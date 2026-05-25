ΕΚΤ: Καμπανάκι στις τράπεζες λόγω του Mythos

Η ΕΚΤ σχεδιάζει να τονίσει τη σοβαρότητα της απειλής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα

World 25.05.2026, 23:05
Να διορθώσουν τα ελαττώματα που αποκάλυψαν τα τελευταία μοντέλα AI καλεί τις τράπεζες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με την εποπτική αρχή να τονίζει τη σοβαρότητα των κινδύνων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, σπεύδουν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που ενδέχεται να ενέχουν το Mythos και άλλα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic έχει διαθέσει το Mythos μόνο σε περιορισμένο αριθμό οργανισμών, κυρίως στις ΗΠΑ

Οι προειδοποιήσεις της ΕΚΤ

Παρότρυναν τις τράπεζες να επιταχύνουν τις εργασίες για την προστασία των συστημάτων πληροφορικής τους, έχοντας καλέσει τους πιστωτικούς οργανισμούς σε συνάντηση την Τρίτη για να συζητήσουν τους κινδύνους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που αποκαλύπτουν τα τελευταία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η ΕΚΤ σχεδιάζει να τονίσει τη σοβαρότητα της απειλής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα που αποκαλύφθηκε από το μοντέλο «Claude Mythos Preview» της Anthropic και παρόμοια μοντέλα AI, ενώ παράλληλα θα παροτρύνει τις αμερικανικές τράπεζες που χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία να μοιραστούν πληροφορίες με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους που δεν έχουν τέτοια πρόσβαση.

«Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά ζητημάτων σχετικά με την κυβερνοασφάλεια με τα οποία ασχολούμαστε εδώ και χρόνια μαζί με τις τράπεζες και τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά δεδομένης της προόδου στην τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να αντιμετωπιστούν ταχύτερα», διευκρίνισε στους Financial Times ο Frank Elderson, αντιπρόεδρος του συμβουλίου της ΕΚΤ που εποπτεύει τις τράπεζες.

Γιατί υπάρχει βιασύνη

«Θέλουμε να ακούσουμε τις εκτιμήσεις των τραπεζών, θέλουμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία του ζητήματος». Η βιαστικά οργανωμένη συνάντηση της ΕΚΤ υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο σπεύδουν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που το Mythos και άλλα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να θέσουν στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, εκθέτοντας τις αδυναμίες στα συστήματα πληροφορικής των δανειστών.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι ρυθμιστικές αρχές αισθάνονται ιδιαίτερα εκτεθειμένες, επειδή τους αρνείται η πρόσβαση στο Mythos. Η Anthropic έχει διαθέσει το Mythos μόνο σε περιορισμένο αριθμό οργανισμών, κυρίως στις ΗΠΑ, οι οποίοι συμμετέχουν στο «Project Glasswing» της εταιρείας για τη δοκιμή του μοντέλου. Η Anthropic επισήμανε μάλιστα τον περασμένο μήνα ότι το Mythos «εντόπισε χιλιάδες ευπάθειες υψηλής σοβαρότητας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σε κάθε σημαντικό λειτουργικό σύστημα και πρόγραμμα περιήγησης ιστού».

«Οι επιπτώσεις — για τις οικονομίες, τη δημόσια ασφάλεια και την εθνική ασφάλεια — θα μπορούσαν να είναι σοβαρές»

Τι μπορεί να φέρει το Mythos

Η ΕΚΤ εποπτεύει περίπου 111 από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών των μεγάλων τραπεζών της Wall Street, όπως η JPMorgan Chase, στις οποίες έχει δοθεί πρόσβαση στο Mythos.

Ο Elderson δήλωσε ότι οι τράπεζες πρέπει να επιταχύνουν δραστικά την εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού για να διορθώσουν τα τρωτά σημεία που αποκαλύπτονται από τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι κακόβουλοι παράγοντες ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία σύντομα». Το νέο κίνημα Luddite Anthropic έχει κατακλυστεί από αιτήματα από όλο τον κόσμο για πρόσβαση στο Mythos ή ενημερώσεις σχετικά με τις δυνατότητές του. Έχει συμφωνήσει να παρέχει ενημερώσεις υψηλού επιπέδου σε ορισμένους οργανισμούς εκτός των ΗΠΑ, όπως το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο περιλαμβάνει αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών και κεντρικούς τραπεζίτες των χωρών του G20, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΕΚΤ πραγματοποιεί συχνά προγραμματισμένες συναντήσεις με τις τράπεζες. Ωστόσο, οι ad hoc συναντήσεις για συγκεκριμένα θέματα, όπως αυτή της Τρίτης, είναι σχετικά σπάνιες. «Αυτό είναι κάτι που αλλάζει τα δεδομένα. Θέλουμε οι τράπεζες να το εξετάσουν σοβαρά. Ο χρόνος τρέχει», κατέληξε ο Elderson.

ΕΚΤ: Καμπανάκι στις τράπεζες λόγω του Mythos
