Gacha Gacha: Τα αγαπημένα στην Ιαπωνία συλλεκτικά παιχνίδια κάψουλες κινδυνεύουν

Η κρίση στην Μέση Ανατολή οδηγεί στα ύψη το πετρέλαιο συμπαρασύροντας το πλαστικό από το οποίο κατασκευάζονται

World 26.05.2026, 06:45
Τα παιχνίδια-κάψουλες «gacha gacha» ξετρελαίνουν τους Ιάπωνες ενήλικες, καθώς οι «kidults», όπως αποκαλούνται όσοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα χόμπι της νεότητάς τους και τα εξειδικευμένα megastores, πολλαπλασιάζονται για τα κορυφαία brands.

Η αγορά των μικροσκοπικών παιχνιδιών με χαριτωμένους χαρακτήρες, ζώα και αξεσουάρ για μπρελόκ, που κοστίζουν από 300 έως 400 γιεν, έχει υπερτετραπλασιαστεί από το 2021, φτάνοντας τα 196 δισεκατομμύρια γιεν (1,2 δισεκατομμύρια δολάρια) πέρυσι, σύμφωνα με την Ιαπωνική Ένωση Gacha Gacha.

Το Gacha Gacha (συχνά αποκαλούμενο gachapon ή gashapon) αναφέρεται στα ιαπωνικά αυτόματα μηχανήματα πώλησης παιχνιδιών με κάψουλες και στους εθιστικούς μηχανισμούς των loot-box στα βιντεοπαιχνίδια. Το όνομα είναι ονοματοποιία: “gacha-gacha” για τον ήχο που βγάζει η μηχανή όταν περιστρέφεται η λαβή της και “pon” για τον ήχο που κάνει η κάψουλα καθώς πέφτει.

Η ραγδαία ανάπτυξη αψηφά την έλλειψη παιδιών στην Ιαπωνία, όπου γεννιούνται τα μισά μωρά σε σύγκριση με πριν από 40 χρόνια, καθώς οι ενήλικες – ειδικά οι νεότερες γυναίκες – επιδίδονται σε χόμπι που παραδοσιακά θεωρούνταν αποκλειστικά για παιδιά, αναφέρουν οι Financial Times.

Η τάση των παιδιών-ενηλίκων έχει επίσης αποτελέσει πλεονέκτημα για μια σειρά από άλλες μορφές ψυχαγωγίας παγκοσμίως, από βιντεοπαιχνίδια και Lego έως άλλα συλλεκτικά αντικείμενα, όπως κάρτες Pokémon και λούτρινες κούκλες τέρατα Labubu.

Τα παιχνίδια – κάψουλες ως οικονομικός κλάδος

Η κοινωνική αλλαγή συνέπεσε με την εμφάνιση εξειδικευμένων καταστημάτων παιχνιδιών κάψουλας, χάρη στα χαμηλά γενικά έξοδα για ενέργεια και εργασία, σε χώρους που έμειναν άδειοι σε εμπορικά κέντρα και εμπορικούς δρόμους μετά την πανδημία Covid-19. Υπάρχουν πλέον περίπου 1.400 τέτοια καταστήματα κάψουλας.

Ο Ατσούσι Οτσούκι, ο οποίος διαχειρίζεται την επιχείρηση παιχνιδιών κάψουλας στην T-Arts Company, τον δεύτερο μεγαλύτερο παίκτη στην Αγορά, δήλωσε στους FT ότι η συμβολή αυτών των δύο τάσεων έχει εδραιώσει το gacha gacha ως «μέρος της ιαπωνικής κουλτούρας», καθώς οι προσδοκίες για τους ενήλικες έχουν αλλάξει δραματικά.

«Στο παρελθόν, η ζωή ήταν απλούστερη», είπε. «Υπήρχε μια ισχυρή κοινωνική προσδοκία ότι θα παντρευόσουν και θα έκανες παιδιά σε μια ορισμένη ηλικία».

