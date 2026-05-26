Αυτοκίνητο: Ήρθε η απάντηση της Κίνας στη Rolls-Royce – Και είναι γεμάτη gadget

Ατμόσφαιρα Rolls-Royce αποπνέει το πολυτελές αυτοκίνητο sedan Maextro S800 με επιβλητικό μήκος 6 μέτρων, με δίχρωμο χρωματικό συνδυασμό και πλούσια μαλακή δερμάτινη επένδυση.

Αλλά το Maextro δεν είναι προϊόν τεχνιτών στην αγγλική ύπαιθρο. Το αυτοκίνητο με μπαταρία κατασκευάζεται με τη βοήθεια περισσότερων από 1.000 ρομπότ στο Χεφέι της Κίνας και λειτουργεί με τεχνολογία από την Huawei της χώρας, γνωστή ως κατασκευαστής τηλεφώνων μαζικής αγοράς, αναφέρει η Wall Street Journal.

Είναι το κατεξοχήν σύμβολο της προσπάθειας των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών να κυριαρχήσουν στην κορυφή της αγοράς αυτοκινήτων, αφού κατέλαβαν την παγκόσμια πρωτοπορία στα προσιτά ηλεκτρικά οχήματα. Οι κινεζικές εταιρείες γνωρίζουν ότι δεν έχουν την κληρονομιά μιας Mercedes ή μιας Rolls-Royce. Η στρατηγική τους είναι να γεμίσουν τα οχήματά τους με τόσα πολλά gadgets ώστε οι ιδιοκτήτες να ξεχάσουν τα όνειρά τους για την ευρωπαϊκή πολυτέλεια.

Το Maextro παρκάρει μόνο του και διαθέτει μια οθόνη 40 ιντσών με περίπου 40 ηχεία για την ψυχαγωγία των VIP που τεντώνουν τα πόδια τους στο πίσω κάθισμα. Με όλα αυτά τα έξτρα, το αυτοκίνητο κοστίζει περίπου 173.000 δολάρια, και μια έκδοση χωρίς τη μεγάλη οθόνη μπορεί να αποκτηθεί για μόλις 104.000 δολάρια, τη μισή τιμή ενός βασικού sedan Mercedes-Maybach και το ένα τέταρτο από ό,τι κοστίζει μια βασική Rolls-Royce στις ΗΠΑ.

«Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο με πολύ καλές δυνατότητες σε πολύ προσιτή τιμή», δήλωσε στην Journal ο Τόμας Λουκ, σύμβουλος στρατηγικής και ειδικός αυτοκινήτων που είχε εργαστεί προηγουμένως στην McKinsey. Το Maextro, είπε, «σίγουρα προκαλεί τη Maybach και τη BMW σειράς 7».

Παρότι τέτοιες συγκρίσεις μπορεί να φαίνονται αιρετικές, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να εκπλήσσουν. Μόλις το 2020, εξήγαγαν περίπου ένα εκατομμύριο οχήματα παγκοσμίως, ενώ πέρυσι αυτός εκτινάχθηκε στα επτά εκατομμύρια.

Ο ρόλος της Huawei

Το Maextro πωλείται προς το παρόν μόνο στην Κίνα, αλλά η Huawei ελπίζει να το φέρει τελικά στο εξωτερικό. Τα προϊόντα της Huawei ουσιαστικά απαγορεύονται στις ΗΠΑ βάσει κυρώσεων που χρονολογούνται από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, οπότε ακόμη και αν οι ΗΠΑ χαλαρώσουν τους περιορισμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, οι Αμερικανοί δεν είναι πιθανό να βρουν σύντομα έναν αντιπρόσωπο της Maextro.

Η Huawei, ένας όμιλος που κατασκευάζει ημιαγωγούς, ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και πολλά άλλα, φέρνει ένα επιχειρηματικό μοντέλο εμπνευσμένο από smartphone στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το λογισμικό της λειτουργεί τα αυτόνομα συστήματα οδήγησης και ψυχαγωγίας του Maextro. Η JAC Motors με έδρα το Χεφέι, η οποία ανήκει εν μέρει στην Volkswagen και είναι περισσότερο γνωστή για τα μοντέλα της σε προσιτές τιμές, κατασκευάζει το αυτοκίνητο.

Ο ρόλος της JAC στην κατασκευή του Maextro δεν προβάλλεται στο μάρκετινγκ αυτού του πολυτελούς αυτοκινήτου. Αυτό θυμίζει την Apple, που δεν λέει στους πελάτες της ποια εταιρεία κατασκευάζει τις συσκευές της.

Αντίθετα, το όνομα της Huawei φαίνεται καθαρά στα καταστήματα όπου πωλείται το Maextro. Εκεί, το αυτοκίνητο παρουσιάζεται μαζί με ακριβά προϊόντα, όπως ένα κινητό με τριπλή αναδίπλωση που κοστίζει 3.000 δολάρια και έξυπνα ρολόγια με διαμάντια που κοστίζουν 4.000 δολάρια.

Περισσότερα από 17.000 αυτοκίνητα Maextro έχουν παραδοθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου από τότε που παρουσιάστηκε το αυτοκίνητο πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με την Huawei. Πολλοί αγοραστές είναι επιχειρηματίες και στελέχη, ενώ ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν το Maextro ως λιμουζίνα με σοφέρ.

Ο Ρίτσαρντ Γιου, στέλεχος της Huawei, δήλωσε τον Απρίλιο ότι ένα νέο ultra-premium μοντέλο θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, με μέγιστη τιμή σχεδόν 300.000 δολάρια.

Ένα αυτοκίνητο ρομπότ

Για να μπει κανείς στο πολυτελές αυτοκίνητο, πρέπει να ανοίξει την πόρτα με μια κίνηση γροθιάς που ανιχνεύεται από μια κάμερα στην μπροστινή πόρτα.

Τα παράθυρα κλείνουν με ένα νεύμα του χεριού και η σκίαση του παραθύρου αλλάζει με ένα άγγιγμα του δακτύλου. Το πίσω κάθισμα πέφτει σχεδόν πλήρως σαν κάθισμα αεροπορικής εταιρείας business class και το κάθισμα κάνει και μασάζ. Ο χώρος για τα πόδια, το μαλακό χαλί και η έναστρη οροφή – ένα χαρακτηριστικό δανεισμένο από τη Rolls -Royce – δίνει την αίσθηση περιποίησης που επιδιώκουν οι κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων.

Στο δρόμο, το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγεί κυρίως μόνο του. Οι υπεύθυνοι της Huawei πιστεύουν ότι η αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 3—στην οποία οι οδηγοί μπορούν να ξεκολλήσουν τα μάτια τους από τον δρόμο σε ορισμένες περιπτώσεις—θα μπορούσε να εγκριθεί για ευρεία χρήση στην Κίνα ήδη από το επόμενο έτος.

Η Rolls-Royce έχει επιλέξει, να μην συμπεριλάβει πολλά από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά κινεζικού τύπου επειδή οι πελάτες της ανώτερης τάξης θεωρούν το αυτοκίνητο καταφύγιο και δεν θέλουν να ξοδεύουν τον χρόνο τους παίζοντας με gadgets, όπως είπε στέλεχος της εταιρείας στην Journal.

Η Rolls-Royce θα μπορούσε να προσαρμόσει σχεδόν κάθε χαρακτηριστικό του αυτοκινήτου, μέχρι και το χρώμα της ομπρέλας που είναι κρυμμένη στην πίσω πόρτα. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά από τα κινεζικά αυτοκίνητα: Όσο πολυτελή κι αν είναι, εξακολουθούν να παράγονται μαζικά», είπε το στέλεχος στην WSJ.