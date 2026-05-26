Chanel: Τα τεράστια μερίσματα εκτοξεύουν τα κέρδη των ιδιοκτητών της

Τα έσοδα της Chanel για το 2025 αυξήθηκαν κατά 1,8%, φτάνοντας τα 19,3 δισ. δολάρια - Τι έκαναν LVMH, Hermès

World 26.05.2026, 07:00
O Alain και ο Gérard Wertheimer 
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Τουλάχιστον 21 δισ. δολάρια από μερίσματα την τελευταία δεκαετία αναμένεται να εισπράξει η δισεκατομμυριούχος οικογένεια πίσω από τη Chanel.

Πρόκειται για την άλλη όψη του νομίσματος που ακούει στο όνομα «ανάπτυξη» για το γαλλικό οίκο πολυτελείας, καθώς πρόκειται για ένα τεράστιο έκτακτο κέρδος, καθώς η μάρκα ευημερεί εν μέσω μιας ύφεσης που πλήττει ορισμένους ανταγωνιστές στον τομέα των ειδών πολυτελείας.

Η Chanel και η οικογένεια Wertheimer

Η εταιρεία χαρτοφυλακίου της οικογένειας Wertheimer με έδρα τις Νήσους Κέιμαν, η οποία διαχειρίζεται τη Chanel Ltd., αναμένεται να λάβει μερίσματα ύψους 5,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025, περισσότερα από τα μισά εκ των οποίων θα καταβληθούν φέτος, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ποσό αυτό προστίθεται στα περίπου 15,1 δισεκατομμύρια δολάρια που έχει συγκεντρώσει η οικογένεια τα χρόνια που μεσολάβησαν από το 2017.

Τα τεράστια μερίσματα συνέβαλαν στην ανάδειξη των εβδομηντάχρονων αδελφών Alain και Gérard Wertheimer στις τάξεις των πλουσιότερων δυναστειών του κόσμου. Κληρονόμησαν την εταιρεία, γνωστή για την τσάντα με καπιτονέ κάλυμμα αξίας 10.500 ευρώ (12.200 δολάρια) και τα ρούχα από τουίντ, από τον παππού τους, έναν από τους αρχικούς επιχειρηματικούς εταίρους της δημιουργού Gabrielle «Coco» Chanel. Η αύξηση των πωλήσεων πέρυσι ξεπέρασε εκείνη του ηγέτη της αγοράς LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, ο οποίος κατέχει την Christian Dior Couture.

Ανοδική η πορεία της Chanel

Ο Alain, 77 ετών, και ο Gérard, 75 ετών, έχουν συνολική καθαρή περιουσία περίπου 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index.

Σύμφωνα με το Bloomberg, κατέχουν ίσα μερίδια της Chanel μέσω της offshore εταιρείας χαρτοφυλακίου Mousse Investments Ltd., η οποία τροφοδοτεί την Mousse Partners με έδρα τη Νέα Υόρκη, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο διακριτικά family offices στον κόσμο, το οποίο διευθύνεται από τον ετεροθαλή αδελφό τους Charles Heilbronn.

Οι αδελφοί είναι επιφυλακτικοί απέναντι στα ΜΜΕ και μυστικοπαθείς. Η Chanel, η οποία αποτελεί ιδιωτική εταιρεία, δημοσιεύει τα οικονομικά της αποτελέσματα μόνο μία φορά το χρόνο, τα οποία συνήθως παρουσιάζονται από ανώτατα στελέχη που δεν ανήκουν στην οικογένεια. Ο Alain Wertheimer είναι ο παγκόσμιος εκτελεστικός πρόεδρος της Chanel, ενώ ο Gérard δεν αναφέρεται πλέον ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Την Τρίτη, η γαλλική εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα έσοδα του 2025 αυξήθηκαν κατά 1,8% σε συγκρίσιμη βάση, φτάνοντας τα 19,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κατασκευαστής του αρώματος No. 5 επέδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου σε σχέση με την LVMH, τον μεγαλύτερο όμιλο πολυτελών προϊόντων στον κόσμο που ιδρύθηκε από τον Bernard Arnault, ενώ εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με την ανάπτυξη της Hermès International SCA.

Το κερδοφόρο τρίπτυχο

Οι Louis Vuitton, Chanel και Hermes αποτελούν ένα αποκλειστικό τρίπτυχο κορυφαίων εμπορικών σημάτων μόδας, των οποίων οι ετήσιες πωλήσεις έχουν αυξηθεί από την άνθηση που ακολούθησε την πανδημία και κυμαίνονται γύρω στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενώ η LVMH δεν αναλύει τα κέρδη για κάθε ένα από τα περίπου 75 εμπορικά σήματά της, ο κατασκευαστής δερμάτινων ειδών Louis Vuitton αποτελεί σημαντική πηγή ανάπτυξης.

Όπως και η Chanel, αυτές οι μάρκες αποδείχθηκαν επίσης εξαιρετικά κερδοφόρες για τους ιδιοκτήτες τους την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg. Ο Arnault, μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, εισέπραξε περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα από τις επενδυτικές του συμμετοχές — που αποτελούνται κυρίως από το μερίδιό του στην LVMH — ενώ η ευρύτερη, πολυγενεακή οικογένεια πίσω από την Hermes εισέπραξε περίπου 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα τελευταία κέρδη της Chanel επιβεβαιώνουν ότι οι Wertheimer έλαβαν μέρισμα 5,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2023, αλλά δεν έλαβαν πληρωμή για το 2024, όταν η εταιρεία ανέφερε υψηλές δαπάνες για μάρκετινγκ και αγορές πολυτελών ακινήτων.

Η Chanel «διατήρησε πάντα μια πολύ συνεπή χρηματοοικονομική πολιτική με μηδενικό καθαρό χρέος στο τέλος του έτους, υπό όλες τις συνθήκες», σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει το χρονοδιάγραμμα των ανακοινώσεων μερισμάτων.

Ποια είναι η Mousse Partners

Οι αδελφοί έχουν επίσης λάβει μέτρα για τη διαφοροποίηση των συμμετοχών τους. Η Mousse Investments περιγράφει τον εαυτό της ως έχουσα «ευρύ φάσμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιες και ιδιωτικές αγορές» εκτός από τη Chanel. Ενώ η Mousse Partners δεν αποκαλύπτει πόσα χρήματα ελέγχει, ορισμένες εταιρείες την έχουν ονομάσει ως συμμετέχουσα σε συναλλαγές ή ως μέτοχο. Αυτό υποδηλώνει επενδύσεις σε μετοχές, ακίνητα, πιστώσεις και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Με την πάροδο των ετών, η Mousse Partners έχει χρηματοδοτήσει ένα ευρύ φάσμα νεοφυών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων η εταιρεία ψυχικής υγείας Brightside Health, η εταιρεία ψηφιακής διαφήμισης Brandtech Group, η εταιρεία βιοτεχνολογίας Evolved by Nature, η εταιρεία τροφίμων Harmless Harvest και ο πάροχος υπηρεσιών υγείας Thirty Madison. Το 2024, η Mousse συνεργάστηκε με τη δισεκατομμυριούχο κληρονόμο της L’Oreal για να επενδύσουν στην επώνυμη μάρκα ενδυμάτων The Row.

Το family office έχει καταγραφεί ότι κατέχει μερίδιο περίπου 8% στη γαλλική εταιρεία ψηφιακής ψυχαγωγίας NetGem SA και 5,7% στον κατασκευαστή προϊόντων περιποίησης μαλλιών Olaplex Holdings Inc, την οποία η Henkel AG συμφώνησε να εξαγοράσει νωρίτερα φέτος. Ο γιος του Gérard Wertheimer, David, υποστηρίζει ένα επενδυτικό ταμείο που επενδύει σε εταιρείες lifestyle.

