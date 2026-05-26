ΗΠΑ: Η νέα πολιτική για την πράσινη κάρτα φέρνει σύγχυση και φόβο στους μετανάστες

Οι μετανάστες, οι υποστηρικτές τους και οι δικηγόροι τους προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον νέο κανόνα της κυβέρνησης των ΗΠΑ

World 26.05.2026, 06:15
Σχολιάστε
ΗΠΑ: Η νέα πολιτική για την πράσινη κάρτα φέρνει σύγχυση και φόβο στους μετανάστες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια νέα ομοσπονδιακή πολιτική που θα μπορούσε να απαιτήσει από χιλιάδες μετανάστες να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους πριν υποβάλουν αίτηση για την πράσινη κάρτα, κάνει τους αιτούντες και τους δικηγόρους μετανάστευσης να προσπαθούν να κατανοήσουν πώς η αλλαγή θα επηρεάσει την πορεία τους προς την μόνιμη διαμονή.

Την Παρασκευή, οι Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, η υπηρεσία που επιβλέπει το σύστημα πράσινης κάρτας, δήλωσε ότι μόνο σε «έκτακτες περιστάσεις» θα χορηγηθεί μόνιμη διαμονή σε άτομα που βρίσκονται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαφορετικά, όποιος επιδιώκει μόνιμη διαμονή στις ΗΠΑ θα πρέπει να υποβάλει αίτηση σε αμερικανικό προξενείο στη χώρα καταγωγής του, αναφέρουν οι New York Times.

Οι δικηγόροι και οι οργανώσεις υπεράσπισης της μετανάστευσης δήλωσαν το Σαββατοκύριακο ότι η αλλαγή θα μειώσει τις αιτήσεις για πράσινη κάρτα. Το 2024, εκδόθηκαν 1,4 εκατομμύρια πράσινες κάρτες και περισσότεροι από 800.000 από τους παραλήπτες βρίσκονταν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και το μεταναστευτικό τους καθεστώς τροποποιήθηκε ως μέρος της διαδικασίας.

Η αλλαγή που ανακοινώθηκε την Παρασκευή θα προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία σε όσους είναι παντρεμένοι με πολίτες των ΗΠΑ και αναζητούν μόνιμη διαμονή, δήλωσε στους ΝΥΤ ο Τσαρλς Κακ, δικηγόρος μετανάστευσης και πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Δικηγόρων Μετανάστευσης. Τέτοιοι μετανάστες συνήθως πρέπει να επιλύσουν το μεταναστευτικό τους καθεστώς πριν ζητήσουν πράσινη κάρτα και γενικά έχουν καταφέρει να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα παραμένοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προσπάθεια μείωσης της μετανάστευσης στις ΗΠΑ

«Αυτή είναι απλώς μια προσπάθεια επιβράδυνσης της μετανάστευσης», είπε ο Κακ. Και πρόσθεσε: «Και να κάνουν τη μετανάστευση τόσο δυσάρεστη που να επιστρέφουν σπίτι».

Ο Ζακ Κάλερ, εκπρόσωπος του οργανισμού, δήλωσε την Παρασκευή ότι η πολιτική θα εξαλείψει ένα κενό όπου οι μετανάστες «γλιστρούν στις σκιές και παραμένουν παράνομα στις ΗΠΑ όταν τους αρνηθούνν την άδεια παραμονής».

Το υπόμνημα σημειώνει ότι η άδεια παραμονής των μεταναστών στη χώρα κατά την επεξεργασία των αιτήσεών τους για πράσινη κάρτα «είναι θέμα διακριτικής ευχέρειας και διοικητικής χάριτος».

Ο Εφρέν Ολιβάρες, αντιπρόεδρος δικαστικών διαφορών και νομικής στρατηγικής στο Εθνικό Κέντρο Νομικής Μετανάστευσης, δήλωσε στους NYT ότι η νέα πολιτική αφορά τη διατάραξη της διαδικασίας της πράσινης κάρτας.

Οι περισσότεροι αιτούντες έχουν λάβει άδεια να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις οικογένειές τους, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν συζύγους και παιδιά που είναι πολίτες των ΗΠΑ, όσο διαρκεί η διαδικασία της πράσινης κάρτας. Αλλά τώρα η παραμονή στη χώρα μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Στο παρελθόν, είπε ο κ. Ολιβάρες, κάποιος μπορεί να κλήθηκε να υποβάλει αίτηση από τη χώρα καταγωγής του σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως εάν είχε απελαθεί αρκετές φορές ή εάν είχε σοβαρό ποινικό μητρώο.

Η έγκριση για μόνιμη διαμονή μέσω συγγενή που είναι πολίτης των ΗΠΑ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη σχέση, είπε ο Ολιβάρες. Για έναν σύζυγο, η περίοδος αναμονής μπορεί να είναι περίπου ένα έτος. Για τα αδέλφια μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε χρόνια. Και για τους γονείς, μπορεί να διαρκέσει έως και μια δεκαετία.

