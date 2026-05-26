ΗΠΑ: Η νέα πολιτική για την πράσινη κάρτα φέρνει σύγχυση και φόβο στους μετανάστες

Μια νέα ομοσπονδιακή πολιτική που θα μπορούσε να απαιτήσει από χιλιάδες μετανάστες να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους πριν υποβάλουν αίτηση για την πράσινη κάρτα, κάνει τους αιτούντες και τους δικηγόρους μετανάστευσης να προσπαθούν να κατανοήσουν πώς η αλλαγή θα επηρεάσει την πορεία τους προς την μόνιμη διαμονή.

Την Παρασκευή, οι Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, η υπηρεσία που επιβλέπει το σύστημα πράσινης κάρτας, δήλωσε ότι μόνο σε «έκτακτες περιστάσεις» θα χορηγηθεί μόνιμη διαμονή σε άτομα που βρίσκονται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαφορετικά, όποιος επιδιώκει μόνιμη διαμονή στις ΗΠΑ θα πρέπει να υποβάλει αίτηση σε αμερικανικό προξενείο στη χώρα καταγωγής του, αναφέρουν οι New York Times.

Οι δικηγόροι και οι οργανώσεις υπεράσπισης της μετανάστευσης δήλωσαν το Σαββατοκύριακο ότι η αλλαγή θα μειώσει τις αιτήσεις για πράσινη κάρτα. Το 2024, εκδόθηκαν 1,4 εκατομμύρια πράσινες κάρτες και περισσότεροι από 800.000 από τους παραλήπτες βρίσκονταν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και το μεταναστευτικό τους καθεστώς τροποποιήθηκε ως μέρος της διαδικασίας.

Η αλλαγή που ανακοινώθηκε την Παρασκευή θα προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία σε όσους είναι παντρεμένοι με πολίτες των ΗΠΑ και αναζητούν μόνιμη διαμονή, δήλωσε στους ΝΥΤ ο Τσαρλς Κακ, δικηγόρος μετανάστευσης και πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Δικηγόρων Μετανάστευσης. Τέτοιοι μετανάστες συνήθως πρέπει να επιλύσουν το μεταναστευτικό τους καθεστώς πριν ζητήσουν πράσινη κάρτα και γενικά έχουν καταφέρει να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα παραμένοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προσπάθεια μείωσης της μετανάστευσης στις ΗΠΑ

«Αυτή είναι απλώς μια προσπάθεια επιβράδυνσης της μετανάστευσης», είπε ο Κακ. Και πρόσθεσε: «Και να κάνουν τη μετανάστευση τόσο δυσάρεστη που να επιστρέφουν σπίτι».

Ο Ζακ Κάλερ, εκπρόσωπος του οργανισμού, δήλωσε την Παρασκευή ότι η πολιτική θα εξαλείψει ένα κενό όπου οι μετανάστες «γλιστρούν στις σκιές και παραμένουν παράνομα στις ΗΠΑ όταν τους αρνηθούνν την άδεια παραμονής».

Το υπόμνημα σημειώνει ότι η άδεια παραμονής των μεταναστών στη χώρα κατά την επεξεργασία των αιτήσεών τους για πράσινη κάρτα «είναι θέμα διακριτικής ευχέρειας και διοικητικής χάριτος».

Ο Εφρέν Ολιβάρες, αντιπρόεδρος δικαστικών διαφορών και νομικής στρατηγικής στο Εθνικό Κέντρο Νομικής Μετανάστευσης, δήλωσε στους NYT ότι η νέα πολιτική αφορά τη διατάραξη της διαδικασίας της πράσινης κάρτας.

Οι περισσότεροι αιτούντες έχουν λάβει άδεια να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις οικογένειές τους, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν συζύγους και παιδιά που είναι πολίτες των ΗΠΑ, όσο διαρκεί η διαδικασία της πράσινης κάρτας. Αλλά τώρα η παραμονή στη χώρα μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Στο παρελθόν, είπε ο κ. Ολιβάρες, κάποιος μπορεί να κλήθηκε να υποβάλει αίτηση από τη χώρα καταγωγής του σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως εάν είχε απελαθεί αρκετές φορές ή εάν είχε σοβαρό ποινικό μητρώο.

Η έγκριση για μόνιμη διαμονή μέσω συγγενή που είναι πολίτης των ΗΠΑ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη σχέση, είπε ο Ολιβάρες. Για έναν σύζυγο, η περίοδος αναμονής μπορεί να είναι περίπου ένα έτος. Για τα αδέλφια μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε χρόνια. Και για τους γονείς, μπορεί να διαρκέσει έως και μια δεκαετία.

Μπέρδεμα και ανησυχία

Αρκετοί μετανάστες, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω φόβου αντιποίνων, δήλωσαν στους NYT το Σάββατο ότι ήταν μπερδεμένοι και ανησυχούν για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτή η αλλαγή για τις δικές τους αιτήσεις ή για εκείνες των συντρόφων τους.

Μετά την ανακοίνωση, μια Αλβανίδα με πράσινη κάρτα είπε ότι τηλεφώνησε στον αρραβωνιαστικό της, ο οποίος ζει στην Ιταλία, προσπαθώντας να καταλάβει τι σήμαινε η αλλαγή για εκείνη. Η γυναίκα έλαβε πράσινη κάρτα το 2022 μέσω του συστήματος κλήρωσης, αλλά ο αρραβωνιαστικός της αναμένεται να έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος με βίζα εργασίας. Είπε ότι τώρα προσλαμβάνουν έναν δικηγόρο μετανάστευσης για να βοηθήσει να καταλάβουν πώς να προχωρήσουν.

Ο αντίκτυπος αυτής της αλλαγής μπορεί να μην είναι άμεσα ορατός, αλλά θα γίνει έντονα αισθητός, δήλωσε η Κάρλα Οστολάζα, διευθύνουσα σύμβουλος του γραφείου μετανάστευσης στο Bronx Defenders, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό δημόσιας άμυνας.

«Θα παραμείνουν στη σκιά, θα παραμείνουν χωρίς καθεστώς και ευάλωτοι στην εκμετάλλευση, και θα αποκλείσουν τυχόν καλύτερες ευκαιρίες για την απόκτηση καθεστώτος, ακόμη και αν είναι απολύτως επιλέξιμοι», είπε.