«Τώρα, οι άνθρωποι επιτρέπεται να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που αγαπούν» και άλλες χώρες πλησιάζουν τώρα την Ιαπωνία στην αποδοχή αγαθών και παιχνιδιών με χαρακτήρες ως έκφραση ατομικότητας, πρόσθεσε ο Οτσούκι.

Αυτό το συναίσθημα αντηχεί αληθινό στους ορόφους των καταστημάτων gacha gacha. Μέσα σε αυτό που κάποτε ήταν ένα κατάστημα υποδημάτων στο κέντρο του Τόκιο, η Γιούκο Σουζούκι περνούσε το μεσημεριανό της διάλειμμα περιηγούμενη σε 500 μηχανήματα παιχνιδιών με κάψουλες, ελπίζοντας να βρει μια Hello Kitty σε μικρογραφία, για 400 γιεν.

«Ακόμα και μόνο το να τα κοιτάς είναι διασκεδαστικό», είπε στους FT η 34χρονη υπάλληλος γραφείου, η οποία επισκέπτεται το κατάστημα δύο φορές την εβδομάδα για να ασχοληθεί με το «μυστικό» χόμπι της. «Στην Ιαπωνία, τα παιχνίδια δεν είναι μόνο για παιδιά – είναι σαν μια προσωπική απόδραση ή ένα μέρος παρηγοριάς για την καρδιά».

Ο Κατσουχίκο Όνου, πρόεδρος του Ιαπωνικού Συνδέσμου Gacha Gacha, δήλωσε πριν από πέντε χρόνια ότι υπήρχε ακόμη μια «ισχυρή αντίληψη» ότι τα παιχνίδια-κάψουλες ήταν μόνο για παιδιά. Αυτό το «ψυχολογικό εμπόδιο» είχε πλέον εξαφανιστεί, εν μέρει χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έθεσε σε ένα πλαίσιο την αγάπη της Ιαπωνίας για τα παιχνίδια-κάψουλες ως σύνδεσμο προς την κουλτούρα netsuke της περιόδου Edo – περίτεχνα μίνι γλυπτά που χρησιμοποιούνταν για να στερεώνουν προσωπικά αντικείμενα σε ζώνες κιμονό αντί για τσέπες.

Νέα Gacha Gacha τροφοδοτούν την ζήτηση

Ενώ ο κλάδος πιστεύει ότι η Ιαπωνία μπορεί να βρίσκεται κοντά στον κορεσμό των νέων καταστημάτων, προβλέπει ότι η αύξηση των πωλήσεων μπορεί να προέλθει από τον ξέφρενο ρυθμό ανάπτυξης προϊόντων, με 700 νέα παιχνίδια να κυκλοφορούν κάθε μήνα.

Η βιομηχανία παιχνιδιών με κάψουλες θέλει επίσης να μεταφέρει το επιχειρηματικό μοντέλο στο εξωτερικό, ειδικά στις ΗΠΑ.

Αντιμετωπίζει την πρόκληση των μηχανημάτων που τροφοδοτούνται με κέρματα σε κοινωνίες χωρίς μετρητά, αυξάνοντας τη ζήτηση για μίνι παιχνίδια των 6,60 δολαρίων δίπλα σε μεγαλύτερα έπαθλα σε μηχανήματα με δαγκάνες και αναπαράγοντας την κλίμακα στην Ιαπωνία που επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να ανακατεύουν το απόθεμα μεταξύ καταστημάτων.

Πίσω στην Ιαπωνία, επίσης απειλείται η άνθηση. Τα παιχνίδια με κάψουλες απειλούνται σχεδόν αποκλειστικά από την εκτόξευση του κόστους των πλαστικών που οφείλεται στο πετρελαϊκό σοκ της Μέσης Ανατολής, επειδή οι τιμές μπορούν να αυξηθούν μόνο σε βήματα των 100 γιεν, πράγμα που σημαίνει τεράστιες αυξήσεις τιμών από 20 έως 33%.

«Νομίζω ήδη ότι είναι αρκετά ακριβά», δήλωσε ο Suzuki, ο υπάλληλος γραφείου. «Θα ήταν δύσκολο αν οι τιμές αυξηθούν περαιτέρω».

