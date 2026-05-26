Αυτοκίνητο: Ήρθε η απάντηση της Κίνας στη Rolls-Royce – Και είναι γεμάτη gadget

Το πολυτελές κινεζικό αυτοκίνητο Maextro παρκάρει μόνο του και διαθέτει οθόνη 40 ιντσών με περίπου 40 ηχεία

World 26.05.2026, 06:30
Σχολιάστε
Αυτοκίνητο: Ήρθε η απάντηση της Κίνας στη Rolls-Royce – Και είναι γεμάτη gadget
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ατμόσφαιρα Rolls-Royce αποπνέει το πολυτελές αυτοκίνητο sedan Maextro S800 με επιβλητικό μήκος 6 μέτρων, με δίχρωμο χρωματικό συνδυασμό και πλούσια μαλακή δερμάτινη επένδυση.

Αλλά το Maextro δεν είναι προϊόν τεχνιτών στην αγγλική ύπαιθρο. Το αυτοκίνητο με μπαταρία κατασκευάζεται με τη βοήθεια περισσότερων από 1.000 ρομπότ στο Χεφέι της Κίνας και λειτουργεί με τεχνολογία από την Huawei της χώρας, γνωστή ως κατασκευαστής τηλεφώνων μαζικής αγοράς, αναφέρει η Wall Street Journal.

Είναι το κατεξοχήν σύμβολο της προσπάθειας των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών να κυριαρχήσουν στην κορυφή της αγοράς αυτοκινήτων, αφού κατέλαβαν την παγκόσμια πρωτοπορία στα προσιτά ηλεκτρικά οχήματα. Οι κινεζικές εταιρείες γνωρίζουν ότι δεν έχουν την κληρονομιά μιας Mercedes ή μιας Rolls-Royce. Η στρατηγική τους είναι να γεμίσουν τα οχήματά τους με τόσα πολλά gadgets ώστε οι ιδιοκτήτες να ξεχάσουν τα όνειρά τους για την ευρωπαϊκή πολυτέλεια.

Το Maextro παρκάρει μόνο του και διαθέτει μια οθόνη 40 ιντσών με περίπου 40 ηχεία για την ψυχαγωγία των VIP που τεντώνουν τα πόδια τους στο πίσω κάθισμα. Με όλα αυτά τα έξτρα, το αυτοκίνητο κοστίζει περίπου 173.000 δολάρια, και μια έκδοση χωρίς τη μεγάλη οθόνη μπορεί να αποκτηθεί για μόλις 104.000 δολάρια, τη μισή τιμή ενός βασικού sedan Mercedes-Maybach και το ένα τέταρτο από ό,τι κοστίζει μια βασική Rolls-Royce στις ΗΠΑ.

«Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο με πολύ καλές δυνατότητες σε πολύ προσιτή τιμή», δήλωσε στην Journal ο Τόμας Λουκ, σύμβουλος στρατηγικής και ειδικός αυτοκινήτων που είχε εργαστεί προηγουμένως στην McKinsey. Το Maextro, είπε, «σίγουρα προκαλεί τη Maybach και τη BMW σειράς 7».

Παρότι τέτοιες συγκρίσεις μπορεί να φαίνονται αιρετικές, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να εκπλήσσουν. Μόλις το 2020, εξήγαγαν περίπου ένα εκατομμύριο οχήματα παγκοσμίως, ενώ πέρυσι αυτός εκτινάχθηκε στα επτά εκατομμύρια.

YouTube thumbnail

Ο ρόλος της Huawei

Το Maextro πωλείται προς το παρόν μόνο στην Κίνα, αλλά η Huawei ελπίζει να το φέρει τελικά στο εξωτερικό. Τα προϊόντα της Huawei ουσιαστικά απαγορεύονται στις ΗΠΑ βάσει κυρώσεων που χρονολογούνται από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, οπότε ακόμη και αν οι ΗΠΑ χαλαρώσουν τους περιορισμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, οι Αμερικανοί δεν είναι πιθανό να βρουν σύντομα έναν αντιπρόσωπο της Maextro.