Μπέρδεμα και ανησυχία

Αρκετοί μετανάστες, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω φόβου αντιποίνων, δήλωσαν στους NYT το Σάββατο ότι ήταν μπερδεμένοι και ανησυχούν για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτή η αλλαγή για τις δικές τους αιτήσεις ή για εκείνες των συντρόφων τους.

Μετά την ανακοίνωση, μια Αλβανίδα με πράσινη κάρτα είπε ότι τηλεφώνησε στον αρραβωνιαστικό της, ο οποίος ζει στην Ιταλία, προσπαθώντας να καταλάβει τι σήμαινε η αλλαγή για εκείνη. Η γυναίκα έλαβε πράσινη κάρτα το 2022 μέσω του συστήματος κλήρωσης, αλλά ο αρραβωνιαστικός της αναμένεται να έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος με βίζα εργασίας. Είπε ότι τώρα προσλαμβάνουν έναν δικηγόρο μετανάστευσης για να βοηθήσει να καταλάβουν πώς να προχωρήσουν.

Ο αντίκτυπος αυτής της αλλαγής μπορεί να μην είναι άμεσα ορατός, αλλά θα γίνει έντονα αισθητός, δήλωσε η Κάρλα Οστολάζα, διευθύνουσα σύμβουλος του γραφείου μετανάστευσης στο Bronx Defenders, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό δημόσιας άμυνας.

«Θα παραμείνουν στη σκιά, θα παραμείνουν χωρίς καθεστώς και ευάλωτοι στην εκμετάλλευση, και θα αποκλείσουν τυχόν καλύτερες ευκαιρίες για την απόκτηση καθεστώτος, ακόμη και αν είναι απολύτως επιλέξιμοι», είπε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Chanel: Τα τεράστια μερίσματα εκτοξεύουν τα κέρδη των ιδιοκτητών της
World

Η Chanel «χρυσώνει» τους ιδιοκτήτες της: Μερίσματα 21 δισ. σε 10 χρόνια
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean
Gacha Gacha: Τα αγαπημένα στην Ιαπωνία συλλεκτικά παιχνίδια κάψουλες κινδυνεύουν
World

Τα αγαπημένα παιχνίδια των Ιαπώνων που κινδυνεύουν από την Μέση Ανατολή
Αυτοκίνητο: Ήρθε η απάντηση της Κίνας στη Rolls-Royce – Και είναι γεμάτη gadget
World

Έφτασε η «κινεζική Rolls» και είναι γεμάτη gadget
ΗΠΑ: Η νέα πολιτική για την πράσινη κάρτα φέρνει σύγχυση και φόβο στους μετανάστες
World

Νέοι κανόνες για την πράσινη κάρτα στις ΗΠΑ αλλάζουν τα πάντα
HAE: Ο πόλεμος δεν εμποδίζει τις επενδύσεις στον τουρισμό
World

Συνεχίζουν να επενδύουν στον τουρισμό τα ΗΑΕ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης
Φυσικό αέριο

Τι παίζει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Κόντρα Παπασταύρου - ΠΑΣΟΚ για την παραχώρηση της ExxonMobil «Δυτικά της Κρήτης» - Τι γίνεται με το δεύτερο block «ΝΔ της Κρήτης» - H γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

Χρήστος Κολώνας
Γερμανία: Ξαναφτιάχνει «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου
World

Οι Γερμανοί ξαναφτιάχνουν «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου

Νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μερτς με τέσσερις πυλώνες για την αντιμετώπιση πολεμικών συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών

Αλέξανδρος Καψύλης
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Λιπάσματα: Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων
AGRO

Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία λιπασμάτων – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν δραματικά την τιμή στα λιπάσματα

Ανθή Γεωργίου
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Αυστηρές ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χρήση της για πολεμικούς σκοπούς, ζητά ο Πάπας Λέων
Tεχνητή νοημοσύνη

Αυστηρές ρυθμίσεις για τη χρήση της AI, ζήτησε ο Πάπας Λέων

Να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο, με βάση την «ηθική κρίση», ζήτησε ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας για την τεχνητή νοημοσύνη έχοντας δίπλα του τον συνιδρυτή της Anthropic

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»
Economy

Έρχεται «Σπίτι μου 3» μετά τα «ναυάγια» 1 και 2

Μετά το Βατερλό των προηγούμενων δύο προγραμμάτων «Σπίτι μου» ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει νέο «Σπίτι μου 3»

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από World
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean

Η ιστορική Lee Jeans περνά στην Authentic Brands Group με συμφωνία έως 1 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το παγκόσμιο denim

Νατάσα Σινιώρη
Gacha Gacha: Τα αγαπημένα στην Ιαπωνία συλλεκτικά παιχνίδια κάψουλες κινδυνεύουν
World

Τα αγαπημένα παιχνίδια των Ιαπώνων που κινδυνεύουν από την Μέση Ανατολή

Η κρίση στην Μέση Ανατολή οδηγεί στα ύψη το πετρέλαιο συμπαρασύροντας το πλαστικό από το οποίο κατασκευάζονται

Αυτοκίνητο: Ήρθε η απάντηση της Κίνας στη Rolls-Royce – Και είναι γεμάτη gadget
World

Έφτασε η «κινεζική Rolls» και είναι γεμάτη gadget

Το πολυτελές κινεζικό αυτοκίνητο Maextro παρκάρει μόνο του και διαθέτει οθόνη 40 ιντσών με περίπου 40 ηχεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Η νέα πολιτική για την πράσινη κάρτα φέρνει σύγχυση και φόβο στους μετανάστες
World

Νέοι κανόνες για την πράσινη κάρτα στις ΗΠΑ αλλάζουν τα πάντα

Οι μετανάστες, οι υποστηρικτές τους και οι δικηγόροι τους προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον νέο κανόνα της κυβέρνησης των ΗΠΑ

HAE: Ο πόλεμος δεν εμποδίζει τις επενδύσεις στον τουρισμό
World

Συνεχίζουν να επενδύουν στον τουρισμό τα ΗΑΕ

Αν και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί την εικόνα των ΗΑΕ ως τουριστικού προορισμού, οι επενδύσεις συνεχίζονται

Σούπερ μάρκετ: Αμερικανοί αγοραστές συρρέουν σε ιαπωνικές αλυσίδες στις ΗΠΑ
World

Γιατί οι Αμερικανοί τρελαίνονται για τα ιαπωνικά σούπερ μάρκετ

Τα ιαπωνικά σούπερ μάρκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στην Καλιφόρνια, αυξάνονται σε αριθμό — και σε μέγεθος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Καμπανάκι στις τράπεζες λόγω του Mythos
World

Καμπανάκι από την ΕΚΤ λόγω του Mythos

Η ΕΚΤ σχεδιάζει να τονίσει τη σοβαρότητα της απειλής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα

Latest News
Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ
Κόσμος

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Από την ανθεκτικότητα στην προσαρμογή του εμπορίου
Experts

Η προσαρμογή του εμπορίου

Zητούμενο είναι η μετάβαση με μεγαλύτερη συλλογική προσπάθεια που θα θωρακίσει το εμπόριο στη νέα εποχή

Κωστής Μουσουρούλης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Ποιες οι σοβαρές προκλήσεις για τη βιομηχανία τροφίμων -ποτών
Opinion

Οι προκλήσεις για τα τρόφιμα

Ένας κρίσιμος και ζωτικός για την ελληνική οικονομία τομέας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπεραπλουστεύσεις και λαϊκισμό

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ
Inside Stories

Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ

Σε υψηλά ενός μήνα

Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια
Τράπεζες

Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια στις τράπεζες

Οι τράπεζες βρίσκονται στο τελευταίο μίλι της διαδικασίας εξυγίανσης της εγχώριας αγοράς

Αγης Μάρκου
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Wortheat: Η εταιρεία της Ντίνας Καλλιμάνη λανσάρει e-shop
Business

Η Wortheat της Καλλιμάνη αποκτά e-shop - Το σήμα Σκλαβενίτη

Η Wortheat επιχειρεί να χτίσει απευθείας σχέση με τον καταναλωτή σε μια αγορά που «τρέχει» με υψηλές ταχύτητες – Το μοντέλο χωρίς συνδρομές και οι κωδικοί

Γιώργος Μανέττας
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο -Πέρυσι οι καταγγελίες έφθασαν τις 41.354

Ανδρομάχη Παύλου
Ιράν: Πώς κέρδισε τον Τραμπ στην τέχνη των deals
Κόσμος

To Ιράν κέρδισε τον Τραμπ στο... γηπεδό του

Αν και έχει γράψει βιβλίο για την Τέχνη του deal ο Τραμπ πιάστηκε «αδιάβαστος» από το Ιράν στις διαπραγματεύσεις

Τζούλη Καλημέρη
Χωροταξικό: Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής
Ακίνητα

Ομοβροντία κατά του νέου χωροταξικού – Τα σημεία τριβής

Ποια είναι τα κύρια σημεία των αντιδράσεων πολλών φορέων της αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα
Ταμείο Ανάκαμψης

Επί τάπητος τα τελευταία... 100 μέτρα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται και τα έργα που θα μείνουν εκτός - Τι θα συζητηθεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Γιάννης Αγουρίδης
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean

Η ιστορική Lee Jeans περνά στην Authentic Brands Group με συμφωνία έως 1 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το παγκόσμιο denim

Νατάσα Σινιώρη
Chanel: Τα τεράστια μερίσματα εκτοξεύουν τα κέρδη των ιδιοκτητών της
World

Η Chanel «χρυσώνει» τους ιδιοκτήτες της: Μερίσματα 21 δισ. σε 10 χρόνια

Τα έσοδα της Chanel για το 2025 αυξήθηκαν κατά 1,8%, φτάνοντας τα 19,3 δισ. δολάρια - Τι έκαναν LVMH, Hermès

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Gacha Gacha: Τα αγαπημένα στην Ιαπωνία συλλεκτικά παιχνίδια κάψουλες κινδυνεύουν
World

Τα αγαπημένα παιχνίδια των Ιαπώνων που κινδυνεύουν από την Μέση Ανατολή

Η κρίση στην Μέση Ανατολή οδηγεί στα ύψη το πετρέλαιο συμπαρασύροντας το πλαστικό από το οποίο κατασκευάζονται

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies