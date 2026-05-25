HAE: Ο πόλεμος δεν εμποδίζει τις επενδύσεις στον τουρισμό

Η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία αλλά οι συνέπειες για τα κράτη που βρίσκονται στην περιοχή είναι περισσότερο αισθητές, όπως για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) που έχουν εμπλακεί – σε κάποιο βαθμό – στην πολεμική σύγκρουση. Ο τουρισμός είναι ένας τομέας που «κινδυνεύει» καθώς οι εχθροπραξίες απειλούν την εικόνα των ΗΑΕ ως ένα λαμπερό καταφύγιο για τους τουρίστες στη Μέση Ανατολή.

Παρόλα αυτά, το Αμπού Ντάμπι προχωρά με σημαντικές τουριστικές πρωτοβουλίες, σημειώνει το CNN. Ηδη, ανακοινώθηκε ότι θα επενδύσει 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα κέντρο ψυχαγωγίας που ονομάζεται Sphere. Το πρώτο Sphere, το οποίο λειτουργεί η αμερικανική εταιρεία Sphere Entertainment Co, άνοιξε στο Λας Βέγκας το 2023 και έχει φιλοξενήσει συναυλίες των U2 και των Phish.

«Επενδύουμε διπλά στο τουριστικό μας οικοσύστημα στο σύνολό του», δήλωσε ο Μοχάμεντ Χαλίφα Αλ Μουμπάρακ, πρόεδρος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (DCT) του Αμπού Ντάμπι, στο CNN την ημέρα που έγινε η ανακοίνωση της επένδυσης.

Το Αμπού Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη της τουριστικής του βιομηχανίας, σε μια προσπάθεια να διαφοροποιήσει την οικονομία του από τον πετρελαϊκό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής αξιοθέατων όπως η Πολιτιστική Περιοχή του Νησιού Σααντιγιάτ, η οποία φιλοξενεί ένα διεθνές παράρτημα του Λούβρου. Ένα παράρτημα του Μουσείου Γκούγκενχαϊμ βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.

Ο στόχος για το 2030

Το 2025, το Αμπού Ντάμπι υποδέχτηκε 26,6 εκατομμύρια επισκέπτες και 5,9 διανυκτερεύεσεις σε ξενοδοχεία, σύμφωνα με τον τουριστικό οργανισμό του. Το εμιράτο ελπίζει να προσελκύσει 39,3 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως έως το 2030 και να αυξήσει τη συμβολή του τομέα στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του σε 90 δισεκατομμύρια AED (24,5 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ωστόσο, τα ΗΑΕ έχουν δεχτεί επιθέσεις από το Ιράν ως αντίδραση στον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης στα τέλη Φεβρουαρίου. Drone’s έχουν στοχεύσει τουριστικές υποδομές στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων.

Μια επίθεση με drone την περασμένη Κυριακή, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά έξω από μια πυρηνική εγκατάσταση, «απείλησε την πυρηνική ασφάλεια στη χώρα», σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Οι αρχές του Αμπού Ντάμπι δήλωσαν ότι δεν υπήρξε διαρροή ραδιενεργού υλικού και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό ή το περιβάλλον.

Τα ποσοστά πληρότητας των ξενοδοχείων στο Αμπού Ντάμπι κατά τη διάρκεια των διακοπών του Eid al-Fitr στα μέσα Μαρτίου μειώθηκαν κατά 45% σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων και αναλύσεων ακινήτων CoStar.

Ο πόλεμος προκάλεσε εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων. Αν και τα ΗΑΕ ήραν πλήρως τους περιορισμούς στον εναέριο χώρο στις αρχές Μαΐου, πολλές αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν ακόμη επαναλάβει τις πτήσεις τους. Η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa, για παράδειγμα, έχει αναστείλει τις πτήσεις προς το Αμπού Ντάμπι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Αλ Μουμπάρακ δήλωσε στο CNN ότι οι διεθνείς ταξιδιώτες αρχίζουν να επιστρέφουν. «Ο περιφερειακός τουρισμός ανακάμπτει πραγματικά αυτή τη στιγμή», είπε.

Η Etihad, η ναυαρχίδα των αεροπορικών εταιρειών του Αμπού Ντάμπι, λειτουργεί επί του παρόντος στο 80% περίπου της χωρητικότητάς της. Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Flightradar24, περίπου 250 πτήσεις έφτασαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαγιέντ στις 27 Φεβρουαρίου, την ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου. Συγκριτικά, περίπου 200 πτήσεις την ημέρα έφταναν στο αεροδρόμιο στο τέλος αυτής της εβδομάδας.

Ο Ααρόν Γκόλντριγκ, ανώτερος οικονομολόγος με εξειδίκευση στον τουρισμό στη συμβουλευτική εταιρεία Oxford Economics, δήλωσε ότι η αντίληψη για την ασφάλεια είναι σημαντική για τους τουρίστες. Αναμένει ότι τα ΗΑΕ θα αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες μάρκετινγκ και άλλες πρωτοβουλίες για να βελτιώσουν αυτή την αντίληψη. Ο τουρισμός «είναι ήδη ένας πραγματικά σημαντικός τομέας για αυτούς, αλλά και για το μέλλον», είπε.

«Η διάρκεια της σύγκρουσης θα επηρεάσει το πόσο καιρό θα χρειαστεί για να ανακάμψει», πρόσθεσε.

Η στρατηγική των ΗΑΕ

Το εμιράτο ανακοίνωσε για πρώτη φορά την πρόθεσή του να κατασκευάσει το Sphere τον Οκτώβριο του 2024. Στην ανακοίνωση της επένδυσης στις 14 Μαΐου, ο Τζέιμς Ντόλαν, Διευθύνων Σύμβουλος της Sphere Entertainment, δήλωσε: «Το Sphere Abu Dhabi θα καθιερώσει το Yas Island ως προορισμό στην περιοχή για συναρπαστικές εμπειρίες, και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το DCT Abu Dhabi για να δούμε αυτόν τον χώρο να παίρνει ζωή».

Η επένδυση στον χώρο, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2029, αποτελεί «σαφές μήνυμα» της δέσμευσης του Αμπού Ντάμπι, δήλωσε ο Αλ Μουμπάρακ σε δελτίο Τύπου. «Το Αμπού Ντάμπι είναι ανοιχτό, φιλόδοξο και ακλόνητο στην πορεία του», πρόσθεσε.

Ορισμένοι ειδικοί συμφωνούν ότι η σύγκρουση είναι απίθανο να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην προσπάθεια του Αμπού Ντάμπι να προσελκύσει τουρίστες.

«Είναι ένα μακροπρόθεσμο παιχνίδι για τα ΗΑΕ και άλλους προορισμούς της Μέσης Ανατολής», δήλωσε στο CNN η Νάνσι Γκαρντ ΜακΓκι, καθηγήτρια διαχείρισης φιλοξενίας και τουρισμού στο Virginia Tech. «Είναι μια πλούσια χώρα και διαθέτει μια εξελιγμένη στρατηγική σχεδιασμού του τουρισμού».

Το 2024, ξεκίνησε η Στρατηγική Τουρισμού του Αμπού Ντάμπι 2030, η οποία προβλέπει δαπάνες δισεκατομμυρίων δολαρίων για υποδομές και άλλες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ.

Οι εργασίες για άλλα σημαντικά αξιοθέατα φαίνεται να συνεχίζονται. Το Guggenheim στην Πολιτιστική Περιοχή του Νησιού Σααντιγιάτ «εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά να ανοίξει στα τέλη του τρέχοντος έτους», δήλωσε ο επικεφαλής του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (DCT) του Αμπού Ντάμπι, Αλ Μουμπάρακ.

Τον Μάιο του 2025, η Disney ανακοίνωσε ένα νέο θεματικό πάρκο στο Αμπού Ντάμπι. «Η στρατηγική λογική των σχεδίων μας για το Αμπού Ντάμπι παραμένει αμετάβλητη», ανέφερε η Disney σε έκθεση αποτελεσμάτων νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Είμαστε μακροπρόθεσμοι στοχαστές», δήλωσε ο Αλ Μουμπάρακ στο CNN. «Όπως σε κάθε στρατηγική, πάντα θα υπάρχουν κάποια εμπόδια».