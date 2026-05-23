IWG: Διευρύνει το διεθνές δίκτυό της με 1.132 νέους ευέλικτους χώρους εργασίας και 3 νέες τοποθεσίες στην Ελλάδα

Διεύρυνε το διεθνές δίκτυο της με την προσθήκη 1.132 νέων κέντρων ευέλικτης εργασίας το 2025 η πλατφόρμα International Workplace Group (IWG) – με επωνυμίες όπως η Spaces, η Regus και η HQ – προσθέτοντας παράλληλα και τρεις νέες τοποθεσίες στην ελληνική αγορά.

Οι συμφωνίες της IWG στην Ελλάδα

Ειδικότερα, την περσινή χρονιά, υπεγράφησαν συμφωνίες για τρία νέα κέντρα: το Piraeus Gate σε συνεργασία με την DKG, το πρώτο roll-in της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη με την i4G, καθώς και έναν νέο χώρο στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας. Ο τελευταίος σηματοδοτεί την είσοδο μιας νέας επωνυμίας της IWG στην ελληνική αγορά, του Open Office, ενός σύγχρονου, τεχνολογικά προηγμένου concept που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με ελάχιστη on-site στελέχωση, όπως αναφέρεται σχετικά.

Παράλληλα, η IWG εγκαινίασε πρόσφατα το Spaces Imeras σε συνεργασία με την DKG, ενώ δύο επιπλέον κέντρα προγραμματίζεται να ανοίξουν το 2026 και το 2027. Το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας για την Ελλάδα περιλαμβάνει περαιτέρω επέκταση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επιλεγμένες περιφερειακές πόλεις, και στις πέντε ενεργές επωνυμίες της: Regus, Spaces, HQ, Signature και Open Office.

Σημειώνεται ότι το 95% αυτών των τοποθεσιών αναπτύσσεται μέσω συμφωνιών διαχείρισης (managed partnerships), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων (capital-light) της IWG.

Διευρυμένο χαρτοφυλάκιο

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η International Workplace Group (IWG) «η ταχεία ανάπτυξη νέων τοποθεσιών καθοδηγείται από ιδιοκτήτες ακινήτων και επενδυτές που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτη εργασία. Πολλοί από αυτούς διαθέτουν κενούς χώρους προς αξιοποίηση, λόγω της μειωμένης ζήτησης για τη δημιουργία συμβατικών γραφείων και επιλέγουν να συνεργαστούν με την κορυφαία πλατφόρμα της IWG, επωφελούμενοι από ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο 18 επωνυμιών».

Η IWG συνεργάζεται με ιδιοκτήτες και εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων (developers) για τη μετατροπή των χώρων σε δυναμικά περιβάλλοντα εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικές και βιώσιμες πηγές εσόδων για τους συνεργάτες της. Η συντριπτική πλειονότητα των νέων τοποθεσιών της IWG βρίσκεται σε προάστια, μικρότερες πόλεις μετακίνησης και περιφερειακά αστικά κέντρα, επιτρέποντας στους ανθρώπους να εργάζονται όπου είναι πιο παραγωγικοί ή όπου τους εξυπηρετεί περισσότερο.

Ευέλικτα μοντέλα ανάπτυξης

Με τον κλάδο των ευέλικτων χώρων εργασίας να αναμένεται να καταγράψει ανάπτυξη 600% έως το 2030, ο Mark Dixon, Ιδρυτής και CEO της IWG, σχολίασε ότι «το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ τόσο για τα έσοδα όσο και για την ανάπτυξη του δικτύου μας, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά έσοδα και τη μεγαλύτερη επέκταση δικτύου μέχρι σήμερα, με 1.132 νέες υπογραφές κέντρων και 782 ανοίγματα. Αυτό δημιουργεί τις βάσεις για συνεχιζόμενη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια».

«Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε συστηματικά στην παγκόσμιας κλάσης πλατφόρμα μας, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην ταχεία ανάπτυξη της κάλυψης του δικτύου μας συμπράττοντας με επενδυτές και με τον κλάδο των ακινήτων μέσω ευέλικτων μοντέλων ανάπτυξης (capital-light), όπως οι συμφωνίες διαχείρισης (management agreements), οι στρατηγικές συνεργασίες (partnering deals) και το franchising», προσέθεσε.