεση από τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές

Η αμερικανική αγορά λιανεμπορίου τροφίμων βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων, καθώς οι καταναλωτές συνεχίζουν να εμφανίζονται επιφυλακτικοί λόγω του επίμονου πληθωρισμού, της αύξησης στις τιμές των καυσίμων και της γενικότερης οικονομικής αβεβαιότητας.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι μεγάλες αλυσίδες προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες μέσα από πιο ανταγωνιστικές τιμές και προσφορές.

Η Kroger εκτιμά ότι η ενίσχυση της αγοραστικής εμπειρίας και η μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για την επιστροφή των καταναλωτών στα καταστήματά της.

«Το καλάθι πρέπει να γίνει φθηνότερο»

Ο Greg Foran δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι η εταιρεία σχεδιάζει αρχικά να δοκιμάσει τις μειώσεις τιμών σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων πριν τις επεκτείνει σε ευρύτερη κλίμακα.

«Η πραγματικότητα είναι ότι το καλάθι πρέπει να γίνει φθηνότερο. Και το καλάθι κάθε καταναλωτή δεν είναι το ίδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι παρεμβάσεις θα αφορούν «χιλιάδες προϊόντα».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τις προοπτικές του λιανεμπορίου, με τη μετοχή της Kroger να καταγράφει πτώση περίπου 2% στις πρωινές συναλλαγές μετά τις ανακοινώσεις.

Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι μειώσεις

Η διοίκηση της εταιρείας σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει τις χαμηλότερες τιμές μέσω ενός ευρύτερου προγράμματος εξοικονόμησης κόστους.

Μεταξύ άλλων, η Kroger εξετάζει την απευθείας εισαγωγή περισσότερων προϊόντων, την καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας και την απλοποίηση των λειτουργιών της.

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία είχε ήδη προβλέψει από τον Μάρτιο συγκρατημένη αύξηση πωλήσεων και κερδών για το 2026, εκτιμώντας ανάπτυξη μεταξύ 1% και 2% στις ίδιες πωλήσεις, εξαιρουμένων των καυσίμων.

Την ίδια στιγμή, η Walmart διατήρησε επίσης συντηρητικές προβλέψεις για την ετήσια πορεία των πωλήσεων και της κερδοφορίας της, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε φθηνότερες επιλογές για τα βασικά αγαθά και τα τρόφιμα.