Η Huawei, ένας όμιλος που κατασκευάζει ημιαγωγούς, ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και πολλά άλλα, φέρνει ένα επιχειρηματικό μοντέλο εμπνευσμένο από smartphone στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το λογισμικό της λειτουργεί τα αυτόνομα συστήματα οδήγησης και ψυχαγωγίας του Maextro. Η JAC Motors με έδρα το Χεφέι, η οποία ανήκει εν μέρει στην Volkswagen και είναι περισσότερο γνωστή για τα μοντέλα της σε προσιτές τιμές, κατασκευάζει το αυτοκίνητο.

Ο ρόλος της JAC στην κατασκευή του Maextro δεν προβάλλεται στο μάρκετινγκ αυτού του πολυτελούς αυτοκινήτου. Αυτό θυμίζει την Apple, που δεν λέει στους πελάτες της ποια εταιρεία κατασκευάζει τις συσκευές της.

Αντίθετα, το όνομα της Huawei φαίνεται καθαρά στα καταστήματα όπου πωλείται το Maextro. Εκεί, το αυτοκίνητο παρουσιάζεται μαζί με ακριβά προϊόντα, όπως ένα κινητό με τριπλή αναδίπλωση που κοστίζει 3.000 δολάρια και έξυπνα ρολόγια με διαμάντια που κοστίζουν 4.000 δολάρια.

Περισσότερα από 17.000 αυτοκίνητα Maextro έχουν παραδοθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου από τότε που παρουσιάστηκε το αυτοκίνητο πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με την Huawei. Πολλοί αγοραστές είναι επιχειρηματίες και στελέχη, ενώ ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν το Maextro ως λιμουζίνα με σοφέρ.

Ο Ρίτσαρντ Γιου, στέλεχος της Huawei, δήλωσε τον Απρίλιο ότι ένα νέο ultra-premium μοντέλο θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, με μέγιστη τιμή σχεδόν 300.000 δολάρια.

Ένα αυτοκίνητο ρομπότ

Για να μπει κανείς στο πολυτελές αυτοκίνητο, πρέπει να ανοίξει την πόρτα με μια κίνηση γροθιάς που ανιχνεύεται από μια κάμερα στην μπροστινή πόρτα.

Τα παράθυρα κλείνουν με ένα νεύμα του χεριού και η σκίαση του παραθύρου αλλάζει με ένα άγγιγμα του δακτύλου. Το πίσω κάθισμα πέφτει σχεδόν πλήρως σαν κάθισμα αεροπορικής εταιρείας business class και το κάθισμα κάνει και μασάζ. Ο χώρος για τα πόδια, το μαλακό χαλί και η έναστρη οροφή – ένα χαρακτηριστικό δανεισμένο από τη Rolls -Royce – δίνει την αίσθηση περιποίησης που επιδιώκουν οι κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων.

Στο δρόμο, το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγεί κυρίως μόνο του. Οι υπεύθυνοι της Huawei πιστεύουν ότι η αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 3—στην οποία οι οδηγοί μπορούν να ξεκολλήσουν τα μάτια τους από τον δρόμο σε ορισμένες περιπτώσεις—θα μπορούσε να εγκριθεί για ευρεία χρήση στην Κίνα ήδη από το επόμενο έτος.

Η Rolls-Royce έχει επιλέξει, να μην συμπεριλάβει πολλά από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά κινεζικού τύπου επειδή οι πελάτες της ανώτερης τάξης θεωρούν το αυτοκίνητο καταφύγιο και δεν θέλουν να ξοδεύουν τον χρόνο τους παίζοντας με gadgets, όπως είπε στέλεχος της εταιρείας στην Journal.

Η Rolls-Royce θα μπορούσε να προσαρμόσει σχεδόν κάθε χαρακτηριστικό του αυτοκινήτου, μέχρι και το χρώμα της ομπρέλας που είναι κρυμμένη στην πίσω πόρτα. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά από τα κινεζικά αυτοκίνητα: Όσο πολυτελή κι αν είναι, εξακολουθούν να παράγονται μαζικά», είπε το στέλεχος στην WSJ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Chanel: Τα τεράστια μερίσματα εκτοξεύουν τα κέρδη των ιδιοκτητών της
World

Η Chanel «χρυσώνει» τους ιδιοκτήτες της: Μερίσματα 21 δισ. σε 10 χρόνια
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean
Gacha Gacha: Τα αγαπημένα στην Ιαπωνία συλλεκτικά παιχνίδια κάψουλες κινδυνεύουν
World

Τα αγαπημένα παιχνίδια των Ιαπώνων που κινδυνεύουν από την Μέση Ανατολή
Αυτοκίνητο: Ήρθε η απάντηση της Κίνας στη Rolls-Royce – Και είναι γεμάτη gadget
World

Έφτασε η «κινεζική Rolls» και είναι γεμάτη gadget
ΗΠΑ: Η νέα πολιτική για την πράσινη κάρτα φέρνει σύγχυση και φόβο στους μετανάστες
World

Νέοι κανόνες για την πράσινη κάρτα στις ΗΠΑ αλλάζουν τα πάντα
HAE: Ο πόλεμος δεν εμποδίζει τις επενδύσεις στον τουρισμό
World

Συνεχίζουν να επενδύουν στον τουρισμό τα ΗΑΕ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης
Φυσικό αέριο

Τι παίζει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Κόντρα Παπασταύρου - ΠΑΣΟΚ για την παραχώρηση της ExxonMobil «Δυτικά της Κρήτης» - Τι γίνεται με το δεύτερο block «ΝΔ της Κρήτης» - H γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

Χρήστος Κολώνας
Γερμανία: Ξαναφτιάχνει «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου
World

Οι Γερμανοί ξαναφτιάχνουν «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου

Νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μερτς με τέσσερις πυλώνες για την αντιμετώπιση πολεμικών συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών

Αλέξανδρος Καψύλης
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Λιπάσματα: Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων
AGRO

Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία λιπασμάτων – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν δραματικά την τιμή στα λιπάσματα

Ανθή Γεωργίου
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Αυστηρές ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χρήση της για πολεμικούς σκοπούς, ζητά ο Πάπας Λέων
Tεχνητή νοημοσύνη

Αυστηρές ρυθμίσεις για τη χρήση της AI, ζήτησε ο Πάπας Λέων

Να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο, με βάση την «ηθική κρίση», ζήτησε ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας για την τεχνητή νοημοσύνη έχοντας δίπλα του τον συνιδρυτή της Anthropic

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»
Economy

Έρχεται «Σπίτι μου 3» μετά τα «ναυάγια» 1 και 2

Μετά το Βατερλό των προηγούμενων δύο προγραμμάτων «Σπίτι μου» ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει νέο «Σπίτι μου 3»

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από World
Chanel: Τα τεράστια μερίσματα εκτοξεύουν τα κέρδη των ιδιοκτητών της
World

Η Chanel «χρυσώνει» τους ιδιοκτήτες της: Μερίσματα 21 δισ. σε 10 χρόνια

Τα έσοδα της Chanel για το 2025 αυξήθηκαν κατά 1,8%, φτάνοντας τα 19,3 δισ. δολάρια - Τι έκαναν LVMH, Hermès

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Gacha Gacha: Τα αγαπημένα στην Ιαπωνία συλλεκτικά παιχνίδια κάψουλες κινδυνεύουν
World

Τα αγαπημένα παιχνίδια των Ιαπώνων που κινδυνεύουν από την Μέση Ανατολή

Η κρίση στην Μέση Ανατολή οδηγεί στα ύψη το πετρέλαιο συμπαρασύροντας το πλαστικό από το οποίο κατασκευάζονται

Αυτοκίνητο: Ήρθε η απάντηση της Κίνας στη Rolls-Royce – Και είναι γεμάτη gadget
World

Έφτασε η «κινεζική Rolls» και είναι γεμάτη gadget

Το πολυτελές κινεζικό αυτοκίνητο Maextro παρκάρει μόνο του και διαθέτει οθόνη 40 ιντσών με περίπου 40 ηχεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Η νέα πολιτική για την πράσινη κάρτα φέρνει σύγχυση και φόβο στους μετανάστες
World

Νέοι κανόνες για την πράσινη κάρτα στις ΗΠΑ αλλάζουν τα πάντα

Οι μετανάστες, οι υποστηρικτές τους και οι δικηγόροι τους προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον νέο κανόνα της κυβέρνησης των ΗΠΑ

HAE: Ο πόλεμος δεν εμποδίζει τις επενδύσεις στον τουρισμό
World

Συνεχίζουν να επενδύουν στον τουρισμό τα ΗΑΕ

Αν και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί την εικόνα των ΗΑΕ ως τουριστικού προορισμού, οι επενδύσεις συνεχίζονται

Σούπερ μάρκετ: Αμερικανοί αγοραστές συρρέουν σε ιαπωνικές αλυσίδες στις ΗΠΑ
World

Γιατί οι Αμερικανοί τρελαίνονται για τα ιαπωνικά σούπερ μάρκετ

Τα ιαπωνικά σούπερ μάρκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στην Καλιφόρνια, αυξάνονται σε αριθμό — και σε μέγεθος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Καμπανάκι στις τράπεζες λόγω του Mythos
World

Καμπανάκι από την ΕΚΤ λόγω του Mythos

Η ΕΚΤ σχεδιάζει να τονίσει τη σοβαρότητα της απειλής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα

Latest News
Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ
Κόσμος

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Από την ανθεκτικότητα στην προσαρμογή του εμπορίου
Experts

Η προσαρμογή του εμπορίου

Zητούμενο είναι η μετάβαση με μεγαλύτερη συλλογική προσπάθεια που θα θωρακίσει το εμπόριο στη νέα εποχή

Κωστής Μουσουρούλης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Ποιες οι σοβαρές προκλήσεις για τη βιομηχανία τροφίμων -ποτών
Opinion

Οι προκλήσεις για τα τρόφιμα

Ένας κρίσιμος και ζωτικός για την ελληνική οικονομία τομέας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπεραπλουστεύσεις και λαϊκισμό

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ
Inside Stories

Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ

Σε υψηλά ενός μήνα

Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια
Τράπεζες

Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια στις τράπεζες

Οι τράπεζες βρίσκονται στο τελευταίο μίλι της διαδικασίας εξυγίανσης της εγχώριας αγοράς

Αγης Μάρκου
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Wortheat: Η εταιρεία της Ντίνας Καλλιμάνη λανσάρει e-shop
Business

Η Wortheat της Καλλιμάνη αποκτά e-shop - Το σήμα Σκλαβενίτη

Η Wortheat επιχειρεί να χτίσει απευθείας σχέση με τον καταναλωτή σε μια αγορά που «τρέχει» με υψηλές ταχύτητες – Το μοντέλο χωρίς συνδρομές και οι κωδικοί

Γιώργος Μανέττας
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο -Πέρυσι οι καταγγελίες έφθασαν τις 41.354

Ανδρομάχη Παύλου
Ιράν: Πώς κέρδισε τον Τραμπ στην τέχνη των deals
Κόσμος

To Ιράν κέρδισε τον Τραμπ στο... γηπεδό του

Αν και έχει γράψει βιβλίο για την Τέχνη του deal ο Τραμπ πιάστηκε «αδιάβαστος» από το Ιράν στις διαπραγματεύσεις

Τζούλη Καλημέρη
Χωροταξικό: Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής
Ακίνητα

Ομοβροντία κατά του νέου χωροταξικού – Τα σημεία τριβής

Ποια είναι τα κύρια σημεία των αντιδράσεων πολλών φορέων της αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα
Ταμείο Ανάκαμψης

Επί τάπητος τα τελευταία... 100 μέτρα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται και τα έργα που θα μείνουν εκτός - Τι θα συζητηθεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Γιάννης Αγουρίδης
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean

Η ιστορική Lee Jeans περνά στην Authentic Brands Group με συμφωνία έως 1 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το παγκόσμιο denim

Νατάσα Σινιώρη
Chanel: Τα τεράστια μερίσματα εκτοξεύουν τα κέρδη των ιδιοκτητών της
World

Η Chanel «χρυσώνει» τους ιδιοκτήτες της: Μερίσματα 21 δισ. σε 10 χρόνια

Τα έσοδα της Chanel για το 2025 αυξήθηκαν κατά 1,8%, φτάνοντας τα 19,3 δισ. δολάρια - Τι έκαναν LVMH, Hermès

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Gacha Gacha: Τα αγαπημένα στην Ιαπωνία συλλεκτικά παιχνίδια κάψουλες κινδυνεύουν
World

Τα αγαπημένα παιχνίδια των Ιαπώνων που κινδυνεύουν από την Μέση Ανατολή

Η κρίση στην Μέση Ανατολή οδηγεί στα ύψη το πετρέλαιο συμπαρασύροντας το πλαστικό από το οποίο κατασκευάζονται

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies